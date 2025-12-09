Advertisement
ये कैसा मजाक है? इंटरव्यू के बीच में कंपनी ने बदले नियम; तो भड़क उठा कैंडिडेट, पूरा किस्सा सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे

Viral Post: इंजीनियरिंग उम्मीदवार ने बताया कि जॉब पोस्ट में 0–2 साल अनुभव लिखा था, लेकिन इंटरव्यू में अचानक 1–3 साल की योग्यता बताई गई. इससे वह निराश हुई. पोस्ट वायरल हुआ तो लोगों ने कंपनी की पारदर्शिता पर सवाल उठाए और भर्ती प्रक्रिया की आलोचना की.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 09, 2025, 11:09 PM IST
ये कैसा मजाक है? इंटरव्यू के बीच में कंपनी ने बदले नियम; तो भड़क उठा कैंडिडेट, पूरा किस्सा सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे

इंटरव्यू में बैठते समय कोई भी उम्मीदवार यही उम्मीद करता है कि कंपनी वही नियम मानेगी जो जॉब लिस्टिंग में लिखे गए हों. लेकिन हाल ही में एक महिला इंजीनियर के साथ ऐसा वाकया हुआ, जिसने लोगों को हैरान कर दिया. DevOps और मशीन लर्निंग ऑप्स में काम करने वाली इस उम्मीदवार ने बताया कि जॉब पोस्ट में साफ लिखा था कि “0 से 2 साल का अनुभव.” वह इंटरव्यू में आत्मविश्वास के साथ पहुंची, लेकिन इंटरव्यू लेने वाले ने अचानक कहा योग्यता तो “1 से 3 साल” है. जब उसने पोस्ट दिखाकर सवाल पूछा, तो जवाब मिला, “ओह, वो गलती थी.” इस अनुभव ने उसे भीतर तक निराश कर दिया.

जॉब पोस्ट में लिखा था 0-2 साल, इंटरव्यू में बना दिया 1-3 साल

महिला उम्मीदवार ने अपनी पोस्ट में लिखा कि जॉब विज्ञापन में स्पष्ट तौर पर 0–2 साल अनुभव लिखा था, जो फ्रेशर्स के लिए उम्मीद की किरण होता है. लेकिन जैसे ही इंटरव्यू शुरू हुआ, इंटरव्यूअर ने नियम पलटते हुए कहा कि कंपनी को अब 1–3 साल का अनुभव चाहिए. जब उसने जॉब लिस्टिंग दिखाई, तो इंटरव्यूअर ने इसे “गलती” बता कर टाल दिया. उम्मीदवार ने कहा कि उसने पूरी तैयारी की थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में मौका छिनता हुआ दिखा, जिससे वह बेहद हताश हो गई.

असमानता और पारदर्शिता की कमी से बढ़ रही नाराजगी

पोस्ट के मुताबिक, उम्मीदवार ने बताया कि ऐसा अनुभव न केवल भ्रमित करता है, बल्कि फ्रेशर्स को मानसिक दबाव में डाल देता है. कई लोग महीनों तैयारी करते हैं, लेकिन इस तरह योग्यता बदलना उनके करियर प्लान को बिगाड़ देता है. उसने कहा कि ऐसी अप्रत्याशित स्थिति हायरिंग सिस्टम की पारदर्शिता पर सवाल उठाती है. खासकर फ्रेशर्स के लिए, यह असमानता और अनिश्चितता नौकरी की शुरुआत से पहले ही मनोबल गिरा देती है.

 

सोशल मीडिया वारल हुआ पोस्ट 

महिला का पोस्ट वायरल होते ही टेक कम्युनिटी में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई लोगों ने कंपनी की प्रक्रिया को कमजोर और असंगत बताया एक यूजर ने लिखा, “ज्ञान का पैमाना नहीं.” दूसरे ने लिखा, “जॉब पोस्ट ठीक से नहीं लिख सकते, तो काम कैसे कराते होंगे?” एक अन्य यूजर ने लिखा, “टेक्निकल इंटरव्यू में फेल कंपनी हुई है, उम्मीदवार नहीं.” यह मामला पारदर्शी और न्यायपूर्ण हायरिंग की मांग को फिर से ज़ोर से उठाता हुआ दिखाई दिया.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Viral News

Trending news

