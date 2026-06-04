न सिक लीव, न पर्सनल लीव! कंपनी की फ्लेक्सिबल 'Leave' पॉलिसी सुनकर हैरान रह गई लड़की, वायरल हुई पोस्ट

HR Flexible Leave Policy Left Job Seeker Stunned: आज के दौर में नौकरी तलाशने वाले लोग सिर्फ अच्छी सैलरी ही नहीं, बल्कि बेहतर वर्क कल्चर और संतुलित जीवन भी चाहते हैं. यही वजह है कि कंपनियों की छुट्टी और कर्मचारी सुविधाओं से जुड़ी नीतियां अब पहले से ज्यादा चर्चा में रहती हैं. हाल ही में एक महिला के अनुभव ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा है. महिला ने दावा किया कि एक कंपनी के HR के साथ हुई बातचीत के दौरान उसे ऐसी लीव पॉलिसी के बारे में बताया गया, जिसे सुनकर वह खुद हैरान रह गई. मामला सामने आने के बाद इंटरनेट पर लोग कंपनी की इस नई नीति पर सवाल उठा रहे हैं.

सामान्य इंटरव्यू कॉल ने लिया चौंकाने वाला मोड़

महिला ने लिंक्डइन पर अपनी पोस्ट में बताया कि उसे एक कंपनी की ओर से नौकरी के लिए संपर्क किया गया था. शुरुआत में बातचीत बिल्कुल सामान्य रही. HR ने कंपनी, उसके क्लाइंट्स और भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी. करीब 10 मिनट तक सब कुछ सामान्य चलता रहा. लेकिन जैसे ही चर्चा कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं और छुट्टियों पर पहुंची, मामला अचानक बदल गया. महिला के अनुसार, HR ने कंपनी की लीव पॉलिसी को फ्लेक्सिबल बताया. लेकिन जब इसके नियम समझाए गए, तो वह चौंक गई.

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बीमार होने पर भी कटेगी सैलरी!

महिला का कहना है कि HR ने बताया कि कर्मचारियों को त्योहारों और पहले से निर्धारित छुट्टियों का लाभ मिलेगा, लेकिन कंपनी में बीमार होने या पर्सनल काम के लिए कोई पेड लीव नहीं है. इसका मतलब यह है कि अगर कोई कर्मचारी बीमारी, पारिवारिक कारण या किसी पर्सनल जरूरत के चलते छुट्टी लेता है, तो उस दिन का पैसा उसकी सैलरी से काट लिया जाएगा. महिला के मुताबिक, HR ने साफ कहा कि ऐसी छुट्टियों को लॉस ऑफ पे माना जाएगा. दूसरे शब्दों में कहें तो कर्मचारी छुट्टी तो ले सकता है, लेकिन उसके बदले उसे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा.

सुनकर रह गई हैरान

महिला ने बताया कि यह जानकारी मिलने के बाद वह कुछ देर तक समझ ही नहीं पाई कि आखिर इस तरह की नीति को फ्लेक्सिबल कैसे कहा जा सकता है. उन्होंने HR से कहा कि उन्हें इस प्रस्ताव पर सोचने के लिए समय चाहिए और फिर कॉल समाप्त कर दी. बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना अनुभव शेयर करते हुए सवाल उठाया कि क्या कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार सही माना जा सकता है. उनका कहना था कि कई बार कंपनियां कर्मचारियों की मजबूरी का फायदा उठाती हैं और ऐसी नीतियां लागू कर देती हैं, जिनसे कर्मचारियों का काम और निजी जीवन दोनों प्रभावित होते हैं.

सोशल मीडिया पर शुरू हुई बहस

जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुई, लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने इस नीति को हैरान करने वाला बताया. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि लीव पॉलिसी नहीं, बल्कि खुद पॉलिसी ही बीमार लग रही है. वहीं, दूसरे यूजर ने कहा कि छुट्टियां कोई इनाम नहीं होतीं, बल्कि कर्मचारियों की बुनियादी जरूरत होती हैं. कुछ लोगों ने दावा किया कि कई छोटी कंपनियों में आज भी ऐसी व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं, जहां कर्मचारियों को बीमार होने पर भी छुट्टी लेने से पहले कई बार सोचना पड़ता है.

बदल रही हैं कर्मचारियों की प्राथमिकताएं

वर्कप्लेस एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में कर्मचारियों की सोच में बड़ा बदलाव आया है. अब लोग केवल ज्यादा सैलरी नहीं, बल्कि मानसिक शांति, परिवार के लिए समय और काम के लिए अच्छा वातावरण भी चाहते हैं. कोविड महामारी के बाद यह सोच और मजबूत हुई है. कर्मचारियों को महसूस हुआ कि स्वास्थ्य और पर्सनल लाइफ की अनदेखी करके लंबे समय तक काम करना मुश्किल हो सकता है. इसी वजह से कंपनियों की लीव पॉलिसी, वर्क फ्रॉम होम और वर्क-लाइफ बैलेंस जैसी बातें नौकरी चुनने के महत्वपूर्ण पैमाने बन गई हैं.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.