लंबी नाक वाला ये प्लेन आवाज से भी तेज उड़ता था, लेकिन क्यों लगा बैन? क्या आज भी इंसान बना सकता है ऐसा विमान

Concorde Supersonic Jet: साल 2003 में जब कॉनकॉर्ड ने अपनी आखिरी उड़ान भरी, तब एविएशन की दुनिया का एक सुनहरा अध्याय खत्म हो गया. यह कोई आम पैसेंजर प्लेन नहीं था, बल्कि ऐसा विमान था जो आवाज से भी तेज उड़ सकता था. यह अटलांटिक महासागर को साढ़े तीन घंटे से भी कम समय में पार कर लेता था, जो उस दौर में असंभव जैसा माना जाता था. 1350 मील प्रति घंटे की रफ्तार और 60,000 फीट की ऊंचाई ने इसे बाकी सभी विमानों से अलग बना दिया.

इस विमान की लंबी नाक इतनी खास क्यों थी?

कॉनकॉर्ड की सबसे पहचानने वाली चीज़ थी इसकी लंबी और नुकीली नाक. यह सिर्फ डिजाइन नहीं थी, बल्कि जरूरत थी. टेकऑफ और लैंडिंग के समय पायलट को रनवे साफ दिखे, इसलिए नाक को नीचे झुकाया जा सकता था. यही लंबी नाक, पतला शरीर और त्रिकोण आकार के डेल्टा विंग्स हवा को चीरते हुए विमान को बेहद तेज बनाते थे.

इतनी रफ्तार आखिर मिलती कैसे थी?

कॉनकॉर्ड में लगे चार ताकतवर टर्बोजेट इंजन इसे मैक 2 यानी आवाज से दोगुनी रफ्तार तक ले जाते थे. इसकी बॉडी ऐसी बनाई गई थी कि हवा का दबाव कम से कम पड़े. ऊंचाई इतनी ज्यादा होती थी कि यात्री खिड़की से धरती की गोलाई तक देख सकते थे, वो भी शैंपेन पीते हुए. जहां इसकी स्पीड बेमिसाल थी, वहीं इसकी परेशानियां भी उतनी ही बड़ी थीं. जब कॉनकॉर्ड साउंड बैरियर तोड़ता था, तो जमीन पर तेज सोनिक बूम सुनाई देता था, जिससे खिड़कियां तक टूट सकती थीं. इसी वजह से इसे समुद्र के ऊपर ही सुपरसोनिक उड़ान की अनुमति थी. इसके अलावा यह हर घंटे कई टन ईंधन जला देता था, जिससे खर्च बेहद ज्यादा हो गया.

क्यों धीरे-धीरे जमीन पर उतरता चला गया कॉनकॉर्ड?

साल 2000 में पेरिस में हुए एक भयानक हादसे ने कॉनकॉर्ड की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. उड़ानें लंबे समय तक बंद रहीं और 2001 में दोबारा शुरू हुईं. लेकिन बढ़ती लागत, कड़े शोर नियम और सीमित रूट्स ने इसे आर्थिक रूप से नुकसानदेह बना दिया. आखिरकार 2003 में ब्रिटिश एयरवेज और एयर फ्रांस ने इसे रिटायर कर दिया. सोशल मीडिया पर आज भी कॉनकॉर्ड को लेकर बहस होती रहती है.

कुछ लोग इसे सबसे तेज पैसेंजर विमान मानते हैं, जबकि कुछ सोवियत यूनियन के Tupolev Tu-144 को इससे भी तेज बताते हैं. Tu-144 की टॉप स्पीड 2,430 किमी प्रति घंटा थी, जो कॉनकॉर्ड से ज्यादा थी. फिर भी लोकप्रियता, लग्जरी और पहचान के मामले में कॉनकॉर्ड आज भी बेजोड़ माना जाता है.

कॉनकॉर्ड की कहानी की शुरुआत कहां से हुई थी?

कॉनकॉर्ड की नींव 1962 में पड़ी, जब फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर सुपरसोनिक पैसेंजर प्लेन बनाने का फैसला किया. 1969 में इसकी पहली उड़ान हुई और 1976 में यह कमर्शियल सर्विस में आया. लंदन से बहरीन और पेरिस से रियो तक इसकी उड़ानें चलीं. भले ही इसका सफर खत्म हो चुका हो, लेकिन कॉनकॉर्ड आज भी एविएशन इतिहास की सबसे साहसी और यादगार उड़ान बना हुआ है.