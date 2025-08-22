शर्मनाक! इस ढाबे पर रोटी में थूक रहा था रसोइया, वीडियो देख लोगों का फूटा गुस्सा, सख्त कार्रवाई की मांग

Baddi Viral Video: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी में स्थित एक ढाबे में हुई एक बेहद शर्मनाक और घिनौनी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल वीडियो में ढाबे का एक रसोइया रोटी बनाने के दौरान कुछ ऐसा कर देता है कि वीडियो देखने वाला हर शख्स रसोइया पर कार्रवाई की मांग कर रहा है. वीडियो को लेकर फिलहाल लोगों में काफी गुस्सा भी है और लोग कार्रावाई की मांग कर रहे हैं. यह वीडियो इन दिनों लोगों के बीच खूब वायरल हो रहा है. लोगों ने कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी दी हैं.

रोटी बनाते वक्त की घटिया हरकत

सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो बद्दी के एक ढाबे का है. वीडियो को एक राहगीर ने सड़क से जूम करके रिकॉर्ड किया है. वीडियो में दिख रहा है कि रसोइया रोटी को बेलता है और फिर उसे भट्टी में डालने से पहले उस पर थूकता है. यह दृश्य बेहद परेशान करने वाला है, क्योंकि इसी रोटी को बाद में ग्राहकों को परोसा जाएगा. वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है. जहां लोग इस कृत्य को शर्मनाक और घिनौना बता रहे हैं.

Thook J!had reaches Himachal Pradesh! - In Baddi, Solan district, on Sai Road, at the famous Chicken Corner and Dhaba, Usual suspects caught on camera making and serving rotis after spitting on them. pic.twitter.com/ymgZQOKe5p Add Zee News as a Preferred Source — Megh Updates (@MeghUpdates) August 22, 2025

इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तत्काल इसका संज्ञान लिया है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने ढाबे के मालिक और आरोपी रसोइए से पूछताछ शुरू कर दी है. जहां गहन जांच के बाद दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी. हालांकि यह घटना एक बार फिर से सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा के मानकों पर सवाल खड़े करती है.

लोगों में दिखा गुस्सा

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखने के बाद लोगों में काफी गुस्सा है. बता दें कि वीडियो को @MeghUpdates नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. जहां वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स ने काफी कमेंट्स भी किए हैं. एक यूजर ने लिखा- क्या मजा आता होगा दूसरो के खाने में थूकने से. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- क्या उन्हें अभी तक गिरफ्तार किया गया है. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा- बिना किसी दूसरे विचार के ऐसे सभी रेस्तरां का बहिष्कार करें और वीडियो के साथ उनका पर्दाफाश करें.