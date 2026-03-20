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Hindi Newsजरा हटकेछी! यहां बच्चों के पेशाब से बनी कॉफी के दीवाने हुए लोग, डॉक्टर दे रहे हैं चेतावनी! जानें कितनी है कीमत

छी! यहां बच्चों के पेशाब से बनी कॉफी के दीवाने हुए लोग, डॉक्टर दे रहे हैं चेतावनी! जानें कितनी है कीमत

Urine Eggs Coffee: चीन में एक कैफे द्वारा बच्चों के यूरिन में उबाले गए अंडों से बनी कॉफी ने मचाया बवाल, जहां कुछ लोग इसे हेल्दी मानते हैं, वहीं डॉक्टरों ने इसे सेहत के लिए खतरनाक बताया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 20, 2026, 01:53 PM IST
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छी! यहां बच्चों के पेशाब से बनी कॉफी के दीवाने हुए लोग, डॉक्टर दे रहे हैं चेतावनी! जानें कितनी है कीमत

Child Urine Coffee: चीन के झेजियांग प्रांत में एक कैफे ने ऐसी कॉफी पेश की, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. इस खास कॉफी में ऐसे अंडों का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें छोटे बच्चों के यूरिन में उबाला जाता है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस कॉफी की कीमत 28 युआन (लगभग 300 रुपये) प्रति कप रखी गई थी और वीकेंड पर इसकी 100 से ज्यादा कप बिक्री हो रही थी. इस अनोखे प्रयोग ने सोशल मीडिया पर तेजी से ध्यान खींचा और लोगों के बीच बहस छेड़ दी.

क्या यह परंपरा से जुड़ा हुआ है?

दरअसल, यह अजीब डिश कोई नई खोज नहीं है. डोंगयांग नामक इलाके में ‘यूरिन एग्स’ एक पारंपरिक स्नैक के रूप में जाना जाता है. स्थानीय लोग मानते हैं कि ये अंडे शरीर को ठंडा रखते हैं और हीटस्ट्रोक से बचाने में मदद करते हैं. इन अंडों को 10 साल से कम उम्र के लड़कों के यूरिन में भिगोकर और उबालकर तैयार किया जाता है. इसके बाद इन्हें घंटों तक पकाया जाता है ताकि उनका स्वाद और ‘फायदे’ बढ़ सकें.

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कॉफी में कैसे किया जाता है इसका इस्तेमाल?

कैफे में इन अंडों को पहले रोस्ट किया जाता है और फिर एक कप अमेरिकानो कॉफी के ऊपर सजाकर परोसा जाता है. दुकानदारों का दावा है कि यह कॉम्बिनेशन न सिर्फ यूनिक है बल्कि शरीर के लिए फायदेमंद भी है. हालांकि, इस दावे को लेकर लोगों के बीच काफी मतभेद देखने को मिले हैं. जहां कुछ लोग इस डिश को हेल्दी बताते हैं, वहीं मेडिकल एक्सपर्ट्स ने इसे लेकर गंभीर चिंता जताई है. डॉक्टरों का कहना है कि यूरिन एक प्रकार का मानव वेस्ट है, जिसमें शरीर के लिए कोई फायदेमंद तत्व नहीं होता. इसके सेवन से संक्रमण और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. एक विशेषज्ञ ने साफ तौर पर कहा कि इस तरह के प्रयोग से लोगों को बचना चाहिए.

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सरकार और लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही?

दिलचस्प बात यह है कि इस डिश को स्थानीय सरकार ने ‘अमूर्त सांस्कृतिक विरासत’ की सूची में शामिल किया हुआ है. लेकिन इसके बावजूद कई लोग इसकी सुरक्षा और नैतिकता पर सवाल उठा रहे हैं. सोशल मीडिया पर भी यूजर्स ने इसकी साफ-सफाई और हाइजीन को लेकर चिंता जताई. कई लोगों ने इसे ‘डरावना’ और ‘अस्वस्थ’ बताया. जैसे ही यह खबर वायरल हुई, कैफे ने इस कॉफी को अपने मेन्यू से हटा लिया. ऑनलाइन यूजर्स ने सवाल उठाया कि क्या इस तरह के अंडों की हाइजीन की गारंटी दी जा सकती है. यहां तक कि कुछ स्थानीय लोगों ने भी माना कि उन्होंने कभी इस डिश को ट्राई नहीं किया क्योंकि यह उन्हें काफी अजीब और डरावना लगता है.

 

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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