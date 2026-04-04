हे भगवान... अमरूद के बाद अब 'नारियल' में जहर का इंजेक्शन; VIDEO देख उड़ जाएंगे होश, क्या वाकई सुरक्षित है आपकी सेहत?

सोशल मीडिया पर इन दिनों मिलावटखोरी के एक से बढ़कर एक डरावने वीडियो सामने आ रहे हैं. अभी हम अमरूद पर रंग चढ़ाने और केमिकल के इस्तेमाल की खबरों से उबरे भी नहीं थे कि अब 'नारियल पानी' को लेकर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने सबकी रूह कपा दी है. सेहत बनाने के लिए जिस नारियल पानी पर हम भरोसा करते हैं, उसमें सरेआम इंजेक्शन के जरिए केमिकल की मिलावट की जा रही है. यह वीडियो देखने के बाद मन में बस एक ही सवाल आता है क्या अब फल और प्राकृतिक पेय पदार्थ भी मौत का सामान बन चुके हैं? आइए जानते हैं कि आखिर आम आदमी की सेहत के साथ यह 'फील्डिंग' कैसे सेट की गई है.

इंजेक्शन लगाकर घोला जा रहा है जहर?

वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे नारियल के अंदर इंजेक्शन के जरिए अज्ञात तरल पदार्थ डाल रहे हैं. अक्सर नारियल को ज्यादा मीठा दिखाने या उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के चक्कर में इस तरह के रसायनों का सहारा लिया जाता है. ताज्जुब की बात यह है कि जिस नारियल को हम प्रकृति का सबसे शुद्ध उपहार मानकर पीते हैं, उसे भी इन मिलावटखोरों ने नहीं बख्शा. अमरूद के बाद अब नारियल में इस तरह की धांधली देखकर यह साफ हो गया है कि बाजार में बिकने वाली हर चमकती चीज आपके स्वास्थ्य के लिए 'सेट' किया गया एक खतरनाक जाल हो सकती है.

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आम आदमी के स्वास्थ्य की फील्डिंग सब जगह सेट है, कहां कहां बचोगे... ऐसे लोगो पर कभी कोई कार्यवाही नहीं होती ,हो सकता है इस वीडियो के बाद उल्टा मुझ पर ही FIR हो जाए... pic.twitter.com/BpBue3dXPd — Pushpraj sharma (@RealPushprajX) April 3, 2026

क्या आपके सेहत के साथ हो रहा है खेलवाड़?

आज के दौर में एक आम आदमी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है. खाने-पीने की चीजों से लेकर फल-सब्जियों तक हर जगह मिलावट का साम्राज्य फैला हुआ है. ऐसा लगता है कि मुनाफाखोरों ने जनता के स्वास्थ्य की 'फील्डिंग' हर तरफ से सेट कर दी है. आप एक जगह से बचेंगे तो दूसरी जगह फंस जाएंगे. नारियल जैसे सुरक्षित माने जाने वाले फल में इंजेक्शन का इस्तेमाल यह बताता है कि लालच की कोई सीमा नहीं बची है. आम आदमी अपनी मेहनत की कमाई सेहत खरीदने में लगाता है, लेकिन बदले में उसे धीमा जहर मिल रहा है. सवाल यह है कि आखिर एक साधारण नागरिक खुद को और अपने परिवार को इस जहर से कहां-कहां बचाएगा?

क्या सच दिखाने पर होगी कार्यवाही या फिर उल्टा FIR का डर?

इस वीडियो को शेयर करने वाले शख्स ने एक बहुत ही कड़वी सच्चाई बयां की है. उनका कहना है कि अक्सर ऐसे मिलावटखोरों और माफियाओं पर कोई बड़ी कार्यवाही नहीं होती, क्योंकि इनका नेटवर्क बहुत मजबूत होता है. उल्टा जो लोग इन बुराइयों को बेनकाब करते हैं, उन्हीं को दबाने की कोशिश की जाती है. वीडियो पोस्ट करने वाले ने आशंका जताई है कि इस खुलासे के बाद शायद सिस्टम उन पर ही FIR दर्ज कर दे. यह डर जायज भी है, क्योंकि जब रक्षक ही मौन हो जाएं, तो सच बोलने वाला खुद को अकेला और असुरक्षित महसूस करने लगता है. क्या हमारा कानून इन अपराधियों को सजा देने के बजाय सच की आवाज दबाने का काम करेगा?