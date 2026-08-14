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'नौकरी से बढ़कर इंसानियत...', पिता की मौत पर कंपनी ने दी 1 महीने की छुट्टी; इलाज का खर्च उठाकर जीता दिल

पिता को खोने के बाद जब एक महिला मुश्किल दौर से गुजर रही थी, तब कोयंबटूर की एक कंपनी ने जिस तरह उसका साथ दिया, उसकी कहानी अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है. कंपनी ने महिला को चार हफ्ते से ज्यादा की छुट्टी दी और उसके पिता के इलाज पर हुए खर्च का 20% हिस्सा भी खुद उठाया. इतना ही नहीं, कंपनी के चेयरमैन ने खुद मैसेज कर उसका हाल पूछा.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 14, 2026, 09:53 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 09:53 AM IST
'नौकरी से बढ़कर इंसानियत...', पिता की मौत पर कंपनी ने दी 1 महीने की छुट्टी; इलाज का खर्च उठाकर जीता दिल
Image Credit: पिता को खोने वाले कर्मचारी के साथ खड़ी हुई कंपनी! AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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