'नौकरी से बढ़कर इंसानियत...', पिता की मौत पर कंपनी ने दी 1 महीने की छुट्टी; इलाज का खर्च उठाकर जीता दिल

किसी कर्मचारी की जिंदगी में सबसे मुश्किल समय वह होता है, जब परिवार का कोई करीबी हमेशा के लिए साथ छोड़ देता है. ऐसे वक्त में नौकरी, ऑफिस और काम की चिंता भी इंसान के लिए एक बड़ा बोझ बन जाती है. लेकिन अगर कंपनी ऐसे समय में अपने कर्मचारी के साथ खड़ी हो जाए, तो उसका भरोसा सिर्फ नौकरी पर नहीं, बल्कि अपने वर्कप्लेस पर भी और मजबूत होता है.
ऐसी ही एक कहानी सोशल मीडिया पर सामने आई है. बेंगलुरु के एंटरप्रेन्योर Vibin Babuurajan ने अपनी बहन की कंपनी की तारीफ करते हुए बताया कि पिता के निधन के बाद उसकी कंपनी ने न सिर्फ उसे लंबी छुट्टी दी, बल्कि इलाज के खर्च में भी मदद की. इतना ही नहीं, कंपनी ने उनकी बहन के पिता के मेडिकल एक्सपेंस का 20% हिस्सा भी उठाया.
Vibin ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि उनकी बहन को पिछले हफ्ते अपने पिता को खोना पड़ा. इस मुश्किल समय में कंपनी ने उनसे तुरंत काम पर लौटने की उम्मीद नहीं की. इसके बजाय उन्हें चार हफ्ते से ज्यादा की छुट्टी दी गई, जिससे वह परिवार के साथ रह सकें और इस सदमे से उबरने के लिए जरूरी समय ले सकें. आज के समय में जहां कई वर्कप्लेस में छुट्टी को लेकर कर्मचारियों पर दबाव बना रहता है, वहीं इतने लंबे समय की बियरमेंट लीव मिलना लोगों को खासा प्रभावित कर रहा है. यह छुट्टी सिर्फ कागज पर दी गई सुविधा नहीं थी, बल्कि कर्मचारी को मुश्किल समय में खुद को संभालने का मौका देने जैसा था.
इस कहानी की दूसरी बात ने भी लोगों का ध्यान खींचा. Vibin ने अपने पोस्ट में बताया कि कंपनी ने उनकी बहन के पिता के इलाज पर हुए खर्च का 20% हिस्सा भी खुद उठाया. मतलब परिवार पहले ही एक बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था और उसके ऊपर इलाज का आर्थिक बोझ भी था, जिसे कंपनी ने कुछ हद तक कम करने की कोशिश की. हालांकि, पोस्ट में कंपनी का नाम नहीं बताया गया है. Vibin ने इतना जरूर बताया कि यह कोयंबटूर से शुरू हुई एक ट्रेडिशनल कंपनी है. उनके मुताबिक, यह कारोबार 50 साल से ज्यादा पुराना है और दुनिया के 40 से अधिक देशों में अपना सामान एक्सपोर्ट करता है.
कंपनी की तरफ से दिखाई गई संवेदनशीलता यहीं खत्म नहीं हुई. Vibin ने बताया कि पिता के निधन के बाद कंपनी के चेयरमैन ने उनकी बहन को व्यक्तिगत मैसेज किया और उनका हाल पूछा. किसी भी बड़ी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट की ओर से ऐसा पर्सनल जेस्चर कई कर्मचारियों के लिए काफी मायने रखता है. खासकर तब, जब कर्मचारी किसी बड़े इमोशनल क्राइसिस से गुजर रहा हो. Vibin की पोस्ट में इसी बात को कंपनी की तारीफ की सबसे अहम वजहों में से एक बताया गया.
Vibin ने बताया कि यह कोई छोटी कंपनी नहीं है. उनके मुताबिक, कंपनी में 4,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं. इसके बावजूद कर्मचारी की पर्सनल परेशानी को समझना और उसके परिवार के साथ खड़ा होना लोगों को पसंद आया. उन्होंने इस घटना को फैमिली लीड बिजनेस के उस पहलू से जोड़ा, जहां बिजनेस के साथ-साथ कर्मचारियों को भी परिवार का हिस्सा मानकर उनकी जरूरत के वक्त मदद की जाती है. उनका कहना था कि शायद इसी वजह से पिछली पीढ़ी के कई कर्मचारी लंबे समय तक एक ही कंपनी के साथ जुड़े रहते थे.
पोस्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने कंपनी के इस व्यवहार की जमकर तारीफ की. एक यूजर ने लिखा कि कंपनी का इस तरह अपने कर्मचारी की परवाह करना काफी प्रभावित करने वाला है. दूसरे यूजर ने अपने कॉरपोरेट एक्सपीरियंस का जिक्र करते हुए कहा कि कई फैमिली वाले बिजनेस कर्मचारियों के मुश्किल समय में बड़ी कंपनियों से बेहतर सपोर्ट देते हैं. कुछ लोगों ने पुराने दौर को भी याद किया. एक यूजर ने लिखा कि पहले बड़ी कंपनियां कर्मचारियों को पेंशन, सस्ते गेस्ट हाउस और दूसरी सुविधाएं देती थीं. उस दौर में आज की तरह बड़े पैमाने पर लेऑफ की चर्चा भी नहीं होती थी. यूजर ने यह भी तंज किया कि आज के फैंसी ऑफिस और दूसरी सुविधाओं के बीच नौकरी की सिक्योरिटी कई बार पीछे छूट जाती है.
Vibin ने अपनी पोस्ट में कंपनी का नाम सार्वजनिक नहीं किया है, इसलिए इस घटना से जुड़ी बाकी डिटेल्स स्वतंत्र रूप से सामने नहीं आई हैं. फिर भी उनकी शेयर की गई कहानी ने वर्क कल्चर को लेकर एक दिलचस्प बहस जरूर शुरू कर दी है. कर्मचारी के लिए सैलरी और करियर ग्रोथ जितने जरूरी हैं, उतना ही जरूरी यह भरोसा भी है कि मुश्किल समय आने पर कंपनी उसे सिर्फ एक एम्प्लॉई की तरह नहीं देखेगी. पिता के निधन के बाद एक महीने से ज्यादा की छुट्टी, मेडिकल एक्सपेंस में मदद और चेयरमैन का पर्सनली हाल पूछना इसी सोच की मिसाल के तौर पर सामने आया है.