मां ने तोड़ा रिश्ता, पत्नी ने कहा पागल! 300 करोड़ की कंपनी के वाइस प्रेसिंडेंट ने छोड़ी लग्जरी नौकरी, जानें क्यों?

Corporate Job vs Startup: क्या आप भी हर सोमवार को ऑफिस जाते वक्त सोचते हैं कि 'ये मैं क्या कर रहा हूं'? कॉर्पोरेट की चमचमाती दुनिया, विदेशी दौरे, और लाखों का पैकेज सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या ये सब सच में मानसिक सुकून दे पाते हैं? हाल ही में एक भारतीय बिजनेसमैन का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है. इस शख्स ने 40 साल की उम्र में एक दो करोड़ नहीं, बल्कि पूरे 300 करोड़ की कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट (VP) पद से इस्तीफा दे दिया. इसके बाद उनके घर में जो ड्रामा हुआ और कैसे उन्होंने शून्य से अपनी नई शुरुआत की, यह कहानी हर उस इंसान को झकझोर देगी जो नौकरी छोड़कर कुछ बड़ा करने का सपना देख रहा है.

करोड़ों की नौकरी और घर में हंगामा

अश्विनी कुमार नाम के एक बिजनेसमैन ने इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी शेयर की है. उन्होंने बताया कि वो एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में VP के पद पर थे. कंपनी का टर्नओवर 300 करोड़ रुपये था. उनके पास वो सब कुछ था जो एक आम इंसान का सपना होता है- तगड़ी सैलरी, आलीशान घर, बड़ी गाड़ी, एसी केबिन और बार-बार विदेश जाने का मौका. लेकिन जैसे ही उन्होंने इस सुख-सुविधा को छोड़ने का फैसला किया, उनके घर में भूचाल आ गया. अश्विनी के मुताबिक, उनके इस फैसले से मां इतनी नाराज हुईं कि उन्होंने तीन दिन तक बात नहीं की. वहीं उनकी पत्नी को लगा कि वो पागल हो गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: अंधे शख्स ने बुक की Rapido, बाइक वाले ने लोकेशन पर छोड़ा तो बदले में जो सीन देखने...

आखिर क्यों छोड़ा करोड़ों का पैकेज?

हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर इतनी बेहतरीन लाइफस्टाइल को कोई क्यों लात मारेगा. अश्विनी ने वीडियो में बताया कि उनके पास सब कुछ था, लेकिन मन की शांति नहीं थी. एक दिन उन्हें अचानक यह एहसास हुआ कि वो सालों से दिन-रात मेहनत करके किसी और का ब्रांड बड़ा कर रहे हैं, खुद का नहीं. बस इसी एक विचार ने उनका पूरा नजरिया बदल दिया और उन्होंने अगले ही दिन अपने पद से इस्तीफा दे दिया. 40 साल की उम्र में, जहां लोग लाइफ में सेटल होने की सोचते हैं, वहां अश्विनी ने एक नया रिस्क लेने का फैसला किया.

सोशल मीडिया पर आया भूचाल

अश्विनी ने बताया कि उन्होंने यह वीडियो रात के करीब 3:42 बजे पोस्ट किया था. उन्हें लगा था कि सब सो रहे होंगे और कोई इसे नहीं देखेगा. लेकिन जब वो सुबह 6:17 बजे उठे, तो नजारा बदला हुआ था. उनका इनबॉक्स (DM) क्रैश हो चुका था और कुछ ही घंटों में वीडियो पर करीब 5 लाख (489K) व्यूज आ चुके थे. सोशल मीडिया यूजर्स इस कहानी को असली मोटिवेशन बता रहे हैं. लोग अश्विनी के इस बड़े कदम और हिम्मत की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: सिर्फ सुबह-सुबह कुत्ता घुमाकर कमा लेता है इतना, जितना 9 से 5 वाले जॉब में नहीं मिलता

अब क्या करते हैं अश्विनी?

करोड़ों की नौकरी को अलविदा कहने के बाद अश्विनी रुके नहीं. उन्होंने 40 की उम्र में अपनी खुद की कंपनी 'BadaFranchise' की शुरुआत की. यह स्टार्टअप भारतीय कंपनियों को उनके बिजनेस को बढ़ाने और फ्रेंचाइजी मॉडल में विस्तार करने में मदद करता है. अश्विनी का कहना है कि आज भले ही उनके पास वो पुराना कॉर्पोरेट वीपी का टैग नहीं है, लेकिन जो सुकून उन्हें अपने काम में मिल रहा है, वो 300 करोड़ की कंपनी के बंद केबिन में भी नहीं था. उनका यह वीडियो उन सभी लोगों को प्रेरित कर रहा है जो अपने सपनों को सच करने के लिए पहला कदम उठाने से डरते हैं.