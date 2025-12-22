इंसेंटिव हो तो ऐसा! मालिक ने खुश होकर कर्मचारियों को बांट दिए नए फ्लैट्स, वीडियो देख लोग बोले- वैकेंसी है क्या?

Viral News: एक चीनी कंपनी ने ईमानदार कर्मचारियों को बोनस की जगह नए फ्लैट देकर सबको चौंका दिया. 5 साल की नौकरी पर घर मिलने की योजना वायरल हुई. सोशल मीडिया पर लोग तारीफ कर रहे हैं और मजाक में वैकेंसी पूछ रहे हैं.
अगर आप नौकरीपेशा हैं और अपनी कंपनी की शिकायतें करते रहते हैं, तो यह खबर आपको हैरान कर देगी. आमतौर पर कर्मचारी सैलरी, वर्क प्रेशर या मैनेजमेंट को लेकर परेशान रहते हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो और खबर कुछ अलग ही कहानी बयां करती है. यहां एक कंपनी ने अपने वफादार कर्मचारियों को बोनस या सैलरी बढ़ोतरी नहीं, बल्कि सीधे नए फ्लैट्स दे दिए. वीडियो सामने आते ही लोग खुश भी हैं और जलन भी महसूस कर रहे हैं. कमेंट्स में लोग मजाक में पूछ रहे हैं कि “वैकेंसी है क्या?”
किस कंपनी ने दिया ऐसा इंसेंटिव?
यह मामला एक चीनी कंपनी Zhejiang Guosheng Automotive Technology Co. Ltd. से जुड़ा है, जो दक्षिण-पूर्वी चीन के झेजियांग प्रांत के वेनझोउ शहर में स्थित है. रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने कर्मचारियों को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए एक अनोखी इंसेंटिव योजना शुरू की है. इसके तहत कंपनी ने ऐलान किया कि जो कर्मचारी लगातार 5 साल तक कंपनी में काम करेगा, उसे एक नया फ्लैट दिया जाएगा. इस घोषणा के बाद कंपनी और उसके मालिक की जमकर तारीफ हो रही है.
कितने फ्लैट और क्या है पूरा प्लान?
कंपनी के जनरल मैनेजर वांग जियायुआन ने नेशनल बिजनेस डेली को बताया कि इस साल कंपनी ने 5 कर्मचारियों को फ्लैट दिए हैं. अगले साल 8 और फ्लैट देने की योजना है. कुल मिलाकर तीन साल में 18 फ्लैट बांटे जाएंगे. इन फ्लैट्स का साइज करीब 100 से 150 स्क्वायर मीटर के बीच है. खास बात यह है कि सभी फ्लैट कंपनी से सिर्फ 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित हैं, ताकि कर्मचारियों को रोजाना आने-जाने में कोई परेशानी न हो.
सोशल मीडिया पर क्यों हो रही तारीफ?
इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं. कई यूजर्स ने इसे ड्रीम कंपनी बताया, तो कुछ ने मजाक में लिखा, “ऐसा बॉस तो सबको चाहिए.” कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि ऐसी योजनाएं कर्मचारियों की वफादारी और परफॉर्मेंस दोनों बढ़ाती हैं. कंपनी का कहना है कि उनका मकसद सिर्फ कर्मचारियों को खुश करना नहीं, बल्कि अच्छे टैलेंट को आकर्षित करना और कोर टीम को लंबे समय तक बनाए रखना है. यही वजह है कि यह खबर लोगों के दिल को छू रही है.