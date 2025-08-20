VIRAL VIDEO: मासूम चीनी बच्चे ने मेट्रो में दिखाया ऐसा संस्कार कि भारतीय यूजर्स भी हो गए सोचने पर मजबूर

Chinese Boy Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक छोटे से बच्चे का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. यह वीडियो चीन का बताया जा रहा है, जहां एक स्कूली बच्चा मेट्रो स्टेशन के फर्श को साफ करता दिखाई दे रहा है. दरअसल, उसकी ड्रिंक गलती से नीचे गिर गई थी. आमतौर पर लोग ऐसी स्थिति में गिरी हुई चीज को यूं ही छोड़ देते हैं, लेकिन इस बच्चे ने खुद टिश्यू लेकर सफाई की. यह घटना ग्वांगझोउ की सबवे लाइन-3 की बताई जा रही है. जैसे ही वीडियो ऑनलाइन आया, लोगों ने जमकर तारीफ की.

यह भी पढ़ें: अगर मुर्गा-मछली खाते हो... प्रेमानंद जी महाराज ने भक्तों को क्यों दी चेतावनी! जरा आप भी समझ लीजिए

क्यों बना यह वीडियो चर्चा का विषय?

वीडियो इसलिए खास बन गया क्योंकि यह बच्चा बेहद शांत और जिम्मेदार तरीके से सफाई करता दिखा. कई यूजर्स ने कहा कि भारत में बच्चे और परिवार अगर इस तरह की जिम्मेदारी दिखाएं तो समाज और बेहतर बन सकता है. यही वजह है कि भारतीय इंटरनेट यूजर्स ने इस क्लिप को देखकर अपने देश और चीन के बच्चों की तुलना करना शुरू कर दिया.

लोगों ने इस बच्चे की तारीफ क्यों की?

ज्यादातर नेटिजन्स ने इस छोटे बच्चे की सोच और उसके संस्कारों की तारीफ की. कुछ ने कहा कि यह बच्चा दूसरों के लिए मिसाल है, तो कुछ ने इसे सिविक सेंस की बेहतरीन मिसाल बताया. कई देशों जैसे चीन, जापान और दक्षिण कोरिया में बच्चों को छोटी उम्र से ही अनुशासन और जिम्मेदारी सिखाई जाती है. शायद यही वजह है कि यह वीडियो इतना वायरल हो गया. यह वीडियो mychinatrip नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया.

पोस्ट में लिखा, “ग्वांगझोउ सबवे लाइन-3 में एक एलिमेंट्री स्कूल का बच्चा. उसने गलती से अपनी ड्रिंक गिरा दी.” यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. Zee News इस खबर की पुष्टि नहीं करता है.

यह भी पढ़ें: एग्जाम देने आया था, बीच में ही सो गया स्टूडेंट... टीचर ने आकर किया ऐसा काम, लोग तारीफ करते नहीं थक रहे

सोशल मीडिया पर क्या बोले लोग?

वीडियो के कमेंट सेक्शन में ढेरों प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. एक यूजर ने लिखा, “यह बच्चा बहुत अच्छा है, लेकिन कोई उसकी मदद क्यों नहीं कर रहा?” दूसरे ने कहा, “क्या शानदार और जिम्मेदार बच्चा है.” वहीं किसी ने इसे मोरल एजुकेशन और सिविक सेंस का सबसे अच्छा उदाहरण बताया. एक कमेंट में लिखा गया, “चीन का एजुकेशन सिस्टम बच्चों को सही मायनों में जिम्मेदार बनाता है.”