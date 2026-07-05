/500 जगह भेजा रिज्यूमे, कहीं नहीं मिला जवाब... अब Rapido चला रहा कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट, कहानी पढ़ भावुक हुए लोग

डिग्री हासिल करने के बाद हर छात्र का सपना होता है कि उसे अच्छी नौकरी मिले और वह अपने करियर की शुरुआत करे. लेकिन आज के समय में कई युवाओं के लिए यह सपना पूरा करना आसान नहीं रह गया है. बड़ी-बड़ी कंपनियों में अप्लाई करने के बाद भी महीनों तक कोई जवाब नहीं मिलता. ऐसे में कई लोग मजबूरी में दूसरे काम करने लगते हैं, ताकि अपना खर्च चला सकें.
सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसे ही एक लड़के की कहानी लोगों का ध्यान खींच रही है. कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन करने वाला यह लड़का नौकरी की तलाश में सैकड़ों कंपनियों के चक्कर लगा चुका था, लेकिन जब कहीं से उम्मीद नहीं मिली, तो उसने Rapido बाइक टैक्सी चलाना शुरू कर दिया. उसकी कहानी पढ़ने के बाद हजारों लोग भावुक हो गए हैं.
यह कहानी एक्स (पहले ट्विटर) यूजर नीरज ने शेयर की है. उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले उन्होंने Rapido बाइक बुक की थी. सफर के दौरान उनकी नजर राइडर के हेलमेट पर लगे एक कॉलेज के स्टिकर पर पड़ी. इसी बात से दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई. ट्रैफिक में फंसे होने की वजह से दोनों करीब 10 मिनट तक बातें करते रहे. इसी दौरान पता चला कि बाइक चला रहा लड़का इसी साल कंप्यूटर साइंस में फर्स्ट डिविजन से ग्रेजुएट हुआ है. पढ़ाई पूरी होने के बाद उसने लगातार नौकरी की तलाश शुरू की, लेकिन हालात उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग निकले.
बातचीत के दौरान लड़के ने बताया कि उसने करीब 500 से ज्यादा कंपनियों में नौकरी के लिए अप्लाई किया है. शुरुआत में वह हर आवेदन की गिनती रखता था, लेकिन बाद में इतने आवेदन हो गए कि उसे खुद याद नहीं रहा कि आखिर उसने कितनी जगह अपना रिज्यूमे भेजा है.
meet a guy on rapido last week recognized the college sticker on his helmet and ended up talking to him for like 10 mins while we were stuck in traffic
turns out he graduated this year first division CS
and now two months later he's doing 6am rides everyday cause savings ran…
— Niraj (@nirajxdev) July 3, 2026
लड़के ने आगे कहा कि सबसे ज्यादा तकलीफ उसे इस बात की है कि ज्यादातर कंपनियों ने रिज्यूमे देखने के बाद कोई जवाब तक नहीं दिया. कई जगह उसे इंटरव्यू का मौका भी नहीं मिला. दो महीने तक लगातार कोशिश करने के बाद उसकी जमा पूंजी भी खत्म होने लगी. जब खर्च चलाना मुश्किल हो गया, तो उसने Rapido चलाकर कमाई करने का फैसला किया. अब वह हर सुबह करीब 6 बजे बाइक लेकर निकल जाता है और दिनभर राइड पूरी करके अपना खर्च निकालता है.
इस कहानी का सबसे भावुक हिस्सा तब सामने आया, जब लड़के ने अपने परिवार के बारे में बताया. उसने कहा कि उसके माता-पिता अब भी यही समझते हैं कि वह घर पर बैठकर इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है. उसने उन्हें यह नहीं बताया कि वह Rapido चला रहा है. लड़के का कहना था कि वह अपने माता-पिता को परेशान नहीं करना चाहता. उसे लगता है कि अगर वह सच बता देगा, तो वे बेवजह चिंता करने लगेंगे. इसलिए फिलहाल उसने यह बात अपने तक ही सीमित रखी है.
नीरज ने अपनी पोस्ट में लिखा कि सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि लड़के ने अपनी हालत को लेकर कोई शिकायत नहीं की. वह बार-बार सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि फिलहाल जॉब मार्केट का हाल ऐसा ही है. उसके चेहरे पर निराशा जरूर थी, लेकिन उसने किसी को दोष नहीं दिया. वह सामान्य तरीके से अपनी बाइक चलाता रहा और भविष्य में नौकरी मिलने की उम्मीद भी नहीं छोड़ी. लड़के का यह सकारात्मक रवैया सोशल मीडिया पर लोगों को काफी प्रभावित कर रहा है.
जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुई, कमेंट सेक्शन में हजारों लोगों ने अपनी-अपनी कहानियां शेयर करनी शुरू कर दीं. कई यूजर्स ने लिखा कि उन्होंने भी सैकड़ों कंपनियों में अप्लाई किया, लेकिन महीनों तक कोई जवाब नहीं मिला. कुछ लोगों ने कहा कि अच्छी डिग्री और अच्छे नंबर होने के बावजूद आज नौकरी मिलना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है. कुछ यूजर्स ने लिखा कि फिलहाल देश ही नहीं, दुनिया के कई हिस्सों में टेक सेक्टर में भर्ती की रफ्तार धीमी हुई है. ऐसे में फ्रेश ग्रेजुएट्स को सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.
एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिछले कुछ समय में कई युवा अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद फूड डिलीवरी, कैब सर्विस, बाइक टैक्सी और दूसरी गिग जॉब्स की तरफ बढ़े हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन कामों में तुरंत कमाई शुरू हो जाती है और लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता. कई युवा इसे अस्थायी विकल्प मानते हैं और साथ-साथ नौकरी की तलाश भी जारी रखते हैं. हालांकि, एक्सपर्ट्स यह भी कहते हैं कि लंबे समय तक ऐसी स्थिति बने रहना युवाओं के आत्मविश्वास और करियर, दोनों पर असर डाल सकता है.
Rapido राइडर की यह कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं है. यह उन हजारों फ्रेश ग्रेजुएट्स की हकीकत है, जो डिग्री लेने के बाद नौकरी की तलाश में लगातार संघर्ष कर रहे हैं. कई युवा अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए छोटे-बड़े काम कर रहे हैं, जबकि उनके हाथ में अच्छी डिग्री भी है. फिलहाल यह कहानी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. लोग लड़के की मेहनत और हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद भी अगर युवाओं को इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़े, तो यह मौजूदा जॉब मार्केट पर गंभीर सवाल जरूर खड़े करता है.
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