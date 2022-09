Funny Video: टशन दिखाने के चक्कर में बीच सड़क पर हुई ऐसी बेइज्जती, जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा शख्स!

Social Media Trending Video: इंटरनेट पर एक से बढ़कर एक कंटेंट पोस्ट किया जाता है. लेकिन कुछ वीडियोज तो ऐसे होते हैं जिन्हें बार-बार देखने पर भी हंसी आती रहती है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर खूब व्यूज बटोर रहा है. इस वीडियो में लोग एक शख्स की भारी बेइज्जती पर खूब मजे ले रहे हैं. ये वीडियो जरा लीग से हटकर है.

बॉस ने कर्मचारी को दिया आदेश

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) पर शेयर किया गया है. इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि बॉस अपना पैर गीला नहीं करना चाहता था इसलिए उसने कर्मचारी (Employee) को एक पैलेट लगाने के लिए कहा. पहले आप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

Boss did not want to get his foot wet and asked the employee to put a pallet pic.twitter.com/cI1fXWGrnV

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) August 29, 2022