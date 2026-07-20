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38 हजार की नौकरी छोड़, खोली चाय की दुकान... अब हर महीने कमा रहा लाखों रुपये; वायरल हुई शख्स की कहानी

कई लोग अच्छी नौकरी को सुरक्षित भविष्य की गारंटी मानते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई भी खतरा उठाने का फैसला करते हैं. ऐसी ही कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां एक शख्स ने 38 हजार रुपये महीने की कॉरपोरेट नौकरी छोड़कर चाय की दुकान शुरू की और कुछ ही महीनों में अपनी कमाई को कई गुना बढ़ा लिया.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 20, 2026, 09:28 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 09:28 AM IST
38 हजार की नौकरी छोड़, खोली चाय की दुकान... अब हर महीने कमा रहा लाखों रुपये; वायरल हुई शख्स की कहानी
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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