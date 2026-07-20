/38 हजार की नौकरी छोड़, खोली चाय की दुकान... अब हर महीने कमा रहा लाखों रुपये; वायरल हुई शख्स की कहानी

आज के समय में ज्यादातर युवा अच्छी सैलरी वाली नौकरी पाने का सपना देखते हैं. लेकिन कई बार नौकरी में तय वेतन और सीमित तरक्की लोगों को कुछ नया करने के लिए मजबूर कर देती है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है. एक शख्स ने अपनी जिंदगी का बड़ा फैसला लेते हुए 38 हजार रुपये महीने की नौकरी छोड़ दी और खुद का छोटा बिजनेस शुरू करने का फैसला किया.
शुरुआत में आसपास के लोगों को लगा कि वह गलती कर रहा है, लेकिन उसने अपने फैसले पर भरोसा रखा और धीरे-धीरे अपनी मेहनत से सफलता हासिल कर ली. इस कहानी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर यूजर अंकित पांडे (@iamankitpande) ने शेयर किया. उन्होंने बताया कि उनके पड़ोसी पहले टेलीपरफॉर्मेंस कंपनी में नौकरी करते थे और हर महीने करीब 38 हजार रुपये कमाते थे.
अंकित ने अपनी पोस्ट में बताया कि कुछ महीने पहले तक उनके पड़ोसी एक सामान्य कॉरपोरेट जॉब कर रहे थे. लेकिन बढ़ते खर्च और नौकरी में सीमित ग्रोथ को देखते हुए उन्होंने मई महीने में इस्तीफा दे दिया. इसके बाद उन्होंने करीब 2 लाख रुपये लगाकर एक शानदार चाय की दुकान शुरू की. यह दुकान उन्होंने ऐसी जगह खोली, जहां लोगों की आवाजाही ज्यादा रहती थी. खास बात यह थी कि उन्होंने दुकान को साधारण ठेले की तरह नहीं रखा, बल्कि इसे एक छोटे कैफे जैसा लुक देने की कोशिश की. उन्होंने चाय बनाने और ग्राहकों को सर्व करने के लिए दो महिला कर्मचारियों को भी रखा. धीरे-धीरे उनकी दुकान पर ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी और उनका छोटा सा बिजनेस रफ्तार पकड़ने लगा.
Today my neighbour rang my doorbell and handed me a box of sweets.
We hardly meet because of our busy schedules.
A few months ago, he was working at Teleperformance, earning around 38,000 a month.
In May, he resigned.
Everyone thought he was making a mistake.
Instead, he…
— Ankit Pandey (@iamankitpande) July 18, 2026
इस चाय की दुकान का मेन्यू काफी सिंपल रखा गया है. यहां सामान्य चाय 10 रुपये और प्रीमियम चाय 20 रुपये में मिलती है. लेकिन ग्राहकों के अच्छे रिस्पॉन्स की वजह से बिक्री लगातार बढ़ती गई. अंकित के अनुसार, अब यह दुकान रोजाना करीब 400 कप चाय बेच रही है. इससे हर दिन लगभग 6 हजार रुपये की बिक्री हो जाती है. इसका मतलब है कि महीने की कमाई करीब 1.8 लाख रुपये तक पहुंच जाती है. सभी खर्च निकालने के बाद, जिसमें दुकान का किराया, सामान, कर्मचारियों की सैलरी और अन्य खर्च शामिल हैं, शख्स हर महीने करीब 1 लाख रुपये का मुनाफा कमा रहा है.
सफलता मिलने के बाद इस शख्स ने अपने बिजनेस को और बढ़ाने का फैसला किया. अंकित ने बताया कि हाल ही में उसने अपनी दुकान में वड़ा पाव, समोसा और जलेबी का काउंटर भी शुरू कर दिया है. इसी नई शुरुआत की खुशी में उसने अपने पड़ोसियों को मिठाई बांटी. अंकित ने बताया कि कुछ समय पहले तक लोग सोच रहे थे कि नौकरी छोड़ना उसके लिए गलत फैसला साबित होगा, लेकिन आज उसकी मेहनत ने साबित कर दिया कि अगर प्लानिंग और मेहनत सही हो तो छोटा बिजनेस भी बड़ी सफलता दे सकता है. उन्होंने लिखा कि अगर वह अपनी पुरानी नौकरी में रहते तो शायद आज भी 38 हजार रुपये महीने की सैलरी और अगले अप्रेजल का इंतजार कर रहे होते. कई बार जिंदगी में सबसे बड़ी तरक्की वह होती है, जो इंसान खुद को देता है.
यह कहानी वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने शख्स के फैसले और मेहनत की जमकर तारीफ की. कई यूजर्स ने कहा कि अपनी आरामदायक नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू करना आसान फैसला नहीं होता. एक यूजर ने लिखा कि हर चाय की दुकान सफल नहीं होती. कई लोग बिजनेस शुरू करते हैं और कुछ समय बाद बंद भी करना पड़ता है. इसलिए सफलता के पीछे मेहनत और सही रणनीति दोनों जरूरी हैं. वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा कि आगे बढ़ने के लिए जोखिम लेने की हिम्मत होनी चाहिए. हर कोई अपनी नौकरी छोड़कर नया काम शुरू नहीं कर सकता, लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं, उनमें आगे बढ़ने का जुनून होता है.
इस वायरल कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सफलता के लिए सिर्फ नौकरी और सैलरी ही जरूरी नहीं होती. अगर किसी इंसान के पास सही सोच, मेहनत करने का जज्बा और कुछ नया करने का साहस है तो वह अपनी राह खुद बना सकता है. हालांकि, बिजनेस शुरू करना हमेशा आसान नहीं होता और हर व्यक्ति को जोखिम उठाने से पहले पूरी तैयारी करनी चाहिए. लेकिन इस शख्स की कहानी यह जरूर दिखाती है कि कभी-कभी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने के लिए एक बड़ा फैसला लेना पड़ता है.
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