Apple iPhone का 20,000 रुपए वाला कवर मात्र 20 रुपये में कैसे खरीदे? ट्रिक जान लेंगे तो लग जाएगी भीड़

एप्पल ने जापानी लग्जरी ब्रांड Issey Miyake के साथ मिलकर एक खास iPhone Pocket लॉन्च की, जो एक साधारण कपड़े की थैली जैसी दिखती है. बीच में सिर्फ एक कट-आउट और कीमत करीब 20,000 रुपये.

Nov 20, 2025, 08:50 AM IST
Apple iPhone Pocket: एप्पल ने जापानी लग्जरी ब्रांड Issey Miyake के साथ मिलकर एक खास iPhone Pocket लॉन्च की, जो एक साधारण कपड़े की थैली जैसी दिखती है. बीच में सिर्फ एक कट-आउट और कीमत करीब 20,000 रुपये. लॉन्च के बाद से ही सोशल मीडिया पर लोग इसका मज़ाक बना रहे हैं. एक अमेरिकी क्रिएटर जहां ओरिजिनल पॉकेट पहनकर दिखा रहे थे, वहीं जोस कोवाको ने वीडियो में दिखाया कि बिना पैसे खर्च किए भी फोन कैरी किया जा सकता है. उनका मजेदार वीडियो वायरल हो गया और लोग कहने लगे कि DIY वर्जन भी उतने ही काम के हैं.

कैसे एक मोजा एप्पल की पॉकेट को टक्कर दे गया?

जोस ने सबसे पहले एक साधारण मोजा उठाया जो मार्केट में 40-50 रुपये में भी मिल सकता है लेकिन पेयर मोजे में से सिर्फ एक ही का यूज करना है. उसमें बीच से कट लगाया और उसमें फोन डाल दिया. नतीजा लगभग वही जैसा एप्पल का पॉकेट. फिर उन्होंने एक और आइडिया दिखाया कि फोन को कपड़ों की पॉकेट में छोटा ताला लगाकर भी सुरक्षित रखा जा सकता है.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by José Covaco (@hoezaay)

 

क्या यूजर्स को सस्ते जुगाड़ ज्यादा पसंद आए?

पोस्ट पर लोगों ने खूब रिएक्ट किया. किसी ने लिखा, “वोकल फॉर लोकल.” किसी ने मजाक में कहा, “मैं पांच खरीद लूंगा फिर तो?” कुछ ने इसे Jose DIYs कहा. एक ने पूछा, “मोजे की बदबू कैसे छिपाओगे?” यहां तक कि एक यूजर ने कहा, “एप्पल जानता है कि उसके कस्टमर कुछ भी खरीद लेंगे.” मियेक डिजाइन स्टूडियो के डिजाइन डायरेक्टर योशीयुकी मियामाये ने कहा कि आईफोन पॉकेट का डिजाइन यूजर और iPhone के बीच बंधन का प्रतीक है.

उनका कहना है कि यह प्रोडक्ट इस बात की आजादी देता है कि हर व्यक्ति इसे अपनी तरह से पहन सके. आईफोन पॉकेट फिलहाल केवल कुछ चुनिंदा देशों में उपलब्ध है फ्रांस, इटली, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ग्रेटर चाइना, यूके और यूएस में.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

