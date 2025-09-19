स्टूडेंट के बैग से निकला कंडोम-शराब की बोतल, टीचर ने मां-बाप से की शिकायत तो बोले- बड़े होते बच्चे तो ऐसा...

गुजरात के अहमदाबाद में एक कक्षा 10 के छात्र की हत्या ने पूरे राज्य के स्कूलों को हिला कर रख दिया है. इस घटना के बाद कई स्कूलों ने बच्चों के बैग की अचानक तलाशी शुरू कर दी. हैरानी की बात यह रही कि बैग से सिर्फ किताबें और टिफिन ही नहीं, बल्कि ऐसे-ऐसे सामान निकले जिनकी उम्मीद किसी को नहीं थी.

स्कूल बैग में आखिर मिला क्या?

जांच के दौरान बैग से मोबाइल फोन, सिगरेट, वेप, शराब की बोतलें, ब्लेड, कॉन्ट्रासेप्टिव्स और यहां तक कि कंडोम तक बरामद हुए. एक प्रिंसिपल ने बताया कि कुछ बच्चों की पानी की बोतल में शराब मिली. कहीं लाइटर, टैबलेट और महंगे गिफ्ट निकले तो कहीं रोमांटिक और अश्लील नॉवेल्स. जब स्कूल ने पैरेंट्स को इसकी जानकारी दी तो कई अभिभावकों ने माना कि बच्चे अब उनकी नहीं सुनते. कुछ ने इसे बड़े होने का हिस्सा मानकर टाल दिया. वहीं, कई माता-पिता खुद हैरान रह गए कि उनके बच्चे इतना सब छुपाकर स्कूल क्यों ला रहे थे.

स्कूलों ने क्यों बढ़ाई सख्ती?

हत्या के इस केस के बाद कई स्कूलों ने कैंची, ब्लेड और गोलाकार स्केल जैसे सामानों पर पूरी तरह बैन लगा दिया है. टीचर्स को कहा गया है कि बिना लिखित अनुमति के पैरेंट्स ऐसे सामान न भेजें. एक प्रिंसिपल ने बताया कि बैग चेकिंग सिर्फ सतह पर दिखने वाली चीज़ें हैं, असली चुनौती है बच्चों को समझाना कि उन्हें इन चीज़ों की जरूरत क्यों महसूस होती है.

बच्चों के व्यवहार पर उठे सवाल

शिक्षकों का मानना है कि बैग में मिलने वाला हर सामान बच्चों के बाहरी माहौल का असर दिखाता है – घर, सोशल मीडिया, सड़कों और दोस्तों का साथ. स्कूल भले ही चीजें जब्त कर लें, लेकिन बच्चों के मन को सही दिशा देना सबसे ज़रूरी है. यह घटना इस बात की ओर इशारा करती है कि आज बच्चों के पास आज़ादी और एक्सपोज़र तो है, लेकिन समझ और सीमाएं कम होती जा रही हैं. स्कूल और माता-पिता को मिलकर बच्चों के साथ संवाद बढ़ाना होगा ताकि वे गलत राह पर न जाएं.