शर्मनाक! इस ढाबे पर रोटी में थूक रहा था रसोइया, वीडियो देख लोगों का फूटा गुस्सा, सख्त कार्रवाई की मांग
Advertisement
trendingNow12892641
Hindi Newsजरा हटके

शर्मनाक! इस ढाबे पर रोटी में थूक रहा था रसोइया, वीडियो देख लोगों का फूटा गुस्सा, सख्त कार्रवाई की मांग

Cook viral video: अगर आप भी ढाबे पर खाना खाते हैं तो आपको ये वायरल वीडियो जरूर देखना चाहिए. इसमें खाना बनाने वाला शख्स ऐसी घिनौनी हरकत कर रहा है, जिसे देख आप गुस्से से लाल हो जाएंगे. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 22, 2025, 08:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शर्मनाक! इस ढाबे पर रोटी में थूक रहा था रसोइया, वीडियो देख लोगों का फूटा गुस्सा, सख्त कार्रवाई की मांग

Baddi Viral Video: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी में स्थित एक ढाबे में हुई एक बेहद शर्मनाक और घिनौनी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल वीडियो में ढाबे का एक रसोइया रोटी बनाने के दौरान कुछ ऐसा कर देता है कि वीडियो देखने वाला हर शख्स रसोइया पर कार्रवाई की मांग कर रहा है. वीडियो को लेकर फिलहाल लोगों में काफी गुस्सा भी है और लोग कार्रावाई की मांग कर रहे हैं. यह वीडियो इन दिनों लोगों के बीच खूब वायरल हो रहा है. लोगों ने कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी दी हैं. 

रोटी बनाते वक्त की घटिया हरकत
सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो बद्दी के एक ढाबे का है. वीडियो को एक राहगीर ने सड़क से जूम करके रिकॉर्ड किया है. वीडियो में दिख रहा है कि रसोइया रोटी को बेलता है और फिर उसे भट्टी में डालने से पहले उस पर थूकता है. यह दृश्य बेहद परेशान करने वाला है, क्योंकि इसी रोटी को बाद में ग्राहकों को परोसा जाएगा. वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है. जहां लोग इस कृत्य को  शर्मनाक और घिनौना बता रहे हैं.

इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तत्काल इसका संज्ञान लिया है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने ढाबे के मालिक और आरोपी रसोइए से पूछताछ शुरू कर दी है. जहां गहन जांच के बाद दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी. हालांकि यह घटना एक बार फिर से सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा के मानकों पर सवाल खड़े करती है. 

यह भी पढ़ें- "वायरल होने की होड़ में महिला ने पार की हद, पुलिस वालों के सामने सड़क पर किया डांस, लोग बोले- आवारा कुत्तों को छोड़ो पहले इन्हें..."

लोगों में दिखा गुस्सा
सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखने के बाद लोगों में काफी गुस्सा है. बता दें कि वीडियो को @MeghUpdates नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. जहां वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स ने काफी कमेंट्स भी किए हैं. एक यूजर ने लिखा- क्या मजा आता होगा दूसरो के खाने में थूकने से. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- क्या उन्हें अभी तक गिरफ्तार किया गया है. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा- बिना किसी दूसरे विचार के ऐसे सभी रेस्तरां का बहिष्कार करें और वीडियो के साथ उनका पर्दाफाश करें.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Baddi Cook Viral VideoViral News

Trending news

विक्रम मजीठिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, 700 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा
Punjab
विक्रम मजीठिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, 700 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा
शिकारा चलाने वाले मोहसिन ने जीता गोल्ड मैडल, खेलो इंडिया वाटर गेम्स में लहराया परचम
Khelo India Water Sports Festival
शिकारा चलाने वाले मोहसिन ने जीता गोल्ड मैडल, खेलो इंडिया वाटर गेम्स में लहराया परचम
जब उमा भारती ने खुद सुनाया था गोविंदाचार्य के शादी के प्रपोजल का किस्सा, जानिए
Uma Bharti Story
जब उमा भारती ने खुद सुनाया था गोविंदाचार्य के शादी के प्रपोजल का किस्सा, जानिए
बिहार SIR: SC ने की राजनीतिक दलों की खिंचाई , कहा- मतदाताओं की मदद करें
Supreme Court
बिहार SIR: SC ने की राजनीतिक दलों की खिंचाई , कहा- मतदाताओं की मदद करें
फडणवीस ने मिलाया शरद पवार और उद्धव को फोन, इस मुद्दे पर मांगा समर्थन; मिला ये जवाब
Maharashtra news
फडणवीस ने मिलाया शरद पवार और उद्धव को फोन, इस मुद्दे पर मांगा समर्थन; मिला ये जवाब
'मैं उनके बयान को सिर्फ ट्रोल करने लायक नहीं मानता'...राजनाथ सिंह का मुनीर पर पलटवार
rajnath singh
'मैं उनके बयान को सिर्फ ट्रोल करने लायक नहीं मानता'...राजनाथ सिंह का मुनीर पर पलटवार
17 साल की बेटी पर बनाया शादी का दबाव, इनकार किया तो सुला दिया मौत की नींद
Maharashtra news
17 साल की बेटी पर बनाया शादी का दबाव, इनकार किया तो सुला दिया मौत की नींद
मुंबई-गोवा हाईवे पर चांद जैसे बड़े गड्ढे...वीडियो देखकर गडकरी के NHAI ने झाड़ा पल्ला
mumbai
मुंबई-गोवा हाईवे पर चांद जैसे बड़े गड्ढे...वीडियो देखकर गडकरी के NHAI ने झाड़ा पल्ला
अगर क्लर्क-चपरासी... PM, CM's को हटाने वाले बिल पर पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान
PM Modi
अगर क्लर्क-चपरासी... PM, CM's को हटाने वाले बिल पर पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान
फॉलोअर्स के चक्कर में फंसा यूट्यूबर, मॉनिटर लिजर्ड को पका कर खाया, हुआ गिरफ्तार
Odisha
फॉलोअर्स के चक्कर में फंसा यूट्यूबर, मॉनिटर लिजर्ड को पका कर खाया, हुआ गिरफ्तार
;