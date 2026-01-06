'20 साल से हर रात मेरे साथ सोया...’, महिला ने किया दावा, बताया कैसे हुआ ब्रेकअप, जानें पूरी कहानी

कोलंबिया से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. एक महिला ने दावा किया कि उसे भूत से प्यार हो गया था. 20 साल से हर रात भूत उसके साथ सोया. लेकिन रिश्ते में तब खटास हो गई. आइए जानते हैं पूरा मामला...
कोलंबिया की रहने वाली पाओला फ्लोरेज की कहानी इन दिनों लोगों को हैरान कर रही है. पाओला ने दावा किया है कि वह करीब 20 साल तक एक भूत के साथ रिश्ते में रही और रात के समय उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाती थी. यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि पाओला के मुताबिक उसकी असल जिंदगी का अनुभव है. उसने यह दावा कोलंबिया के टीवी चैनल ‘कैनाल 1’ के शो ‘सिन कैरेटा’ में किया. पाओला का कहना है कि शुरुआत में वह डर गई थी, लेकिन धीरे-धीरे वह उस आत्मा के प्यार में पड़ गई. हालांकि, एक दिन जब उसने उस भूत का खौफनाक चेहरा देखा, तो उसने तुरंत यह रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लिया.
बचपन में शुरू हुआ भूतिया रिश्ता, रातों-रात बढ़ती नजदीकियां
डेलीमेल की रिपोर्ट के अनुसार, पाओला फ्लोरेज का कहना है कि उसका यह अजीब रिश्ता तब शुरू हुआ, जब वह बहुत छोटी थी. पाओला के मुताबिक, जब वह रात में सोती थी, तो एक आत्मा हर रात उससे मिलने आती थी. शुरुआत में यह एहसास उसके लिए डरावना था, लेकिन समय के साथ उसे यह सब सामान्य लगने लगा. पाओला ने बताया कि एक दिन वह बिस्तर पर लेटी हुई थी, तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके शरीर को छू रहा है. वह डर गई, लेकिन धीरे-धीरे वह इस अनुभव को स्वीकार करने लगी. उसके मुताबिक, वह आत्मा एक इंसान की तरह उसके करीब आती थी और उससे भावनात्मक व शारीरिक रिश्ता बन गया, जो करीब 20 साल तक चला.
खौफनाक चेहरा देखा और टूट गया भूतिया प्यार
पाओला ने बताया कि इतने लंबे समय तक वह खुद को उस भूतिया प्रेमी का खास साथी मानती रही. लेकिन यह रिश्ता उस दिन खत्म हो गया, जब उसने पहली बार उस आत्मा का चेहरा देख लिया. पाओला के मुताबिक, उस भूत के दांत बेहद नुकीले थे और उसका चेहरा किसी गार्गॉयल की तरह खौफनाक था. यह दृश्य इतना डरावना था कि वह बुरी तरह घबरा गई. पाओला का कहना है कि उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह किस तरह की आत्मा के साथ जुड़ी हुई थी. इसके बाद उसने बिना देर किए उस भूत से रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लिया और खुद को उससे दूर कर लिया.
साइकोलॉजिस्ट और पैरासाइकोलॉजिस्ट की राय क्या कहती है?
पाओला के दावे पर विशेषज्ञों की राय भी सामने आई है. साइकोलॉजिस्ट मार्टिजा मोंटेलेग्रे का कहना है कि पाओला का मामला बिल्कुल भी आम नहीं है और ऐसे केस बेहद दुर्लभ होते हैं. वहीं, पैरासाइकोलॉजिस्ट जाइरो उरबेक्स का मानना है कि पाओला की कहानी को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता. उनके अनुसार, संभव है कि पाओला एक ‘इनक्यूबस’ के संपर्क में रही हो. इनक्यूबस को एक ऐसा राक्षसी प्राणी माना जाता है, जो लोगों की ऊर्जा छीनता है और उन्हें अपने प्रभाव में ले लेता है. हालांकि, यह मामला अब भी बहस और रहस्य का विषय बना हुआ है.