बेरोजगार ने भेजा सिर्फ एक मेल और मिल गया करोड़ों का पैकेज, जानें आखिर कैसे हुआ ये चमत्कार?

Bengaluru Entrepreneur: एक ऐसा कोल्ड ईमेल जिसने जिंदगी की दिशा बदल दी. बेंगलुरु के दिलीप कुमार की कहानी दिखाती है कि कैसे एक जोखिम भरा कदम उन्हें Zerodha के को-फाउंडर नितिन कामत और सीमा पाटिल तक ले गया और उनकी करियर का टर्निंग पॉइंट बन गया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 28, 2025, 11:14 AM IST
An Email That Change Life: कभी-कभी एक छोटा सा जोखिम जिंदगी की दिशा ही बदल देता है. बेंगलुरु के आंत्रेप्न्योर दिलीप कुमार ने 2018 में ऐसा ही एक कदम उठाया. उन्होंने एक साधारण ईमेल भेजा, लेकिन वही उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बन गया. यह ईमेल जेरोधा के को-फाउंडर नितिन कामत और उनकी पत्नी सीमा पाटिल तक पहुंचा. आज दिलीप, जेरोधा की ही वेंचर कंपनी रेनमैटर में हेल्थ इन्वेस्टमेंट्स के चीफ हैं.

एक ईमेल जिसने सबकुछ बदल दिया, आखिर उसमें क्या था?

हाल ही में दिलीप कुमार ने एक्स (पहले ट्विटर) पर अपने उस पुराने ईमेल का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसने उनकी किस्मत पलट दी थी. उन्होंने लिखा, “वो कोल्ड ईमेल जिसने मुझे मेरा पहला निवेशक और आज का बॉस दिलाया. हर रिश्ता तभी शुरू होता है जब कोई पहला कदम उठाने की हिम्मत करता है.” इस ईमेल के जरिए नितिन कामत और सीमा पाटिल के साथ उनकी बातचीत दोस्ताना और उत्साहजनक थी, जिसने एक नई शुरुआत की नींव रखी.

लोगों ने ऑनलाइन क्या कहा इस कहानी पर?

सोशल मीडिया पर दिलीप की पोस्ट खूब वायरल हुई. कई लोगों ने इसे आउटरीच की ताकत बताया. एक यूजर ने लिखा, “आप अपनी जिंदगी बदलने से बस एक ईमेल दूर हैं.” दूसरे ने कहा, “एक छोटा ईमेल कैसे रिश्तों के दरवाजे खोल सकता है, यह प्रेरणादायक है.” किसी ने लिखा, “रिस्क असल में मन का डर है, कोशिश करना कभी नुकसान नहीं देता.”

 

 

क्या सच में एक मेल से खुल सकते हैं सफलता के दरवाजे?

लोगों ने यह भी कहा कि जो पहला कदम उठाता है, वही आगे बढ़ता है. किसी ने लिखा, “वो ईमेल जिसने मुझे इस लीजेंड के साथ काम करने का मौका दिया. हमेशा पहला कदम उठाने वाले बनो.” दूसरे ने कहा, “हर मौके पर आगे बढ़कर जुड़ने की कोशिश करो.” यह कहानी सिर्फ एक मेल की नहीं, बल्कि उस साहस की है जो किसी भी इंसान को आगे ले जा सकता है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

