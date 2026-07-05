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500 जगह भेजा रिज्यूमे, कहीं नहीं मिला जवाब... अब Rapido चला रहा कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट, कहानी पढ़ भावुक हुए लोग

कंप्यूटर साइंस में फर्स्ट डिविजन से ग्रेजुएशन करने के बाद भी नौकरी नहीं मिली. 500 से ज्यादा कंपनियों में अप्लाई करने के बावजूद जब किसी ने इंटरव्यू के लिए भी नहीं बुलाया, तो एक युवा लड़के ने हार मानने के बजाय Rapido चलाना शुरू कर दिया. उसकी संघर्ष भरी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और लोग इसे आज के जॉब मार्केट की हकीकत बता रहे हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 05, 2026, 07:45 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 07:45 AM IST
500 जगह भेजा रिज्यूमे, कहीं नहीं मिला जवाब... अब Rapido चला रहा कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट, कहानी पढ़ भावुक हुए लोग
Image Credit: AI ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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