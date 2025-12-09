ये कैसा मजाक है? इंटरव्यू के बीच में कंपनी ने बदले नियम; तो भड़क उठा कैंडिडेट, पूरा किस्सा सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे

इंटरव्यू में बैठते समय कोई भी उम्मीदवार यही उम्मीद करता है कि कंपनी वही नियम मानेगी जो जॉब लिस्टिंग में लिखे गए हों. लेकिन हाल ही में एक महिला इंजीनियर के साथ ऐसा वाकया हुआ, जिसने लोगों को हैरान कर दिया. DevOps और मशीन लर्निंग ऑप्स में काम करने वाली इस उम्मीदवार ने बताया कि जॉब पोस्ट में साफ लिखा था कि “0 से 2 साल का अनुभव.” वह इंटरव्यू में आत्मविश्वास के साथ पहुंची, लेकिन इंटरव्यू लेने वाले ने अचानक कहा योग्यता तो “1 से 3 साल” है. जब उसने पोस्ट दिखाकर सवाल पूछा, तो जवाब मिला, “ओह, वो गलती थी.” इस अनुभव ने उसे भीतर तक निराश कर दिया.

जॉब पोस्ट में लिखा था 0-2 साल, इंटरव्यू में बना दिया 1-3 साल

महिला उम्मीदवार ने अपनी पोस्ट में लिखा कि जॉब विज्ञापन में स्पष्ट तौर पर 0–2 साल अनुभव लिखा था, जो फ्रेशर्स के लिए उम्मीद की किरण होता है. लेकिन जैसे ही इंटरव्यू शुरू हुआ, इंटरव्यूअर ने नियम पलटते हुए कहा कि कंपनी को अब 1–3 साल का अनुभव चाहिए. जब उसने जॉब लिस्टिंग दिखाई, तो इंटरव्यूअर ने इसे “गलती” बता कर टाल दिया. उम्मीदवार ने कहा कि उसने पूरी तैयारी की थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में मौका छिनता हुआ दिखा, जिससे वह बेहद हताश हो गई.

असमानता और पारदर्शिता की कमी से बढ़ रही नाराजगी

पोस्ट के मुताबिक, उम्मीदवार ने बताया कि ऐसा अनुभव न केवल भ्रमित करता है, बल्कि फ्रेशर्स को मानसिक दबाव में डाल देता है. कई लोग महीनों तैयारी करते हैं, लेकिन इस तरह योग्यता बदलना उनके करियर प्लान को बिगाड़ देता है. उसने कहा कि ऐसी अप्रत्याशित स्थिति हायरिंग सिस्टम की पारदर्शिता पर सवाल उठाती है. खासकर फ्रेशर्स के लिए, यह असमानता और अनिश्चितता नौकरी की शुरुआत से पहले ही मनोबल गिरा देती है.

Today, I attended an interview for a role that was clearly listed as 0–2 years experience. I even showed them the official career page. But after talking for just 10 minutes, the interviewer suddenly said the requirement was 1–3 years. When I pointed out the listing again, he… — Vaishnavi (@VTikke) December 8, 2025

सोशल मीडिया वारल हुआ पोस्ट

महिला का पोस्ट वायरल होते ही टेक कम्युनिटी में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई लोगों ने कंपनी की प्रक्रिया को कमजोर और असंगत बताया एक यूजर ने लिखा, “ज्ञान का पैमाना नहीं.” दूसरे ने लिखा, “जॉब पोस्ट ठीक से नहीं लिख सकते, तो काम कैसे कराते होंगे?” एक अन्य यूजर ने लिखा, “टेक्निकल इंटरव्यू में फेल कंपनी हुई है, उम्मीदवार नहीं.” यह मामला पारदर्शी और न्यायपूर्ण हायरिंग की मांग को फिर से ज़ोर से उठाता हुआ दिखाई दिया.