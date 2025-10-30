Advertisement
सर्दियों में 51 दिन तक नहीं निकलता सूरज! -71°C में भी जिंदा रहते हैं लोग... ये हैं दुनिया के 10 देश, जहां 6 महीने जमी रहती हैं नदियां!

Coldest countries in the world: क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं, जहां ठंड एक चुनौती बन जाती है? 'वर्ल्ड एटलस' के अनुसार, 10 देश ऐसे हैं जहां तापमान -45°C तक गिर जाता है. ग्रीनलैंड में औसत तापमान -18°C रहता है, जबकि रूस में यह -71°C तक जा चुका है. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 30, 2025, 12:55 PM IST
सर्दियों में 51 दिन तक नहीं निकलता सूरज! -71°C में भी जिंदा रहते हैं लोग... ये हैं दुनिया के 10 देश, जहां 6 महीने जमी रहती हैं नदियां!

Coldest places on earth: जब सर्दियों का मौसम आता है तो ठंड सिर्फ एक मौसम नहीं बल्कि एक बड़ी चुनौती बन जाती है. दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं, जहां का तापमान इतना नीचे चला जाता है कि सामान्य जीवन भी रुक जाता है. 'वर्ल्ड एटलस' के अनुसार, यहां हम आपको ऐसे 10 देशों के बारे में बता रहे हैं, जहां की सर्दी हर पहलू को प्रभावित करती है. वहीं हम आपको ये भी बताएंगे कि सर्दियों में तापमान के मामले में आखिर भारत किस स्थान पर है.

ग्रीनलैंड (Greenland)
ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे ठंडा देश है, जहां की सर्दी असहनीय होती है. यहां का औसत वार्षिक तापमान -18.47°C के आसपास रहता है. इतनी भीषण ठंड में यहां जीवन की रफ्तार भी धीमी पड़ जाती है.

रूस (Russia)
क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस, सबसे ठंडे देशों में भी गिना जाता है. इसका अधिकतर हिस्सा साइबेरिया में पड़ता है, जहां सर्दियों में तापमान -30°C से भी नीचे चला जाता है. यहां ओयम्याकोन नाम की जगह पर तो एक बार -71°C तक का रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया गया था. यहां नदियां लगभग आधे साल तक बर्फ से जमी रहती हैं.

कनाडा (Canada)
दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा अटलांटिक, पैसिफिक और आर्कटिक महासागरों तक फैला हुआ है. यहां का एक बड़ा हिस्सा बहुत ठंडा है. सर्दियों में अंदरूनी शहरों में तापमान -40°C तक गिर जाता है. उत्तरी इलाकों में तो बर्फ कई महीनों तक जमी रहती है, और कुछ जगहों पर तो साल भर पिघलती ही नहीं है.

फिनलैंड (Finland)
फिनलैंड यूरोपीय संघ का सबसे उत्तरी देश है, जहां सर्दी बहुत लंबी यानी लगभग 200 दिनों तक चलती है. उत्तरी इलाकों में तो 51 दिनों तक सूरज ही नहीं निकलता. सर्दियों में यहां का तापमान -45°C तक गिर सकता है. यहां के लोग ठंड से बचने के लिए 'सौना' (भाप स्नान) का सहारा लेते हैं.

नॉर्वे (Norway)
स्कैंडिनेविया में स्थित नॉर्वे के उत्तरी हिस्से में कई महीनों तक सूरज नहीं निकलता. यहां का तापमान -40°C तक चला जाता है. यहां के पहाड़ और झीलें ज्यादातर समय बर्फ से ढकी रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद यह एक समृद्ध देश है और यहां के लोग स्कीइंग और पर्यटन से जीवन यापन करते हैं.

मंगोलिया (Mongolia)
ऊंचाई पर बसा मंगोलिया एक बहुत ठंडा और सूखा देश है. सर्दियों में यहां तापमान -30°C तक गिर जाता है. इसकी राजधानी उलानबटार को दुनिया की सबसे ठंडी राजधानी माना जाता है. यहां के लोग ऊनी कपड़े और गर्म खाने की मदद से ठंड से निपटते हैं.

स्वीडन (Sweden)
यूरोप के उत्तरी छोर पर स्थित स्वीडन के उत्तरी क्षेत्रों में सर्दियां इतनी तीखी होती हैं कि तापमान -20°C तक पहुंच जाता है. यहां के वुग्गात्जोलमे (Vuoggatjålme) नामक स्थान पर अब तक का रिकॉर्ड -52.6°C दर्ज किया गया था.

आइसलैंड (Iceland)
आइसलैंड यूरोप का सबसे ठंडा देश है, जो आर्कटिक सर्कल के पास स्थित है. समुद्री धाराओं के कारण यह पूरी तरह जम नहीं पाता, फिर भी सर्दियों में तापमान लगभग 0°C रहता है. द्वीप का बड़ा हिस्सा ग्लेशियरों से ढका है. खास बात यह है कि यहां बिजली और गर्मी के लिए गर्म पानी के झरनों (गीजरों) का इस्तेमाल होता है.

ताजिकिस्तान (Tajikistan)
मध्य एशिया का यह देश 90% पहाड़ों से घिरा है (पामीर पर्वत). ऊंचाई ज्यादा होने के कारण यहां ठंड सिर्फ सर्दियों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि गर्मियों की रातें भी जमाने वाली ठंड लेकर आती हैं. यहां के कुछ इलाकों में तापमान -40°C से नीचे चला जाता है.

एस्टोनिया (Estonia)
बाल्टिक सागर के किनारे बसा यह छोटा-सा देश अपनी लंबी, ठंडी और अंधेरी सर्दियों के लिए जाना जाता है. फरवरी में यहां का औसत तापमान -4°C रहता है, लेकिन कभी-कभी यह -40°C तक भी गिर जाता है. यहां लगभग 135 दिन बर्फ जमी रहती है.

ठंडे देशों में भारत का स्थान
अगर हम भारत की बात करें, तो यहां का औसत वार्षिक तापमान लगभग 25°C से 27°C के बीच रहता है. दुनिया के इन ठंडे देशों की रैंकिंग में भारत 116वें स्थान पर आता है.

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...

Coldest countries in the worldColdest places on earthViral News

