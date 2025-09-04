शर्ट की बटन बंद करो... फ्लाइट में बैठते ही प्लेबॉय मॉडल से एयरलाइंस अटेंडेंट ने कहा ऐसा, शेयर की पूरी स्टोरी
Advertisement
trendingNow12908060
Hindi Newsजरा हटके

शर्ट की बटन बंद करो... फ्लाइट में बैठते ही प्लेबॉय मॉडल से एयरलाइंस अटेंडेंट ने कहा ऐसा, शेयर की पूरी स्टोरी

Playboy Model Controversy: फ्लाइट यात्राओं में देरी और कैंसिलेशन तो आम हैं, लेकिन इस बार विवाद की वजह बना पहनावा. अमेरिका की मशहूर मॉडल और पूर्व प्लेबॉय प्लेमेट सारा ब्लेक चीक ने सोशल मीडिया पर चौंकाने वाला दावा किया है. 

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 04, 2025, 08:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शर्ट की बटन बंद करो... फ्लाइट में बैठते ही प्लेबॉय मॉडल से एयरलाइंस अटेंडेंट ने कहा ऐसा, शेयर की पूरी स्टोरी

American Airlines Dress Code: फ्लाइट यात्राओं में देरी और कैंसिलेशन तो आम हैं, लेकिन इस बार विवाद की वजह बना पहनावा. अमेरिका की मशहूर मॉडल और पूर्व प्लेबॉय प्लेमेट सारा ब्लेक चीक ने सोशल मीडिया पर चौंकाने वाला दावा किया है. उनका कहना है कि अमेरिकन एयरलाइंस के एक फ्लाइट अटेंडेंट ने उनसे बोर्डिंग से पहले कहा कि वे अपनी शर्ट को बटन अप करें, जबकि उन्होंने सिर्फ एक काले रंग का क्रॉप टॉप और उसके ऊपर ढीली फ्लैनल शर्ट पहन रखी थी.

यह भी पढ़ें: जब दूल्हे ने बारातियों की जगह बुलाए सड़क के कुत्ते, शादी में डोगेश भाई और उनकी गैंग ने मचा दिया धमाल!

आखिर क्या हुआ एयरपोर्ट पर?

Add Zee News as a Preferred Source

सारा ब्लेक चीक की फ्लाइट पहले कैंसिल हुई, फिर दो बार रीशेड्यूल हुई और आखिरकार लेट हो गई. पहले से ही परेशान सारा ने जब बोर्डिंग शुरू की तो अटेंडेंट ने उनके आउटफिट पर आपत्ति जताई. उस वक्त उन्होंने क्रॉप टॉप, ढीली फ्लैनल शर्ट, लेगिंग्स, हाई सॉक्स और स्नीकर्स पहने हुए थे. सारा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “मुझे नहीं पता था कि अमेरिकन एयरलाइंस का ऐसा कोई ड्रेस कोड है, जिसमें कहा गया हो कि बड़े बस्ट वाली महिलाएं एथलेटिक ड्रेस नहीं पहन सकतीं.” उन्होंने आरोप लगाया कि उसी फ्लाइट में दूसरी महिलाओं ने भी मिलते-जुलते कपड़े पहने थे, लेकिन उनसे कुछ नहीं कहा गया.

 

एयरलाइंस ने क्या कहा?

मामला वायरल होते ही अमेरिकन एयरलाइंस ने तुरंत प्रतिक्रिया दी. कंपनी ने माफी मांगते हुए कहा, “हमें अपने ग्राहकों और टीम मेंबर्स दोनों का सम्मान करना आता है. अगर आपको किसी तरह की असुविधा हुई है, तो हमें खेद है. हम इस मामले को अपनी टीम के साथ इंटरनली साझा करेंगे.” एयरलाइन की वेबसाइट पर लिखा ड्रेस कोड सिर्फ इतना कहता है कि यात्री ठीक तरह से कपड़े पहनें; नंगे पैर या अपमानजनक कपड़े न हों. इसमें क्रॉप टॉप या स्पोर्ट्स ड्रेस के बारे में कुछ खास नहीं कहा गया है.

