कॉलेज के बाद Zepto Delivery Boy क्यों बना ये स्टूडेंट? पोस्ट हुआ वायरल, सच जानकर उड़ गई सबकी नींद

Student Become Zepto Delivery Agent: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर स्वप्निल कोम्मावर नाम के यूजर ने एक कॉलेज छात्र की कहानी शेयर की, जिसने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी. पोस्ट में बताया गया कि छात्र अपने दोस्त का छोटा भाई है, जो कॉलेज में डिग्री कर रहा है. पढ़ाई के बाद वह जेप्टो में पार्ट टाइम डिलीवरी एजेंट के तौर पर काम करता है और ऑर्डर डिलीवर करके जेब खर्च कमाता है.

स्वप्निल ने बताया कि जब उन्होंने स्टूडेंट से पूछा कि वह कोई इंटर्नशिप क्यों नहीं कर रहा, तो जवाब चौंकाने वाला था. छात्र का मानना था कि पेड इंटर्नशिप मिलना बेहद मुश्किल है. ऐसे में बिना पैसे की इंटर्नशिप करने के बजाय उसने ऐसा काम चुना, जिससे घर की मदद भी हो सके और खुद की जरूरतें भी पूरी हों.

पोस्ट इतनी तेजी से वायरल क्यों?

यह पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गई और 62 हजार से ज्यादा व्यूज बटोर लिए. लोगों ने इसे सिर्फ एक छात्र की कहानी नहीं, बल्कि भारत में इंटर्नशिप सिस्टम की हकीकत से जोड़कर देखा. खासकर फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए स्किल डेवलपमेंट और कमाई के बीच संतुलन को लेकर बहस तेज हो गई. कई यूजर्स ने छात्र की सोच की तारीफ की. एक ने लिखा कि यह जॉब टाइटल की बात नहीं, बल्कि माइंडसेट की कहानी है. वहीं कुछ लोगों का कहना था कि इंटर्नशिप स्किल डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती है और अगर हाई स्किल फील्ड में फ्री इंटर्नशिप मिले तो वह बेहतर विकल्प हो सकता है.

क्या वेस्टर्न सिस्टम से मिलती है सोच?

एक अन्य यूजर ने लिखा कि पश्चिमी देशों में पढ़ाई के साथ काम करना आम बात है. इससे छात्र फाइनेंस, कम्युनिकेशन और लीडरशिप जैसे जरूरी स्किल्स सीखते हैं. उनके मुताबिक, यह तरीका छात्रों को असल जिंदगी के लिए पहले से तैयार करता है. इस पोस्ट पर एक उद्यमी कैप्टन वेंकट रेड्डी ने भी अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि यह देखकर अच्छा लगता है कि नई पीढ़ी प्रोडक्टिविटी और कमाई की अहमियत समझ रही है. लेकिन उन्होंने यह भी सलाह दी कि युवाओं को मेहनत को ज्ञान और समझ में बदलने की दिशा में काम करना चाहिए.

I met my friend’s younger brother.

He is doing his degree. After college, he works part-time in Zepto. Carrying bags. Delivering orders. Earning pocket money. I asked him, Why not do an internship? He smiled and said, Internships are easy to find. But paid internships?

Very… — Swapnil Kommawar (@KommawarSwapnil) January 14, 2026

कैप्टन रेड्डी का मानना था कि अगर छात्र वही समय और मेहनत CAT, GMAT या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगाए, तो भविष्य में उसका फायदा ज्यादा हो सकता है. उनके अनुसार, शुरुआती उम्र में ज्ञान अर्जन सही दिशा तय करने में मदद करता है.