/500 जगह भेजा रिज्यूमे, कहीं नहीं मिला जवाब... अब Rapido चला रहा कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट, कहानी पढ़ भावुक हुए लोग

Rapido राइडर की यह कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं है. यह उन हजारों फ्रेश ग्रेजुएट्स की हकीकत है, जो डिग्री लेने के बाद नौकरी की तलाश में लगातार संघर्ष कर रहे हैं. कई युवा अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए छोटे-बड़े काम कर रहे हैं, जबकि उनके हाथ में अच्छी डिग्री भी है. फिलहाल यह कहानी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. लोग लड़के की मेहनत और हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद भी अगर युवाओं को इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़े, तो यह मौजूदा जॉब मार्केट पर गंभीर सवाल जरूर खड़े करता है.