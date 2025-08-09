Corporate Circus: किसने किसको काम दिया… बॉस के सवाल पर एक दूसरे पर डाला HR, मैनेजर और एम्प्लॉई ने नाम; जानें आखिर में फंसा कौन?
Corporate Circus: किसने किसको काम दिया… बॉस के सवाल पर एक दूसरे पर डाला HR, मैनेजर और एम्प्लॉई ने नाम; जानें आखिर में फंसा कौन?

Corporate Circus: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आपको भी अपने ऑफिस का हाल याद आ सकता है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 09, 2025, 09:02 AM IST
Corporate Circus: ऑफिस में अगर आपके बॉस आपसे पूछे कि काम क्यों नहीं हुआ तो उस पर क्या जवाब देंगे? शायद ये ही कि अभी प्रोसेसिंग में है या जिस वजह से पूरा नहीं हो पाया होगा वो वजह बता देंगे, लेकिन अगर आपके रिपोर्टिंग मैनेजर के कारण काम रुक जाए तो? ऐसे में अपनी गलती न कहकर अपने से सीनियर या रिपोर्टिंग मैनेजर से पूछने के लिए ही कहेंगे. हालांकि, एक दूसरे की वजह से काम पूरा न होने पर बॉस क्या करे? ये सवाल अक्सर बॉस को सताता भी है और वो परेशान भी हो जाते हैं. एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें बॉस अपने एम्पलाई से काम न होने की वजह पूछते हैं जिसका जवाब वो ही मिलता है जो आप सोच रहे हैं.

किसने किसको काम दिया?

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि बॉस ने मैनेजर से पूछा कि तुमने एम्प्लॉई को काम क्यों नहीं दिया जवाब में कहा कि मैंने इसको काम दिया. जब बॉस ने पूछा कि काम क्यों नहीं किया तो कहा कि काम दिया लेकिन अप्रूवल नहीं दिया और इस पर मैनेजर ने कहा कि वो छुट्टी पर था एसोसिएट मैनेजर को ये काम करना था. इस पर एसोसिएट में मैनेजर ने कहा कि मेल आईडी नहीं थी और ये काम एचआर का था, एचआर ने कहा कि मैनेजर न्यू जॉइन के बारे में बताता है और जब तक बताया नहीं काम कैसे होता, घुम-फिर कर बात मैनेजर पर आ जाती है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इस वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा किया गया है और यूजर्स भी तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. कॉर्पोरेट में हर एक इंसान इसको खुद से रिलेट कर पा रहा है. एक यूजर ने लिखा कि मैनेजर के साथ ऐसा ही होता है. दूसरे यूजर ने लिखा कि बॉस की एक्टिंग बेस्ट. तीसरे यूजर ने कमेंट किया- ‘ये Gen Z एम्पलाई एक दिन कंपनी को डूबा देगी.’

सिमरन सिंह

सिमरन सिंह

