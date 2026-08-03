/दिन में क्लास, रात में पेट्रोल पंप पर नौकरी... सपने पूरे करने के लिए छात्रा ने खुद उठाई जिम्मेदारी; कहानी जीत रही लोगों का दिल

कई बार जिंदगी में ऐसे लोग मिल जाते हैं, जिनकी छोटी-सी कहानी भी हमें बहुत बड़ा सबक दे जाती है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक कॉलेज छात्रा की ऐसी ही कहानी वायरल हो रही है, जो अपनी पढ़ाई के साथ-साथ नौकरी करके अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रही है.
यह कहानी एक ऐसे शख्स ने शेयर की, जो रात के समय ट्रैफिक से परेशान होकर अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने पहुंचा था. लेकिन वहां उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई, जिसकी मेहनत और आत्मनिर्भर बनने की सोच ने उसका पूरा नजरिया बदल दिया.
सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार, यह घटना रात करीब 9 बजे की है. पोस्ट शेयर करने वाले व्यक्ति ने बताया कि उस दिन वह भारी ट्रैफिक में फंसा हुआ था. करीब 45 मिनट में वह सिर्फ 4 किलोमीटर का सफर तय कर पाया था. लंबे ट्रैफिक जाम की वजह से वह काफी परेशान और थका हुआ था. इसी दौरान वह अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए एक पेट्रोल पंप पर रुका. उसे नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों में उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से होने वाली है, जो उसकी सोच बदल देगी.
जब छात्रा गाड़ी में पेट्रोल भर रही थी, तभी उस शख्स ने उससे बातचीत शुरू की. उसने सामान्य बातचीत में पूछा कि वह कहां की रहने वाली है और यहां क्या कर रही है. लड़की ने बताया कि वह रायगढ़ की रहने वाली है और कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर आई है. इसके बाद बातचीत में पता चला कि वह सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रही, बल्कि अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए नौकरी भी करती है. उसने बताया कि वह दिन में कॉलेज जाती है और शाम के बाद पेट्रोल पंप पर काम करती है. उसकी ड्यूटी रात करीब 10 बजे तक रहती है. इतना ही नहीं, शनिवार और रविवार को वह ज्यादा घंटे काम करती है, ताकि अपनी फीस और दूसरे खर्च खुद उठा सके.
Dude… this is what inspiration looks like.
You don’t have to search for it. It’s literally everywhere.
I was at a Shell pump today, filling petrol for my car. A little frustrated with the traffic, took me 45 minutes to drive just 4 km to reach the pump. Petrol was… pic.twitter.com/PvncG5Wu07
— Vineeth K (@DealsDhamaka) August 1, 2026
छात्रा की बात सुनकर वह शख्स काफी प्रभावित हुआ. उसने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि आमतौर पर लोग अपनी जिंदगी की परेशानियों को लेकर शिकायत करते रहते हैं. कोई ट्रैफिक से परेशान होता है, कोई महंगाई से और कोई काम के दबाव से. लेकिन जब ऐसे लोगों से मुलाकात होती है, जो अपने बेहतर भविष्य के लिए लगातार मेहनत कर रहे होते हैं, तो अपनी परेशानियां छोटी लगने लगती हैं. उसने लिखा कि यह लड़की बिना किसी शिकायत के अपनी पढ़ाई और नौकरी दोनों को संभाल रही है. वह किसी पर बोझ बनने के बजाय अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाना चाहती है.
पोस्ट शेयर करने वाले शख्स ने बताया कि उसने छात्रा से यह भी पूछा कि अगर उसे पढ़ाई या किसी अन्य चीज के लिए मदद की जरूरत हो, तो वह बताएं. उसके मुताबिक, कुछ लोग सिर्फ अपनी मेहनत से प्रेरणा नहीं देते, बल्कि उन्हें देखकर दूसरों के अंदर भी मदद करने की भावना पैदा होती है. इस छात्रा की मेहनत भी कुछ ऐसी ही थी. उसने कहा कि लड़की की सबसे खास बात यह थी कि वह अपनी परिस्थितियों को लेकर शिकायत नहीं कर रही थी, बल्कि उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी.
जैसे ही यह कहानी सोशल मीडिया पर शेयर हुई, बड़ी संख्या में लोगों ने छात्रा की तारीफ करनी शुरू कर दी. कई यूजर्स ने कहा कि ऐसी कहानियां हमें मेहनत और संघर्ष की असली कीमत समझाती हैं. एक यूजर ने लिखा कि उसके माता-पिता ने उसकी पढ़ाई के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन ऐसी कहानियां देखकर एहसास होता है कि कई बच्चे अपने दम पर कितनी मेहनत कर रहे हैं. वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा कि भारत में छात्रों के लिए पार्ट टाइम जॉब को और सामान्य बनाया जाना चाहिए. इससे युवा आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे और जिम्मेदारियां निभाना भी सीखेंगे. कुछ लोगों ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि उनके यहां भी कॉलेज के कई छात्र छुट्टियों में काम करते हैं और वे सबसे ज्यादा मेहनती और ईमानदार कर्मचारियों में शामिल होते हैं.
इस कहानी के वायरल होने के बाद कई लोगों ने छात्रा की आर्थिक मदद करने की इच्छा भी जताई. हालांकि, यह पूरी कहानी सोशल मीडिया पर शेयर की गई जानकारी पर आधारित है और इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. लेकिन इस कहानी ने एक जरूरी संदेश जरूर दिया है. सफलता सिर्फ बड़े साधनों से नहीं मिलती, बल्कि मेहनत, आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की इच्छा से मिलती है. दिन में कॉलेज और रात में नौकरी करने वाली इस छात्रा ने दिखा दिया कि अगर इरादे मजबूत हों, तो मुश्किल हालात भी रास्ता नहीं रोक सकते. उसकी मेहनत आज हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई है.
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