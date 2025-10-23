'प्रीति तुम जहां भी हो...',एयर इंडिया अटेंडेंट की दयालुता पर भावुक हुईं कॉमेडियन; पिता की मौत के बाद फ्लाइट में क्या हुआ?

Viral News: स्टैंड-अप कॉमेडियन अदिति मित्तल ने हाल ही में एक फ्लाइट अटेंडेंट की मार्मिक याद को शेयर किया है. उनके पिता के निधन के बाद फ्लाइट अटेंडेंड ने जो कुछ भी किया उससे वो भावुक हो गईं थीं.
Viral News: इस दुनिया में अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग हैं. सोशल मीडिया पर ऐसे कई मामले सामने आते हैं जहां पर कोई अपनी उदारता की वजह से फेमस हो जाता है तो कोई अपने गलत कामों की वजह से चर्चाओं में आ जाता है. स्टैंड-अप कॉमेडियन अदिति मित्तल ने हाल ही में एक फ्लाइट अटेंडेंट की मार्मिक याद को शेयर किया, उसकी दयालुता के बारे में लोगों को जानकारी दी. उनकी इस पोस्ट पर लोग जमकर टिप्पणी कर रहे हैं. जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा.
फ्लाइट में क्या हुआ था?
इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए मित्तल ने साल 2017 के उन दिनों को याद किया. 2017 में मुंबई वापस अपनी आपातकालीन उड़ान के दौरान एयर इंडिया की एक क्रू सदस्य प्रीति से उनकी मुलाकात हुई. दरअसल, मित्तल लंदन में परफॉर्म कर रही थीं इसी दौरान उन्हें अपने पिता के आकस्मिक निधन की दुखद खबर मिली, जैसे ही ये खबर मिली उन्होंने घर के लिए जल्द से जल्द फ्लाइट बुक कर ली, यात्रा के दौरान, फ्लाइट अटेंडेंट प्रीति ने उनकी परेशानी को देखा तो उन्हें दिल से सहारा दिया, उस क्षण वो एक ऐसा भाव था जिसे मित्तल आज भी गहराई से याद करती हैं.
प्रीति ने रखा ध्यान
उन्होंने कहा कि कुछ गड़बड़ होने का आभास होने पर, प्रीति ने उन्हें दिलासा देने के लिए अतिरिक्त ध्यान रखा, बार-बार उनका हालचाल पूछा और यात्रा के दौरान उन्हें आराम देने के लिए पेय पदार्थ दिए, इस बीच, मित्तल चुपचाप भावुक रहीं, अपनी सीट पर बैठी रहीं, घूंट भरती रहीं और आंसू रोकने की कोशिश करती रहीं.
अटेंडेंट ने दी ये सलाह
आखिरकार, फ्लाइट अटेंडेंट ने मित्तल से विनम्रता से संपर्क किया और पूछा कि क्या वह कुछ ऐसा साझा करना चाहेंगी जिससे उनके दिल का बोझ हल्का हो सके, मित्तल ने बताया कि वह अपने पिता के अचानक निधन के बाद भारत लौट रही थीं और बहुत दुखी थीं, जिसपर प्रीति ने अद्भुत सहानुभूति दिखाई. उन्होंने सुझाव दिया कि जब भी वह उड़ान के दौरान उनके पास से गुजरें, मित्तल अपने पिता के बारे में एक मजेदार किस्सा सुना सकती हैं.
लोगों ने दी प्रतिक्रिया
अदिति मित्तल ने अपने वीडियो का समापन प्रीति को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ किया और कठिन समय में उनकी दयालुता के लिए आभार व्यक्त किया. उनकी इस पोस्ट को काफी संख्या में लोग पसंद कर रहे हैं. एक यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा कि यह सचमुच मेरे लिए इस महीने की सबसे दिल को छू लेने वाली रील है, चलो प्रीति को ढूंढते हैं.