विदेशी क्लाइंट के स्वागत में साउथ स्टाइल में थिरके कर्मचारी, इस Video ने क्यों किया लोगों को शर्मिंदा?

Corporate Dance Video: एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया है, जिसमें कुछ कॉर्पोरेट कर्मचारी अपने ऑफिस में विदेशी क्लाइंट के स्वागत में डांस करते नजर आ रहे हैं. अरिजीत सिंह के गाने ‘मैं तेरा बॉयफ्रेंड’ पर महिला और पुरुष कर्मचारी झूमते दिखे. वहीं, दूर खड़ा विदेशी मेहमान सिर्फ मुस्कुराकर यह तमाशा देखता रहा. यह वीडियो पहली बार रेडिट पर शेयर किया गया, जिसका कैप्शन था, "भारत को कॉर्पोरेट कार्यालयों का छपरीकरण बंद करना चाहिए." यानी भारतीय दफ्तरों में ऐसी हरकतें बंद होनी चाहिए क्योंकि इससे देश की प्रोफेशनल छवि खराब होती है.

क्या यह स्वागत है या ऑफिस की गरिमा से खिलवाड़?

जहां कुछ लोग इसे भारतीय मेहमाननवाजी का उदाहरण बता रहे हैं, वहीं कई लोगों का कहना है कि यह बहुत ही "क्रिंज" और अनप्रोफेशनल था. किसी ने लिखा कि ऐसा लगता है मानो ऑफिस कोई शादी-पार्टी बन गया हो. एक यूजर ने लिखा, "इतनी खुशी किस बात की? क्या इन्हें नहीं पता कि इन्हें विदेशी क्लाइंट्स के मुकाबले कितनी कम सैलरी मिलती है?"

India should stop chaprification of corporate offices

This is so pathetic to see Indian girls dancing in office an d welcoming a foreign client and the becahra client also forced to dance.

Such showcasing will only make other countries feel Indian offices are causal and not… pic.twitter.com/gpA9kXY4GJ

— Woke Eminent (@WokePandemic) July 21, 2025