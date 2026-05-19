इससे अच्छा तो... अप्रेजल में कंपनी ने थमा दिया ऐसा 'झुनझुना', देखकर खौल उठा हर एम्प्लाई का खून

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Salary Hike Viral Post: आज के समय में जब महंगाई आसमान छू रही है, हर नौकरीपेशा इंसान साल के अंत में एक अच्छे इंक्रीमेंट की उम्मीद करता है. लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे देखकर हर कर्मचारी का दिल टूट जाएगा और गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा. एक कंपनी ने अपने कर्मचारी की सैलरी बढ़ाने के बजाय उसे एक ऐसा 'गुड्डी बैग' गिफ्ट कर दिया, जिसके अंदर का सामान देखकर इंटरनेट पर बवाल मच गया है.
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पोस्ट
यह पूरा मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट के r/mildlyinfuriating फोरम पर शेयर किया गया है. एक कर्मचारी ने इस अनोखे 'इंक्रीमेंट' की फोटो पोस्ट की है जो देखते ही देखते वायरल हो गई है. इस पोस्ट को अब तक हजारों व्यूज और 7,500 से ज्यादा अपवोट्स मिल चुके हैं. कर्मचारी ने फोटो शेयर करते हुए लिखा कि कंपनी ने सैलरी बढ़ाने के बजाय ये गुड्डी बैग्स बांटे हैं और इसके अंदर बस इतना ही सामान निकला है.
गुड्डी बैग के अंदर क्या था
जब इस कर्मचारी ने कंपनी की तरफ से मिले इस खास बैग को खोला तो वह हैरान रह गया. इस बैग के अंदर एक पानी की बोतल, एक पेन, एक छोटी सी टॉफी, कुछ बिस्कुट के पैकेट और एक छोटी सी गोल चीज थी जो या तो कोई खिलौना है या नापने वाला टेप. हालांकि पोस्ट में कंपनी के नाम का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन इस अजीबोगरीब तोहफे को देखकर लोग कंपनी को जमकर ट्रोल कर रहे हैं.
Instead of a raise, the company gave out "goodie bags." Yes, this is all that came in it
by u/BigClitMcphee in mildlyinfuriating
भड़क उठे सोशल मीडिया यूजर्स
इस पोस्ट पर अब तक लगभग 300 से ज्यादा कमेंट्स आ चुके हैं. लोग कंपनी की इस हरकत पर अपनी नाराजगी जता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि इससे अच्छा तो यह होता कि कंपनी कुछ भी न देती, क्योंकि ऐसा सामान देना कर्मचारी का अपमान करने जैसा है. वहीं एक दूसरे यूजर ने सलाह देते हुए लिखा कि जब आपको कोई बेहतर नौकरी मिल जाए, तो इस कंपनी को दो हफ्ते का नोटिस पीरियड देने की भी जरूरत नहीं है.
बच्चों के स्नैक्स से की तुलना
एक अन्य यूजर ने कंपनी का मजाक उड़ाते हुए लिखा कि ऐसा लग रहा है जैसे कंपनी ने किसी किंडरगार्टन स्कूल के बच्चे का आधा स्नैक्स और ऑफिस का कुछ पुराना सामान उठाकर गिफ्ट कर दिया है. लोग इस बात से हैरान हैं कि कोई कंपनी अपने कर्मचारियों के साथ ऐसा भद्दा मजाक कैसे कर सकती है.
इस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में एक और यूजर ने अपनी मां की पुरानी कंपनी का ऐसा ही एक किस्सा शेयर किया. यूजर ने बताया कि उसकी मां एचआर डिपार्टमेंट में काम करती थीं. वहां कंपनी के बड़े अधिकारियों को 3 लाख डॉलर का बोनस मिला, जबकि आम कर्मचारियों के लिए कंपनी ने सिर्फ एक-एक चॉकलेट चिप कुकी का डिब्बा मंगाया. हर कर्मचारी को लाइन में लगकर सिर्फ एक कुकी लेने की इजाजत थी, जिसके बाद उसकी मां ने गुस्से में वह नौकरी ही छोड़ दी थी.
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