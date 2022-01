रोटियां बनाने के लिए आटे पर थूकते हुए पकड़ा गया खाना बनाने वाला रसोइया, वीडियो ने चौंकाया

हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब (Hair Stylist Jawed Habib) के बाद, अब लखनऊ के बाहरी इलाके काकोरी (Kakori) में सड़क किनारे भोजनालय में एक रसोइया, जो रोटियां बनाने के लिए आटे पर थूकते हुए पकड़ा गया है. रसोइया को उसके पांच हेल्पर दानिश, हाफिज, मुख्तार, फिरोज और अनवर को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हुए एक वीडियो (Viral Video) क्लिप में खड़े और उसे देखते हुए देखा जा सकता है.

घटना के 22 सेकंड के वीडियो के बाद लोगों में आक्रोश फैल जाने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की. काकोरी के सहायक पुलिस आयुक्त आशुतोष कुमार ने बताया कि रसोइया के साथ ढाबा मालिक याकूब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें लापरवाही से बीमारी या संक्रमण फैलने की संभावना है और संक्रमण फैलाने के लिए घातक कार्य किया गया है. पुलिस अधिकारियों ने खुलासा किया कि वीडियो सुशील राजपूत नाम के शख्स ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया था.

#Lucknow A cook along with five others was arrested from Kakori area after a video showing him spitting on food went viral. pic.twitter.com/aEaZhlmMYa

— Adeeb Walter (@WalterAdeeb) January 11, 2022