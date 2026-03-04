रंग, ढोल और देसी ठुमके… अफ्रीका की सड़कों पर उड़ा गुलाल, वायरल वीडियो देख भारतीय बोले- दिल जीत लिया!

Advertisement
अफ्रीका में रह रहे भारतीयों द्वारा मनाई गई 'धमाकेदार होली' का वीडियो वायरल हो गया है. ढोल की थाप और रंगों के बीच भारतीयों को झूमते देख स्थानीय अफ्रीकी लोग भी मुरीद हो गए, जिसे देख इंटरनेट यूजर्स कह रहे हैं कि "भारतीय अपनी संस्कृति कभी नहीं भूलते."

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 04, 2026, 10:14 AM IST
कहते हैं कि भारतीय दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन उनकी रगों में बसने वाली देसी संस्कृति और त्योहारों का जुनून कभी कम नहीं होता. इस बार होली के रंगों ने कुछ ऐसा ही जादू बिखेरा है सात समंदर पार अफ्रीका की धरती पर... सोशल मीडिया पर एक वीडियो इन दिनों आग की तरह फैल रहा है, जिसे देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है. अफ्रीका की तपती सड़कों पर जब ढोल की थाप गूंजी और अबीर-गुलाल उड़ा, तो नजारा बिल्कुल मथुरा-वृंदावन जैसा हो गया. 'होली है' के शोर ने न सिर्फ वहां रह रहे भारतीयों को झूमने पर मजबूर किया, बल्कि स्थानीय अफ्रीकी लोगों को भी अपना दीवाना बना लिया.

अफ्रीका की गलियों में 'देसी' होली 

होली का त्योहार अब केवल भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसका वैश्विक अवतार दुनिया को हैरान कर रहा है. इंस्टाग्राम अकाउंट @manish.up61 पर शेयर किए गए एक वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि अफ्रीका में बसे भारतीय भाई-बहन पूरे जोश और जुनून के साथ एक-दूसरे को अबीर-गुलाल लगा रहे हैं. "अफ्रीका में धमाकेदार होली" कैप्शन के साथ पोस्ट किए गए इस वीडियो को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं. वीडियो में जिस तरह से भारतीय समुदाय के लोग अपनी परंपराओं को सहेजते हुए रंगों में सराबोर नजर आ रहे हैं, उसने यह साबित कर दिया है कि वतन से दूर रहकर भी अपनी जड़ों को कैसे जिंदा रखा जाता है.

रंगों का जादू और स्थानीय अफ्रीकी लोगों का उत्साह

इस वायरल वीडियो की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वहां मौजूद स्थानीय अफ्रीकी नागरिक भी इस सतरंगी नजारे को बड़े चाव से निहार रहे हैं. वीडियो में साफ दिख रहा है कि अफ्रीकी लोग न केवल मुस्कुरा रहे हैं, बल्कि इस अनोखे जश्न को अपने मोबाइल कैमरों में कैद करने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं. भारतीयों को नाचते-गाते और खुशियां मनाते देख वहां के स्थानीय लोग भी इस खुशी का हिस्सा बनते दिखाई दिए. यह दृश्य इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि होली केवल रंगों का खेल नहीं है, बल्कि यह अलग-अलग संस्कृतियों और दिलों को जोड़ने वाला एक मानवीय सेतु भी है. प्यार और भाईचारे का यह संदेश सात समंदर पार भी पूरी शिद्दत से महसूस किया गया.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by मनीष (@manish.up61)

सांस्कृतिक धरोहर और सोशल मीडिया पर भारतीयों का प्यार

यह वीडियो सोशल मीडिया पर करोड़ों भारतीयों का दिल जीत रहा है. कमेंट सेक्शन में लोग न केवल एक-दूसरे को होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं, बल्कि विदेश में अपनी संस्कृति का परचम लहराने वाले इन भारतीयों की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं. बड़ी संख्या में शेयर किए जा रहे इस वीडियो ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जहां भी बसते हैं, वहां अपनी समृद्ध परंपराओं को साथ लेकर जाते हैं. चाहे वह देश की मिट्टी हो या पराया मुल्क, अपने त्योहारों को पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाना हर भारतीय की पहचान है. अफ्रीका में उड़े इस गुलाल ने दुनिया भर में एकता और शांति का एक खूबसूरत संदेश प्रसारित किया है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

