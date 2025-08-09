अभी भी इन देशों में नहीं है इंस्टाग्राम, न यूट्यूब, न इंटरनेट, न ही एटीएम! नाम जान लिया तो चौंक जाएंगे आप
Advertisement
trendingNow12873416
Hindi Newsजरा हटके

अभी भी इन देशों में नहीं है इंस्टाग्राम, न यूट्यूब, न इंटरनेट, न ही एटीएम! नाम जान लिया तो चौंक जाएंगे आप

North Korea of Africa: एरिट्रिया पूर्वी अफ्रीका में रेड सी के किनारे स्थित है. इसके पड़ोसी देश हैं जिबूती, सूडान और इथियोपिया. इसका क्षेत्रफल करीब 1,17,000 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या लगभग 35 लाख. यहां की राजधानी अस्मारा (Asmara) को ‘लिटिल रोम’ कहा जाता है क्योंकि यहां कई पुरानी इटैलियन शैली की इमारतें हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 09, 2025, 09:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अभी भी इन देशों में नहीं है इंस्टाग्राम, न यूट्यूब, न इंटरनेट, न ही एटीएम! नाम जान लिया तो चौंक जाएंगे आप

No Internet Country: आज की दुनिया में इंटरनेट हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. कुछ भी सर्च करना हो, कहीं का रास्ता ढूंढना हो या किसी से जुड़ना हो – हम तुरंत गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक ऐसा देश भी है जहां के लोग न इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं, न सोशल मीडिया, और न ही ATM की सुविधा पा सकते हैं. इस देश का नाम है एरिट्रिया (Eritrea).

यह भी पढ़ें: पत्नियों का गुस्सा मत लो हल्के में! गर्भवती महिला ने भूलचूक करने वाले पति को दिया पानी वाला झटका

एरिट्रिया कहां है और क्यों है खास?

एरिट्रिया पूर्वी अफ्रीका में रेड सी के किनारे स्थित है. इसके पड़ोसी देश हैं जिबूती, सूडान और इथियोपिया. इसका क्षेत्रफल करीब 1,17,000 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या लगभग 35 लाख. यहां की राजधानी अस्मारा (Asmara) को ‘लिटिल रोम’ कहा जाता है क्योंकि यहां कई पुरानी इटैलियन शैली की इमारतें हैं. यहां की प्रमुख भाषाएं तिग्रीन्या, अरबी और अंग्रेजी हैं.

 

 

इंटरनेट की हालत इतनी खराब क्यों है?

एरिट्रिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां मोबाइल डेटा सर्विस नहीं है और घरों में इंटरनेट की कोई सुविधा नहीं. सिर्फ कुछ गिने-चुने इंटरनेट कैफे ही हैं, जिनमें वाई-फाई से लोग नेट चला पाते हैं. लेकिन इंटरनेट स्पीड इतनी धीमी है कि एक व्हाट्सऐप मैसेज भेजने में 5 से 10 मिनट लग जाते हैं. फोटो और वीडियो अपलोड या डाउनलोड होना लगभग नामुमकिन है.

इंटरनेट इतना महंगा क्यों है?

इन इंटरनेट कैफे में नेट चलाने का खर्च लगभग 100 एरिट्रियन नक्फा (भारतीय रुपये में थोड़ा ज़्यादा 100 रुपये) प्रति घंटे है. देश की खराब आर्थिक स्थिति के कारण आम लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिर्फ 1% आबादी ने कभी इंटरनेट इस्तेमाल किया है. एरिट्रिया में न इंस्टाग्राम है, न यूट्यूब और न ही फेसबुक. यह देश पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में है. यहां की सरकार नागरिकों को बाहरी दुनिया से जुड़ने नहीं देती. यही वजह है कि इसे ‘नॉर्थ कोरिया ऑफ अफ्रीका’ कहा जाता है.

यह भी पढ़ें: पत्नियों का गुस्सा मत लो हल्के में! गर्भवती महिला ने भूलचूक करने वाले पति को दिया पानी वाला झटका

और कौन-कौन सी पाबंदियां हैं?

यहां कोई ATM सर्विस नहीं है, इसलिए आपको हर जगह कैश रखना पड़ता है. देश में सिर्फ एक सरकारी टीवी चैनल है, कोई विदेशी चैनल नहीं चलता. यहां से बाहर जाने के लिए सरकारी इजाज़त जरूरी है, और बिना इजाज़त भागने की कोशिश करने वालों पर गोली चलाई जा सकती है. यहां के नागरिकों को अनिवार्य सैन्य सेवा करनी पड़ती है. प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में एरिट्रिया सबसे नीचे है, यहां कोई स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं है.

पर्यटक क्यों नहीं आते यहां?

कड़े नियम और पाबंदियों के कारण यहां पर्यटक बहुत कम आते हैं. सरकार की अनुमति के बिना यहां घूमना आसान नहीं. भारतीय ट्रैवलर शुभम नोमैड ने यहां का अनुभव शेयर करते हुए बताया कि यहां के फोन ‘स्मार्ट’ नहीं कहे जा सकते और इंटरनेट इस्तेमाल करना बेहद मुश्किल है.

About the Author
author img
अल्केश कुशवाहा

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

EritreaNo Internet CountryNorth Korea of Africa

Trending news

भारत झुकेगा नहीं... टैरिफ वॉर के बीच पीयूष गोयल का ट्रंप को करारा जवाब
Piyush Goyal
भारत झुकेगा नहीं... टैरिफ वॉर के बीच पीयूष गोयल का ट्रंप को करारा जवाब
कुलगाम में भीषण एनकाउंटर जारी.. सेना के 2 जवान शहीद, 11 घायल
Kulgam
कुलगाम में भीषण एनकाउंटर जारी.. सेना के 2 जवान शहीद, 11 घायल
ट्रंप से कैसे निपटना है.. थरूर ने बता दिया, मेलानिया का नाम लेकर तगड़ी चुटकी ले ली
Shashi Tharoor
ट्रंप से कैसे निपटना है.. थरूर ने बता दिया, मेलानिया का नाम लेकर तगड़ी चुटकी ले ली
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली-एनसीआर में सुबह से भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव और भीषण जाम, पढ़ लें ट्रैफिक एडवाइजरी
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली-एनसीआर में सुबह से भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव और भीषण जाम, पढ़ लें ट्रैफिक एडवाइजरी
HC ने ठुकराई शाहिद यूसुफ की जमानत याचिका, अब जेल में ही सड़ेगा आतंकी का बेटा
Delhi High Court
HC ने ठुकराई शाहिद यूसुफ की जमानत याचिका, अब जेल में ही सड़ेगा आतंकी का बेटा
आज रक्षाबंधन पर मॉनसून मेहरबान, सुबह-सुबह मुहूर्त को बारिश ने किया शुभ?
today weather update
आज रक्षाबंधन पर मॉनसून मेहरबान, सुबह-सुबह मुहूर्त को बारिश ने किया शुभ?
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
DNA
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
DNA Analysis
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
DNA Analysis
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
Tamil Nadu
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
;