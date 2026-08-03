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दिन में क्लास, रात में पेट्रोल पंप पर नौकरी... सपने पूरे करने के लिए छात्रा ने खुद उठाई जिम्मेदारी; कहानी जीत रही लोगों का दिल

कॉलेज की पढ़ाई, फीस का खर्च और अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए एक छात्रा दिन में क्लास करती है और रात में पेट्रोल पंप पर नौकरी करती है. सोशल मीडिया पर वायरल हुई उसकी कहानी ने लोगों का दिल जीत लिया है. एक शख्स ने बताया कि कैसे रात के समय पेट्रोल पंप पर मिली इस लड़की की मेहनत ने उसे अपनी परेशानियों को अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 03, 2026, 08:04 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 08:04 AM IST
दिन में क्लास, रात में पेट्रोल पंप पर नौकरी... सपने पूरे करने के लिए छात्रा ने खुद उठाई जिम्मेदारी; कहानी जीत रही लोगों का दिल
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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