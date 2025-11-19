Advertisement
क्या आपने कभी पी है कॉकरोच वाली कॉफी? यहां बिक रही है ये खतरनाक ड्रिंक, धक्का-मुक्की करके खरीद रहे लोग

Cockroach Coffee In Beijing Museum: बीजिंग के एक संग्रहालय में पेश की गई कॉकरोच कॉफी ने इंटरनेट पर हंगामा मचाया. जानिए $6 (45 युआन) की इस अनूठी कॉफी का स्वाद कैसा है. इसमें कौन से कीड़े मिलाए जाते हैं और संग्रहालय क्यों दावा कर रहा है कि यह पूरी तरह सुरक्षित है.

 

Nov 19, 2025
Cockroach Coffee: चीन की राजधानी बीजिंग में एक संग्रहालय ने अपने ग्राहकों को आश्वस्त करते हुए एक ऐसा अजीबोगरीब कॉफी ड्रिंक लॉन्च किया है, जिसकी सतह पर पिसे हुए तिलचट्टे (कॉकरोच) छिड़के जाते हैं. इस कॉफी को 'कॉकरोच कॉफी' नाम दिया गया है और यह इन दिनों इंटरनेट पर काफी चर्चा में है. कॉफी में कॉकरोच पाउडर के अलावा सूखे पीले मीलवॉर्म्स (कीड़े) भी मिलाए जाते हैं. द कवर समाचार आउटलेट के अनुसार, इस कॉफी को पीने वाले इसे जला हुआ और थोड़ा खट्टा स्वाद वाला बताते हैं.

यह भी पढ़ें: ​क्या आप बाथरूम, वॉशरूम, रेस्टरूम, पाउडर रूम और लैवेटरी के बीच बता सकते हैं अंतर?

यह कॉकरोच कॉफी कहां मिल रही है?

बीजिंग में एक कीट-थीम वाले संग्रहालय की कॉफी शॉप पर यह कॉकरोच कॉफी बिक्री के लिए उपलब्ध है. एक कप की कीमत 45 युआन (₹500 रुपये) है. हालांकि, खबर में संग्रहालय का नाम नहीं बताया गया है. संग्रहालय के एक कर्मचारी ने मीडिया को बताया, "हमने इस तरह की कॉफी जून के अंत में लॉन्च की थी और यह हाल ही में इंटरनेट पर ट्रेंड कर रही है." उन्होंने आगे कहा, "एक कीट-थीम वाले संग्रहालय के रूप में, यह एक अच्छा विचार लगा कि हमारे पास ऐसे ड्रिंक हों जो थीम से मेल खाते हों."

क्या इसमें सिर्फ कॉकरोच ही हैं?

इस नई ड्रिंक सीरीज में अन्य खास ड्रिंक्स भी शामिल हैं. इसमें 'पिचर प्लांट' के पाचक रस का उपयोग करके बनाए गए ड्रिंक और चींटियों से बना एक सीमित संस्करण ड्रिंक भी शामिल है. कर्मचारी ने बताया कि चींटियों वाला ड्रिंक केवल हैलोवीन के दौरान ही बेचा गया था. कर्मचारी के अनुसार, चींटी वाले ड्रिंक का स्वाद खट्टा होता है, जबकि पिचर प्लांट वाला ड्रिंक सामान्य कॉफी जैसा ही लगता है.

क्या कॉकरोच और कीड़े स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित हैं?

संग्रहालय का स्टाफ ग्राहकों को ड्रिंक की सुरक्षा के प्रति आश्वस्त करता है. कर्मचारी ने बताया कि सभी सामग्री एक पारंपरिक चीनी चिकित्सा (TCM) जड़ी-बूटी की दुकान से खरीदी गई हैं. पारंपरिक चीनी चिकित्सा (TCM) के सिद्धांतों का दावा है कि कॉकरोच पाउडर का उपयोग रक्त परिसंचरण (ब्लड सर्कुलेशन) में मदद के लिए दवा के रूप में किया जा सकता है. डॉक्टरों का मानना है कि प्रोटीन से भरपूर पीले मीलवॉर्म्स लोगों के प्रतिरक्षा प्रणाली (इम्यून सिस्टम) को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: ट्रेन में पानी की बोतल 20 रुपये में बेची तो पैसेंजर ने रेलवे से कर दी शिकायत, फिर पैंट्री मैनेजर ने मारे लात-घूसे!

इस कॉफी को कौन पी रहा है?

कर्मचारी ने बताया कि कॉकरोच कॉफी मुख्य रूप से जिज्ञासु युवा लोगों द्वारा पी जाती है. बच्चों वाले माता-पिता इसे पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें कॉकरोच नापसंद होते हैं. यह दुकान प्रतिदिन कॉकरोच ड्रिंक के 10 से अधिक कप बेचती है. बीजिंग के ब्लॉगर चेन शी ने अपने प्रशंसकों के अनुरोध पर पिसे हुए कीड़े वाली इस कॉफी को आजमाया. उन्होंने अपनी आंखें बंद करके इसे जल्दी से पी लिया और कहा, "ठीक है, यह उतना घिनौना नहीं है जितना मैंने सोचा था."

इंटरनेट पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या है?

कई इंटरनेट यूजर्स ने इस क्रिएटिव ड्रिंक पर संदेह व्यक्त किया है. एक ने लिखा, "अगर आप मुझे पैसे भी दें तो भी मैं इसे पीने की हिम्मत नहीं कर सकता." चीन में अपारंपरिक कॉफी कोई असामान्य बात नहीं है और यह अक्सर सुर्खियां बटोरती है. 

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

Cockroach CoffeeviralCoffeeBeijing Museum

