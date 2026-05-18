महंगा आईफोन दूंगा, आ जाओ... महिला को दिया लालच, फिर शादीशुदा यूट्यूबर ने ऐसे की घिनौनी करतूत

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Tripura Content Creator: सोशल मीडिया जहां लोगों को एक-दूसरे से जोड़ने का काम करता है, वहीं कुछ शातिर अपराधी इसका इस्तेमाल मासूम लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए कर रहे हैं. त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से एक ऐसी ही झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. यहां पुलिस ने एक नामी सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर और मोबाइल दुकान के मालिक को एक आदिवासी महिला के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. आरोपी ने पीड़िता को जाल में फंसाने के लिए महंगे आईफोन का लालच दिया था. फेसबुक से शुरू हुई यह दोस्ती एक खौफनाक अपराध में बदल गई, जिसने हर किसी को सन्न कर दिया है.
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, धलाई जिले के कमालपुर का रहने वाला आरोपी अगरतला में दो मोबाइल दुकानें चलाता है और इलाके में एक चर्चित कंटेंट क्रिएटर भी है. एएनआई की रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ महीने पहले फेसबुक के जरिए उसकी मुलाकात पीड़ित आदिवासी महिला से हुई थी. धीरे-धीरे दोनों के बीच सोशल मीडिया पर बातचीत बढ़ने लगी. आरोपी ने महिला का भरोसा जीता और उसे अपने जाल में फंसाने की साजिश रचने लगा.
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पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपी ने उसे एक महंगा आईफोन गिफ्ट करने का वादा किया और उसे मिलने के लिए अगरतला बुलाया. शनिवार की सुबह महिला दवाइयां खरीदने के बहाने ट्रेन से बदरघाट रेलवे स्टेशन पहुंची. वहां आरोपी अपनी एक महंगी हाई-एंड मोटरसाइकिल लेकर पहले से ही तैयार खड़ा था. उसने महिला को बाइक पर बिठाया और तय जगह पर ले जाने के बजाय रेलवे स्टेशन के पास ही स्थित एक होटल में ले गया.
महिला का आरोप है कि आरोपी ने उसे जबरन होटल के कमरे के अंदर बंधक बना लिया और उसके साथ रेप किया. जब पीड़िता ने खुद को बचाने के लिए उसका कड़ा विरोध किया, तो आरोपी ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट भी की. इतना ही नहीं, होटल से भागने से पहले आरोपी ने महिला का मोबाइल फोन भी छीन लिया और पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की खौफनाक धमकी दी.
किसी तरह आरोपी के चंगुल से छूटकर पीड़िता सीधे पश्चिम अगरतला महिला पुलिस स्टेशन पहुंची और लिखित शिकायत दर्ज कराई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने तुरंत एक्शन लिया. इंस्पेक्टर शिउली दास के नेतृत्व में पुलिस ने शनिवार की रात अगरतला के लक्ष्मीनारायण बारी इलाके में स्थित आरोपी की मोबाइल शॉप पर छापेमारी की और उसे दबोच लिया. आरोपी शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं.
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पुलिस सूत्रों ने बताया कि जब आरोपी को हिरासत में लेकर थाने लाया गया, तो उसने सुधरने की बजाय पुलिसकर्मियों को ही धमकाना शुरू कर दिया. उसने अपने बड़े संपर्कों और रसूख का हवाला देकर पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश की. हालांकि पुलिस ने उसकी एक न सुनी और कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए उसे आमतली पुलिस स्टेशन को सौंप दिया, जहां रविवार तड़के करीब 2 बजे उसे आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया. आमतली पुलिस स्टेशन के ओसी इंस्पेक्टर परितोष दास ने पुष्टि की है कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत केस दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया गया है.