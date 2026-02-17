Advertisement
गुलाब नहीं, कंडोम ने मारी बाजी! वैलेंटाइन्स डे पर आशिकों ने बनाया ऐसा रिकॉर्ड कि सोच में पड़ गई पब्लिक

गुलाब नहीं, कंडोम ने मारी बाजी! वैलेंटाइन्स डे पर 'आशिकों' ने बनाया ऐसा रिकॉर्ड कि सोच में पड़ गई पब्लिक

Sexual Wellness: वैलेंटाइन्स डे 2026 पर भारतीयों ने दिखा दिया कि वो न सिर्फ प्यार करना जानते हैं, बल्कि अपनी सुरक्षा और वेलनेस के प्रति भी जागरूक हैं. इंस्टामार्ट की ताजा रिपोर्ट कहती है कि इस बार 3 गुना ज्यादा सेक्सुअल वेलनेस प्रोडक्ट्स की बिक्री हुई है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 17, 2026, 01:38 PM IST
गुलाब नहीं, कंडोम ने मारी बाजी! वैलेंटाइन्स डे पर 'आशिकों' ने बनाया ऐसा रिकॉर्ड कि सोच में पड़ गई पब्लिक

Valentine’s Day 2026: साल 2026 का वैलेंटाइन्स डे भारत के लिए सिर्फ प्यार का त्योहार नहीं बल्कि सोच के बदलते दौर का प्रतीक बन गया. क्विक कॉमर्स ऐप्स पर लोग पहले की तरह सिर्फ फूल, चॉकलेट या गिफ्ट नहीं मंगा रहे थे, बल्कि सेक्सुअल वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स भी खुले तौर पर ऑर्डर कर रहे थे. कंडोम से लेकर प्लेजर टूल्स तक, लोगों ने अपनी जरूरतों और इच्छाओं को बिना झिझक स्वीकार किया जो समाज में बढ़ती जागरूकता को दिखाता है.

कंडोम और वेलनेस प्रोडक्ट्स क्यों छाए रहे?

हाल ही में इंस्टामार्ट की रिपोर्ट में सामने आया कि 2026 में भारत में सेक्सुअल वेलनेस प्रोडक्ट्स की बिक्री पिछले साल के मुकाबले तीन गुना बढ़ गई. इसका मतलब है कि लोग अब अंतरंगता को लेकर ज्यादा खुले और सहज हो रहे हैं. यह बदलाव बताता है कि वैलेंटाइन्स डे अब सिर्फ रोमांटिक डेट तक सीमित नहीं, बल्कि खुशी और संतुष्टि का उत्सव बन चुका है. पहले जिन चीजों को टैबू माना जाता था, आज वही प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सबसे ज्यादा बिक रहे हैं. वैलेंटाइन्स डे अब कपल्स के साथ-साथ सिंगल लोगों के लिए भी अपनी इच्छाओं और जरूरतों को सेलिब्रेट करने का मौका बन गया है.

ब्यूटी और सेल्फ-केयर में कितना खर्च हुआ?

सिर्फ सेक्सुअल वेलनेस ही नहीं, बल्कि ब्यूटी और सेल्फ-केयर कैटेगरी में भी रिकॉर्ड तोड़ ऑर्डर हुए. कटक के एक ग्राहक ने एक ही ऑर्डर में 15,093 रुपये का मेकअप खरीदा, जबकि सूरत के एक शख्स ने हेयर केयर, बाथ और बॉडी प्रोडक्ट्स पर 10,845 रुपये खर्च किए. कोलकाता में एक व्यक्ति ने 25,000 रुपये की चॉकलेट्स का ऑर्डर दिया, जबकि टेडी डे पर सॉफ्ट टॉय की बिक्री में 568 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई. 14 फरवरी को हर दूसरा ऑर्डर “Order for Others” के रूप में प्लेस हुआ, जिससे साफ है कि लोग अपने पार्टनर, दोस्तों और परिवार को खुश करने के लिए जमकर शॉपिंग कर रहे थे.

कौन सा शहर आगे रहा?

वैलेंटाइन्स डे कार्ड्स की बात करें तो बेंगलुरु ने दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई को पीछे छोड़ दिया. यह बताता है कि डिजिटल जमाने में भी प्यार जताने के पारंपरिक तरीके अपनी जगह बनाए हुए हैं. कुल मिलाकर, वैलेंटाइन्स डे 2026 ने दिखा दिया कि भारत अब रिश्तों, अंतरंगता और सेल्फ-लव को नए नजरिए से देख रहा है.

