ढाई लाख सैलरी, महंगी गाड़ी, बंगला, ब्रांडेड चीजें... फिर भी सूनी जिंदगी! बोला- 25 हजार कमाता था तो...

क्या आपको भी लगता है कि अगर आज आपकी सैलरी दोगुनी या तिगुनी हो जाए, तो आपकी जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी? हम सब इसी चूहा-दौड़ में भाग रहे हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट वायरल हो रहा है, जो आपकी इस सोच को पूरी तरह बदल कर रख देगा. एक कॉर्पोरेट कर्मचारी, जो हर महीने ढाई लाख रुपए कमाता है, उसने एक ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर हर कोई दंग है. उसका कहना है कि जब वो महीने के सिर्फ 25 हजार कमाता था, तब वो आज से कहीं ज्यादा खुश था. आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी.

वो 25 हजार के दिन भी क्या दिन थे

इस कर्मचारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर अपना दर्द बयां किया है. उसने बताया कि एक वक्त था जब उसकी सैलरी सिर्फ 25,000 रुपए महीना थी. उस समय उसके पास रहने के लिए शायद बहुत बड़ा घर नहीं था, लेकिन दोस्तों के साथ बिताने के लिए वक्त था. चाय की टपरी पर होने वाली बातें थीं और लाइफ में एक अलग ही सुकून था. वो छोटी-छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लेता था और जिंदगी में एक जिंदादिली थी.

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ढाई लाख की सैलरी और 'खालीपन'

आज इस शख्स की मेहनत रंग लाई और वो हर महीने 2.5 लाख रुपए कमा रहा है. लेकिन इसके साथ ही उसकी जिंदगी में एक अजीब सा खालीपन आ गया है. उसने अपनी पोस्ट में लिखा, "अब मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता." मोटा बैंक बैलेंस होने के बावजूद वो अंदर से पूरी तरह खाली महसूस कर रहा है. महंगी गाड़ियां, बढ़िया फ्लैट और ब्रांडेड चीजें भी अब उसे वो ख़ुशी नहीं दे पा रही हैं, जो कभी दोस्तों के साथ खाई गई एक प्लेट मोमोज दे देती थी.

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'लोनलीनेस' और कॉर्पोरेट का प्रेशर

जैसे-जैसे कॉर्पोरेट सीढ़ी पर आपकी पोजीशन बढ़ती है, आपके ऊपर काम का प्रेशर भी बढ़ता जाता है. इस एम्प्लोयी के साथ भी यही हुआ. ढाई लाख की सैलरी के साथ आईं- रात-रात भर चलने वाली मीटिंग्स, कभी न खत्म होने वाले टारगेट्स और भयंकर अकेलापन. अब उसके पास न तो पुराने दोस्तों के लिए वक्त है और न ही खुद के लिए. उसने बताया कि वो अब बस एक मशीन बनकर रह गया है, जो सुबह उठती है, काम करती है और सो जाती है.

क्या पैसा वाकई सब कुछ खरीद सकता है?

इस वायरल पोस्ट ने इंटरनेट पर एक नई बहस छेड़ दी है. लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या हम पैसे के पीछे भागते-भागते अपनी मेंटल हेल्थ और सुकून को पीछे छोड़ रहे हैं? जिंदगी का एक सच यह भी है कि पैसा आपकी जरूरतें पूरी कर सकता है, आपको कम्फर्ट दे सकता है, लेकिन वो सच्चा सुकून, सच्ची हंसी और सच्चे रिश्ते नहीं खरीद सकता.

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इंटरनेट पर लोगों का क्या है कहना?

इस पोस्ट को देखने के बाद हजारों लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई लोगों ने कहा कि वे खुद इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "ज्यादा पैसे का मतलब है ज्यादा जिम्मेदारी और कम आजादी." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "यह कहानी हमें सिखाती है कि लाइफ में बैलेंस होना कितना जरूरी है." कुल मिलाकर, यह पोस्ट उन सभी लोगों के लिए एक आंखें खोलने वाली कहानी है जो सोचते हैं कि पैसा ही हर मर्ज की दवा है.