अभी भी इन देशों में नहीं है इंस्टाग्राम, न यूट्यूब, न इंटरनेट, न ही एटीएम! नाम जान लिया तो चौंक जाएंगे आप

No Internet Country: आज की दुनिया में इंटरनेट हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. कुछ भी सर्च करना हो, कहीं का रास्ता ढूंढना हो या किसी से जुड़ना हो – हम तुरंत गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक ऐसा देश भी है जहां के लोग न इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं, न सोशल मीडिया, और न ही ATM की सुविधा पा सकते हैं. इस देश का नाम है एरिट्रिया (Eritrea).

एरिट्रिया कहां है और क्यों है खास?

एरिट्रिया पूर्वी अफ्रीका में रेड सी के किनारे स्थित है. इसके पड़ोसी देश हैं जिबूती, सूडान और इथियोपिया. इसका क्षेत्रफल करीब 1,17,000 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या लगभग 35 लाख. यहां की राजधानी अस्मारा (Asmara) को ‘लिटिल रोम’ कहा जाता है क्योंकि यहां कई पुरानी इटैलियन शैली की इमारतें हैं. यहां की प्रमुख भाषाएं तिग्रीन्या, अरबी और अंग्रेजी हैं.

इंटरनेट की हालत इतनी खराब क्यों है?

एरिट्रिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां मोबाइल डेटा सर्विस नहीं है और घरों में इंटरनेट की कोई सुविधा नहीं. सिर्फ कुछ गिने-चुने इंटरनेट कैफे ही हैं, जिनमें वाई-फाई से लोग नेट चला पाते हैं. लेकिन इंटरनेट स्पीड इतनी धीमी है कि एक व्हाट्सऐप मैसेज भेजने में 5 से 10 मिनट लग जाते हैं. फोटो और वीडियो अपलोड या डाउनलोड होना लगभग नामुमकिन है.

इंटरनेट इतना महंगा क्यों है?

इन इंटरनेट कैफे में नेट चलाने का खर्च लगभग 100 एरिट्रियन नक्फा (भारतीय रुपये में थोड़ा ज़्यादा 100 रुपये) प्रति घंटे है. देश की खराब आर्थिक स्थिति के कारण आम लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिर्फ 1% आबादी ने कभी इंटरनेट इस्तेमाल किया है. एरिट्रिया में न इंस्टाग्राम है, न यूट्यूब और न ही फेसबुक. यह देश पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में है. यहां की सरकार नागरिकों को बाहरी दुनिया से जुड़ने नहीं देती. यही वजह है कि इसे ‘नॉर्थ कोरिया ऑफ अफ्रीका’ कहा जाता है.

और कौन-कौन सी पाबंदियां हैं?

यहां कोई ATM सर्विस नहीं है, इसलिए आपको हर जगह कैश रखना पड़ता है. देश में सिर्फ एक सरकारी टीवी चैनल है, कोई विदेशी चैनल नहीं चलता. यहां से बाहर जाने के लिए सरकारी इजाज़त जरूरी है, और बिना इजाज़त भागने की कोशिश करने वालों पर गोली चलाई जा सकती है. यहां के नागरिकों को अनिवार्य सैन्य सेवा करनी पड़ती है. प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में एरिट्रिया सबसे नीचे है, यहां कोई स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं है.

पर्यटक क्यों नहीं आते यहां?

कड़े नियम और पाबंदियों के कारण यहां पर्यटक बहुत कम आते हैं. सरकार की अनुमति के बिना यहां घूमना आसान नहीं. भारतीय ट्रैवलर शुभम नोमैड ने यहां का अनुभव शेयर करते हुए बताया कि यहां के फोन ‘स्मार्ट’ नहीं कहे जा सकते और इंटरनेट इस्तेमाल करना बेहद मुश्किल है.