 

 

यह भी पढ़ें: बारिश में नहीं मिली कैब तो बुक करनी पड़ी ट्रक, सामान की तरह लद के घर पहुंचे 'बेचारे' ऑफिस वाले! Video ने चौंकाया

क्या यह पहली बार हुआ है?

ऐसा पहली बार नहीं है जब एयरलाइंस ड्रेस को लेकर विवादों में आई हो. साल 2022 में मिस यूनिवर्स रह चुकीं ओलिविया कल्पो ने दावा किया था कि उन्हें शॉर्ट्स और क्रॉप टॉप पहनने पर कवर अप करने के लिए कहा गया. अक्टूबर 2024 में भी दो महिलाओं ने स्पिरिट एयरलाइंस पर आरोप लगाया था कि क्रॉप टॉप पहनने की वजह से उन्हें प्लेन से उतार दिया गया.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Playboyviralairlines

Trending news

पीएम मोदी का वादा पूरा! विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने याद दिलाया 15 अगस्त का भाषण
External Affairs Minister S. Jaishankar
पीएम मोदी का वादा पूरा! विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने याद दिलाया 15 अगस्त का भाषण
Flood Live Updates: हिमाचल से लेकर पंजाब तक 'जल प्रलय'...दिल्ली में यमुना बेकाबू, बाढ़ प्रभावित इलाकों में बढ़ेंगी मुश्किल
breaking news live today
Flood Live Updates: हिमाचल से लेकर पंजाब तक 'जल प्रलय'...दिल्ली में यमुना बेकाबू, बाढ़ प्रभावित इलाकों में बढ़ेंगी मुश्किल
Next-Gen GST रिफॉर्म का ऐलान, पीएम मोदी ने कहा- इकोनॉमी को मिली नई...
PM Modi On Next-Gen GST
Next-Gen GST रिफॉर्म का ऐलान, पीएम मोदी ने कहा- इकोनॉमी को मिली नई...
USA से छिन गया 'मीडिएटर' का ताज! 'सीजफायर' पर अब ट्रंप-जिनपिंग की टक्कर
DNA Analysis
USA से छिन गया 'मीडिएटर' का ताज! 'सीजफायर' पर अब ट्रंप-जिनपिंग की टक्कर
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों का जायजा लेंगे अरविंद केजरीवाल,देश से...
Punjab Floods
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों का जायजा लेंगे अरविंद केजरीवाल,देश से...
अगले कुछ घंटे काफी अहम...दक्षिण कश्मीर में एहतियाती निकासी मुहिम शुरू
Jammu and Kashmir
अगले कुछ घंटे काफी अहम...दक्षिण कश्मीर में एहतियाती निकासी मुहिम शुरू
त्योहारों से पहले आम जनता की बल्ले-बल्ले, अब GST में होगा सिर्फ 5 और 18% का स्लैब
GST
त्योहारों से पहले आम जनता की बल्ले-बल्ले, अब GST में होगा सिर्फ 5 और 18% का स्लैब
अगले 24 घंटों में आसमान से बरसेगी 'आफत'! डूब जाएंगे घर-सड़क, जान लें बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
अगले 24 घंटों में आसमान से बरसेगी 'आफत'! डूब जाएंगे घर-सड़क, जान लें बड़ा मौसम अलर्ट
बाढ़ का तांडव लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की पावर इन दो शब्दों में छिपी है
Punjab Floods
बाढ़ का तांडव लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की पावर इन दो शब्दों में छिपी है
बैठकर आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते मुद्दा...कुत्ते की कस्टडी को लेकर HC की टिप्पणी
Delhi High Court
बैठकर आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते मुद्दा...कुत्ते की कस्टडी को लेकर HC की टिप्पणी
;