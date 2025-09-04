शर्ट की बटन बंद करो... फ्लाइट में बैठते ही प्लेबॉय मॉडल से एयरलाइंस अटेंडेंट ने कहा ऐसा, शेयर की पूरी स्टोरी

American Airlines Dress Code: फ्लाइट यात्राओं में देरी और कैंसिलेशन तो आम हैं, लेकिन इस बार विवाद की वजह बना पहनावा. अमेरिका की मशहूर मॉडल और पूर्व प्लेबॉय प्लेमेट सारा ब्लेक चीक ने सोशल मीडिया पर चौंकाने वाला दावा किया है. उनका कहना है कि अमेरिकन एयरलाइंस के एक फ्लाइट अटेंडेंट ने उनसे बोर्डिंग से पहले कहा कि वे अपनी शर्ट को बटन अप करें, जबकि उन्होंने सिर्फ एक काले रंग का क्रॉप टॉप और उसके ऊपर ढीली फ्लैनल शर्ट पहन रखी थी.

आखिर क्या हुआ एयरपोर्ट पर?

सारा ब्लेक चीक की फ्लाइट पहले कैंसिल हुई, फिर दो बार रीशेड्यूल हुई और आखिरकार लेट हो गई. पहले से ही परेशान सारा ने जब बोर्डिंग शुरू की तो अटेंडेंट ने उनके आउटफिट पर आपत्ति जताई. उस वक्त उन्होंने क्रॉप टॉप, ढीली फ्लैनल शर्ट, लेगिंग्स, हाई सॉक्स और स्नीकर्स पहने हुए थे. सारा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “मुझे नहीं पता था कि अमेरिकन एयरलाइंस का ऐसा कोई ड्रेस कोड है, जिसमें कहा गया हो कि बड़े बस्ट वाली महिलाएं एथलेटिक ड्रेस नहीं पहन सकतीं.” उन्होंने आरोप लगाया कि उसी फ्लाइट में दूसरी महिलाओं ने भी मिलते-जुलते कपड़े पहने थे, लेकिन उनसे कुछ नहीं कहा गया.

This is the outfit @AmericanAir flight attendant said I needed to fix prior to boarding. pic.twitter.com/iD6z50ckot — Sara Blake Cheek (@saracheeky1) September 1, 2025

एयरलाइंस ने क्या कहा?

मामला वायरल होते ही अमेरिकन एयरलाइंस ने तुरंत प्रतिक्रिया दी. कंपनी ने माफी मांगते हुए कहा, “हमें अपने ग्राहकों और टीम मेंबर्स दोनों का सम्मान करना आता है. अगर आपको किसी तरह की असुविधा हुई है, तो हमें खेद है. हम इस मामले को अपनी टीम के साथ इंटरनली साझा करेंगे.” एयरलाइन की वेबसाइट पर लिखा ड्रेस कोड सिर्फ इतना कहता है कि यात्री ठीक तरह से कपड़े पहनें; नंगे पैर या अपमानजनक कपड़े न हों. इसमें क्रॉप टॉप या स्पोर्ट्स ड्रेस के बारे में कुछ खास नहीं कहा गया है.

We have a deep culture of respect for both our customers and our team members, and we're sorry for anything less than consistent and friendly service. We're sharing this experience with crew leadership internally, and we'd like to have our specialist take a closer look if we can.… — americanair (@AmericanAir) August 31, 2025

क्या यह पहली बार हुआ है?

ऐसा पहली बार नहीं है जब एयरलाइंस ड्रेस को लेकर विवादों में आई हो. साल 2022 में मिस यूनिवर्स रह चुकीं ओलिविया कल्पो ने दावा किया था कि उन्हें शॉर्ट्स और क्रॉप टॉप पहनने पर कवर अप करने के लिए कहा गया. अक्टूबर 2024 में भी दो महिलाओं ने स्पिरिट एयरलाइंस पर आरोप लगाया था कि क्रॉप टॉप पहनने की वजह से उन्हें प्लेन से उतार दिया गया.