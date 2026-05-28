4 दिन काम, गर्मियों की छुट्टी और छंटनी से बचने वालों को पेंशन! Ex-Amazon कर्मचारी ने बनाई 'कॉर्पोरेट मजदूर जनता पार्टी', मेनिफेस्टो देख लोटपोट हुए लोग

Corporate Mazdoor Janta Party Post: ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन के एक पूर्व कर्मचारी ने कॉर्पोरेट लाइफ से परेशान होकर कुछ ऐसा कर डाला, जिसने सोशल मीडिया पर नया बवाल खड़ा कर दिया है. इस शख्स ने कॉर्पोरेट के मजदूरों के हक के लिए बाकायदा एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है, जिसका नाम उसने 'कॉर्पोरेट मजदूर जनता पार्टी' रखा है. इसका मेनिफेस्टो देखकर लोग हंस पड़े.
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Corporate Mazdoor Janta Party Post: आज की कॉर्पोरेट लाइफ में नौकरी करना किसी मैराथन से कम नहीं रह गया है. सुबह की मीटिंग से लेकर देर रात तक लैपटॉप पर काम, हर समय ऑनलाइन रहने का दबाव और टारगेट पूरा करने की टेंशन अब आम बात बन चुकी है. ऐसे माहौल में गुरुग्राम के एक पूर्व अमेजन कर्मचारी का मजाकिया पोस्ट सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो गया है. इस पोस्ट में उसने 'कॉर्पोरेट मजदूर जनता पार्टी' नाम की एक काल्पनिक पार्टी बनाने का ऐलान किया, जिसके वादे पढ़कर लोग हंस भी रहे हैं और खुद को उससे जोड़ भी रहे हैं.
इस पोस्ट को शुभम कुमार मित्तल नाम के शख्स ने लिंक्डइन पर शेयर किया. शुभम पहले करीब पांच साल तक अमेजन में प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर काम कर चुके हैं. फिलहाल वह एक दूसरी कंपनी में बिजनेस डेवलपमेंट और स्ट्रैटेजी से जुड़ा काम संभाल रहे हैं. उन्होंने कॉर्पोरेट दुनिया की रोजमर्रा की परेशानियों को इतने मजेदार अंदाज में लिखा कि देखते ही देखते यह पोस्ट वायरल हो गई.
शुभम ने अपनी 'कॉर्पोरेट मजदूर जनता पार्टी' यानी CMJP का घोषणापत्र भी जारी किया. इसमें सबसे ज्यादा चर्चा 4 दिन के वर्क वीक वाले वादे की हो रही है. उन्होंने लिखा कि हफ्ते में लगातार 5 दिन काम करने का नाटक करना अब मुश्किल हो गया है, इसलिए कर्मचारियों को सिर्फ 4 दिन ही काम करना चाहिए. इतना ही नहीं, उन्होंने कर्मचारियों के लिए हर साल 2 महीने की गर्मियों की छुट्टी की मांग भी रख दी है. उनका कहना था कि लगातार मीटिंग और काम के दबाव से लोग मानसिक रूप से थक चुके हैं और उन्हें कॉर्पोरेट ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए लंबा ब्रेक मिलना चाहिए.
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पोस्ट में शुभम ने ऑफिस कल्चर पर मजेदार तंज भी कसा. उन्होंने लिखा कि 'जल्दी कॉल कर लें?' जैसे मैसेज को वर्कप्लेस में मानसिक उत्पीड़न माना जाना चाहिए. यह लाइन पढ़ते ही हजारों कर्मचारियों ने कमेंट सेक्शन में अपनी सहमति जताई. कई लोगों ने लिखा कि उन्हें भी ऐसे मैसेज देखकर डर लगने लगता है. उन्होंने यह भी कहा कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या अन्य ऑफिस ऐप्स पर Away Status कर्मचारियों का मौलिक अधिकार होना चाहिए. इसका मतलब, अगर कोई कुछ समय के लिए ऑनलाइन नहीं दिखना चाहता, तो उसे लेकर सवाल नहीं होने चाहिए.
कॉर्पोरेट दुनिया में लंबी मीटिंग और बड़ी-बड़ी पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन को लेकर अक्सर लोग परेशान रहते हैं. शुभम ने इसी पर कटाक्ष करते हुए लिखा कि 50 से ज्यादा स्लाइड वाली प्रेजेंटेशन को असंवैधानिक घोषित कर देना चाहिए. आगे उन्होंने कहा कि कई मीटिंग ऐसी होती हैं, जिन्हें एक छोटे से ईमेल में खत्म किया जा सकता है, लेकिन फिर भी कर्मचारियों का घंटों समय बर्बाद किया जाता है. सोशल मीडिया पर लोगों ने इस बात पर जमकर मजे लिए और इसे कॉर्पोरेट कर्मचारियों का दर्द बताया.
पोस्ट में सबसे ज्यादा वायरल होने वाली लाइन वह रही, जिसमें शुभम ने मजाक में कहा कि जो कर्मचारी तीन बार छंटनी से बच जाएं, उन्हें स्वतंत्रता सेनानी पेंशन दी जानी चाहिए. उन्होंने HR विभाग पर भी तंज कसते हुए लिखा कि अगर कोई HR यह कहे कि 'हम एक परिवार हैं', तो इसे भावनात्मक दबाव माना जाना चाहिए. इसके अलावा उन्होंने कर्मचारियों की CTC और हाथ में मिलने वाली सैलरी के अंतर की जांच CBI से कराने की बात भी मजाकिया अंदाज में लिखी है.
शुभम की यह पोस्ट कुछ ही घंटों में वायरल हो गई. हजारों लोगों ने इसे शेयर किया और लाखों व्यूज मिल गए. कई यूजर्स ने कहा कि यह सिर्फ मजाक नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट दुनिया की असली सच्चाई है. एक यूजर ने लिखा कि जो मीटिंग ईमेल से हो सकती थी, उस पर 28 प्रतिशत GST लगना चाहिए. दूसरे ने लिखा कि यह घोषणापत्र कई असली राजनीतिक पार्टियों से ज्यादा समझदारी वाला लग रहा है. कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि अगर यह पार्टी सच में चुनाव लड़ ले, तो सबसे ज्यादा वोट कॉर्पोरेट कर्मचारी ही देंगे.
कॉर्पोरेट लाइफ का दर्द दिखा गया पोस्ट
हालांकि, इस पोस्ट को पूरी तरह मजाकिया अंदाज में लिखा गया है, लेकिन इसने कॉर्पोरेट नौकरी करने वाले लाखों लोगों की परेशानियों को सामने ला दिया है. लंबे वर्किंग आवर्स, लगातार मीटिंग, नौकरी जाने का डर और वर्क-लाइफ बैलेंस की कमी जैसी समस्याएं आज लगभग हर कर्मचारी महसूस कर रहा है. यही वजह है कि शुभम कुमार मित्तल का यह पोस्ट सिर्फ एक वायरल मजाक बनकर नहीं रह गया, बल्कि कॉर्पोरेट कर्मचारियों की भावनाओं की आवाज बन गया. सोशल मीडिया पर लोग अब इसे ऑफिस वालों का घोषणापत्र कहकर खूब शेयर कर रहे हैं.
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