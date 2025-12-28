Advertisement
कुत्ते के सिर में फंसा बड़ा बर्तन! भरी मार्केट में दौड़कर मचाया तहलका, Video वायरल

कुत्ते के सिर में फंसा बड़ा बर्तन! भरी मार्केट में दौड़कर मचाया तहलका, Video वायरल

Utensils Stuck in Dog Head: कई बार पालतू जानवर भी ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं जिससे खुद से निकल पाना मुश्किल हो जाता है. सोशल मीडिया पर एक कुत्ते का वीडियो वायरल हो रहा है. चलिए जानते हैं ये कुत्ता किस मुसीबत में फंस गया.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 28, 2025, 05:27 PM IST
कुत्ते के सिर में फंसा बड़ा बर्तन! भरी मार्केट में दौड़कर मचाया तहलका, Video वायरल

Viral Video: जानवरों के फनी वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन कई वीडियो ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर आपको हंसी के साथ साथ दया भी आती है. कई बार कुछ लोगों की हरकत जानवरों की जान पर भारी पड़ जाती है या कई बार पालतू जानवर भी ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं जिससे खुद से निकल पाना मुश्किल हो जाता है. सोशल मीडिया पर एक कुत्ते का वीडियो वायरल हो रहा है. चलिए जानते हैं ये कुत्ता किस मुसीबत में फंस गया.

कहां फंसी कुत्ते की गर्दन?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक कुत्ते का सिर एक बर्तन में फंस जाता है. इस दौरान कुत्ते को बाहर का कुछ दिखाई नहीं देता है वो बेसुध होकर इधर उधर भागता है.  इस दौरान कुत्ता भागकर एक बड़ी दुकान पर जाता और उसके कांच के दरवाजे से टकरा जाता है. जैसे ही कुत्ता ग्लास से टकराता है तो पूरा ग्लास का गेट टूट जाता है. इसके बाद कुत्ता रोड की ओर भागता है और एक बाइक से टकरा जाता है. कुत्ते को इस हालत में देखकर कुछ लोगों की हंसी छूट जाती है. कमेंट सेक्शन में ज्यादातर लोगों का कहना है कि ये वीडियो को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाया गया है. ये वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाया हो सकता है जी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है.
यह भी पढ़ें: मजाक-मजाक में हाथों में लगा ली आग और फिर...! दोस्तों ने किया खतरनाक एक्सपेरिमेंट

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @digital_trends3 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 3.5 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसके अलावा वीडियो देखने के बाद ज्यादातर यूजर्स फनी कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, डॉगेश बी लाइक: 2026 में दुनिया खत्म है, मैं आज करदू.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

dog videoViral Video

