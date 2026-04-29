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Hindi Newsजरा हटकेबरातियों को नहीं लगनी चाहिए गर्मी, चिलचिलाती धूम में बैंड के साथ चल रहा कूलिंग सिस्टम, वीडियो वायरल

बरातियों को नहीं लगनी चाहिए गर्मी, चिलचिलाती धूम में बैंड के साथ चल रहा कूलिंग सिस्टम, वीडियो वायरल

Shadi Ka Video: भीषण गर्मी के चलते बरातियों ने बैंड के साथ-साथ कूलर भी बुक कर लिए. अब ठंडी हवा में नाचते हुए जाएंगे. जैसे ही बरात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने खींचाई करनी शुरू कर दी. किसी ने कहा सूरज भी बुक कर लेते तो किसी ने इसे 'पैसे की गर्मी' बता दिया.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 29, 2026, 04:04 PM IST
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पूरा भारत इस समय लू की चपेट में है. आसमान से आग बरस रही है, आम आदमी का हाल बेहाल हो चुका है. 'एक्यूआई डॉट इन' के आंकड़ों के अनुसार, दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से 98 भारत के शहर हैं. लगातार बढ़ते तापमान को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. ऐसे में लोग गर्मी से बचने के लिए तरह-तरह के इंतजाम कर रहे हैं, आम जनता जैसे तैसे करके कूलर AC का इंतजाम कर रही है. ऐसे में सोशल मीडिया पर शादी का वीडियो वायरल हो रहा है- जिसमें चिलचिलाती धूप में बरात चढ़ रही है. इस दौरान बरातियों ने कुछ ऐसा इंतजाम किया है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. गर्मी से बचने के लिए ये नया आइडिया सोशल मीडिया पर सामने आया है.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि चिलचिलाती धूप में बरात चढ़ने की तैयारी चल रही है. इस दौरान बैंड वालों के साथ साइड में लाइट वाले भी चल रहे हैं. लेकिन इसमें मजेदार बात ये है कि गर्मी से बचने के लिए लाइट के साथ एक ट्रॉली पर कूलर भी रखा है. बरातियों के दोनों ओर लाइट के साथ-साथ कूलर भी चल रहे हैं. यानी बरातियों को धूप में नाचते हुए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कूलर की ठंडी हवा में बराती आराम से शादी एन्जॉय कर सकते हैं. शादी में गर्मी से बचने के लिए बैंड के साथ कूलर लेकर चलने का ये आइडिया अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं.

यह भी पढ़ें: 'पहले बॉयफ्रेंड बनाओ फिर आना', टेडी बियर खरीदने आई लड़की से ये क्या बोला दुकानदार? वीडियो हुआ वायरल

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सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

इस आइडिया पर लोगों की राय बंटी हुई है- कोई इसको शानदार आइडिया बता रहा है तो कोई इसे 'पैसे की गर्मी' बता रहा है. वीडियो देख एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, "यह सब पैसे ही गर्मी है." दूसरे ने लिखा, "टेंट भी लेकर चलना चाहिए था." ज्यादातर यूजर का कहना है कि जब कूलर बुक किए हैं तो उन्हें खींचने के लिए मोटर व्हीकल का भी इंतजाम कर लेते. लोगों को बैंड वालों की मेहनत पर काफी तरस आया.

वायरल हो गया वीडियो

वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर @roshni_horse_farm_dewas नाम के यूजर ने शेयर किया. जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर आया देखते ही देखते वायरल हो गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 17 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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