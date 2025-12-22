Advertisement
trendingNow13050144
Hindi Newsजरा हटकेइंसेंटिव हो तो ऐसा! मालिक ने खुश होकर कर्मचारियों को बांट दिए नए फ्लैट्स, वीडियो देख लोग बोले- वैकेंसी है क्या?

इंसेंटिव हो तो ऐसा! मालिक ने खुश होकर कर्मचारियों को बांट दिए नए फ्लैट्स, वीडियो देख लोग बोले- वैकेंसी है क्या?

Viral News: एक चीनी कंपनी ने ईमानदार कर्मचारियों को बोनस की जगह नए फ्लैट देकर सबको चौंका दिया. 5 साल की नौकरी पर घर मिलने की योजना वायरल हुई. सोशल मीडिया पर लोग तारीफ कर रहे हैं और मजाक में वैकेंसी पूछ रहे हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 22, 2025, 11:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंसेंटिव हो तो ऐसा! मालिक ने खुश होकर कर्मचारियों को बांट दिए नए फ्लैट्स, वीडियो देख लोग बोले- वैकेंसी है क्या?

अगर आप नौकरीपेशा हैं और अपनी कंपनी की शिकायतें करते रहते हैं, तो यह खबर आपको हैरान कर देगी. आमतौर पर कर्मचारी सैलरी, वर्क प्रेशर या मैनेजमेंट को लेकर परेशान रहते हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो और खबर कुछ अलग ही कहानी बयां करती है. यहां एक कंपनी ने अपने वफादार कर्मचारियों को बोनस या सैलरी बढ़ोतरी नहीं, बल्कि सीधे नए फ्लैट्स दे दिए. वीडियो सामने आते ही लोग खुश भी हैं और जलन भी महसूस कर रहे हैं. कमेंट्स में लोग मजाक में पूछ रहे हैं कि “वैकेंसी है क्या?”

किस कंपनी ने दिया ऐसा इंसेंटिव?

यह मामला एक चीनी कंपनी Zhejiang Guosheng Automotive Technology Co. Ltd. से जुड़ा है, जो दक्षिण-पूर्वी चीन के झेजियांग प्रांत के वेनझोउ शहर में स्थित है. रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने कर्मचारियों को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए एक अनोखी इंसेंटिव योजना शुरू की है. इसके तहत कंपनी ने ऐलान किया कि जो कर्मचारी लगातार 5 साल तक कंपनी में काम करेगा, उसे एक नया फ्लैट दिया जाएगा. इस घोषणा के बाद कंपनी और उसके मालिक की जमकर तारीफ हो रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

कितने फ्लैट और क्या है पूरा प्लान?

कंपनी के जनरल मैनेजर वांग जियायुआन ने नेशनल बिजनेस डेली को बताया कि इस साल कंपनी ने 5 कर्मचारियों को फ्लैट दिए हैं. अगले साल 8 और फ्लैट देने की योजना है. कुल मिलाकर तीन साल में 18 फ्लैट बांटे जाएंगे. इन फ्लैट्स का साइज करीब 100 से 150 स्क्वायर मीटर के बीच है. खास बात यह है कि सभी फ्लैट कंपनी से सिर्फ 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित हैं, ताकि कर्मचारियों को रोजाना आने-जाने में कोई परेशानी न हो.

सोशल मीडिया पर क्यों हो रही तारीफ?

इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं. कई यूजर्स ने इसे ड्रीम कंपनी बताया, तो कुछ ने मजाक में लिखा, “ऐसा बॉस तो सबको चाहिए.” कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि ऐसी योजनाएं कर्मचारियों की वफादारी और परफॉर्मेंस दोनों बढ़ाती हैं. कंपनी का कहना है कि उनका मकसद सिर्फ कर्मचारियों को खुश करना नहीं, बल्कि अच्छे टैलेंट को आकर्षित करना और कोर टीम को लंबे समय तक बनाए रखना है. यही वजह है कि यह खबर लोगों के दिल को छू रही है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

company gave flats to its employees as incentiveoffbeat newsViral Newscompany gifted flats

Trending news

DNA: सिरप कांड पर अखिलेश ने दी चुनौती, तो योगी दिया जोरदार जवाब
DNA
DNA: सिरप कांड पर अखिलेश ने दी चुनौती, तो योगी दिया जोरदार जवाब
हजारों फीट ऊंचाई पर अचानक कम हुआ ऑयल प्रेशर, हवा में अटकी 337 यात्रियों की जान
air india flight emergency landing
हजारों फीट ऊंचाई पर अचानक कम हुआ ऑयल प्रेशर, हवा में अटकी 337 यात्रियों की जान
बांग्लादेशी कहकर भीड़ ने युवक को मार डाला, छत्तीसगढ़ से काम की तलाश में आया था
Kerala News
बांग्लादेशी कहकर भीड़ ने युवक को मार डाला, छत्तीसगढ़ से काम की तलाश में आया था
महाराष्ट्र में कांग्रेस किसकी 'स्ट्रॉबेरी'? अजित पवार और राउत ने क्यों साधा संपर्क
Maharashtra
महाराष्ट्र में कांग्रेस किसकी 'स्ट्रॉबेरी'? अजित पवार और राउत ने क्यों साधा संपर्क
असम में हिंसा की आग, कार्बी आंगलोंग में प्रदर्शन के दौरान आगजनी, पुलिस ने की फायरिंग
Assam
असम में हिंसा की आग, कार्बी आंगलोंग में प्रदर्शन के दौरान आगजनी, पुलिस ने की फायरिंग
फिर मिल बैठेंगे 'ठाकरे ब्रदर्स', BMC चुनाव के लिए बन गया सीट शेयरिंग फॉर्मूला
uddhav thackeray
फिर मिल बैठेंगे 'ठाकरे ब्रदर्स', BMC चुनाव के लिए बन गया सीट शेयरिंग फॉर्मूला
महाराष्ट्र के बाद BJP ने यहां जीती 31 सीटें, बैलेट पेपर चुनाव में पिछड़ी आप-कांग्रेस
Goa Zila Panchayat election result
महाराष्ट्र के बाद BJP ने यहां जीती 31 सीटें, बैलेट पेपर चुनाव में पिछड़ी आप-कांग्रेस
'SIR से क्यों घबरा रही TMC...', ममता की सरकार पर सुवेंदु अधिकारी का निशाना
National News
'SIR से क्यों घबरा रही TMC...', ममता की सरकार पर सुवेंदु अधिकारी का निशाना
पंजाब के पूर्व DGP ने खुद को क्यों मारी गोली? सुसाइड नोट से खुल गया राज, क्या थी वजह
Punjab
पंजाब के पूर्व DGP ने खुद को क्यों मारी गोली? सुसाइड नोट से खुल गया राज, क्या थी वजह
2 आरोपियों को पैसे के बदले ‌दिए सिम कार्ड... तीसरा आरोपी ने क्या बताया सच?
#karnataka
2 आरोपियों को पैसे के बदले ‌दिए सिम कार्ड... तीसरा आरोपी ने क्या बताया सच?