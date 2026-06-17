Employee Success Story: आजकल के दौर में एक अदद नौकरी पाना किसी जंग जीतने से कम नहीं है. खासकर IT सेक्टर में जहां मंदी और ले-ऑफ की खबरें रोज आती हैं, वहां एक अच्छी कंपनी में सिलेक्शन होना किसी सपने जैसा है. लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी को अपनी मनपसंद कंपनी में नौकरी मिल जाए और वह खुशी के मारे पूरी रात रोता रहे? सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही कहानी वायरल हो रही है, जिसने हर किसी का दिल जीत लिया है. यह कहानी है Cognizant की एक नई कर्मचारी की, जिसने अपनी 4 साल की लंबी जद्दोजहद और रिजेक्शन के दर्द को दुनिया के सामने रखा है.
पिछले 4 सालों से वह IT सेक्टर में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी. इस दौरान उसने एक बार नहीं, बल्कि दो बार Cognizant जैसी बड़ी कंपनी का इंटरव्यू दिया, लेकिन दोनों ही बार उसके हाथ सिर्फ निराशा लगी. जब बार-बार मेहनत करने के बाद भी रिजेक्शन का ईमेल आता है, तो इंसान खुद पर शक करने लगता है. इस लड़की ने भी वह सारा दर्द झेला, जो आज का हर मिडिल क्लास युवा झेलता है.
जब आया वो जादुई ईमेल और थम गईं सांसें
लिंक्डइन पर शेयर किए गए पोस्ट के अनुसार, दो बार रिजेक्ट होने के बाद भी उसने हार नहीं मानी और अपनी कमियों पर काम करती रही. आखिरकार 4 साल बाद उसने फिर से हिम्मत जुटाई और Cognizant में अप्लाई किया. इस बार का इंटरव्यू भी आसान नहीं था, लेकिन उसकी तैयारी पक्की थी. इंटरव्यू खत्म होने के बाद दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थीं कि इस बार क्या होगा. फिर एक दिन अचानक उसके इनबॉक्स में एक नया ईमेल चमका. जैसे ही उसने ईमेल खोला, उसकी आंखों पर यकीन नहीं हुआ. उसमें लिखा था कि उसका सिलेक्शन हो गया है. 4 साल का इंतजार खत्म हो चुका था.
खुशी का वो आंसू और रातभर रोने का सच
नौकरी मिलने का ईमेल देखते ही लड़की के सब्र का बांध टूट गया. उसने खुद अपनी पोस्ट में बताया कि वह उस रात सो नहीं पाई और पूरी रात फूट-फूटकर रोती रही. लेकिन यह रोना दुख का नहीं, बल्कि राहत का था. यह उन 4 सालों के तनाव, ताने और असफलता के डर का अंत था. जब आप किसी चीज़ के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं और वो आपको मिल जाती है, तो आंसू रोकना नामुमकिन हो जाता है. उसकी यह बात इंटरनेट पर लोगों के दिलों को छू गई.
जैसे ही इस कर्मचारी ने अपनी इस आपबीती को सोशल मीडिया पर शेयर किया, यह देखते ही देखते वायरल हो गई. हजारों लोगों ने इस पर रिएक्ट किया और कमेंट्स की बाढ़ आ गई. लोग कह रहे हैं कि यह सिर्फ एक नौकरी मिलने की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन लाखों युवाओं की आवाज है जो रोज रिजेक्शन झेलते हैं और डिप्रेशन से जूझते हैं.