Country of Canals: दुनिया का वो देश, जहां हर गली में बहती है नहर, सिर्फ एक शहर में हैं 165 से ज्यादा नहरें

Country of Canals: क्या आपने कभी ऐसे देश की कल्पना की है, जहां सड़कों की जगह नहरें हों और लोग कार या बाइक नहीं, बल्कि नावों से सफर करते हों? ऐसा देश किसी कहानी में नहीं, बल्कि हकीकत में मौजूद है इस देश का नाम नीदरलैंड है. उत्तर-पश्चिमी यूरोप में स्थित यह खूबसूरत देश “नहरों का देश” (Country of Canals) कहलाता है. यहां सैकड़ों किलोमीटर लंबी नहरें फैली हैं, जिन्हें सदियों पहले बाढ़ और जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था. आज ये नहरें इस देश की पहचान और उसकी सुंदरता का अहम हिस्सा बन चुकी हैं.

समुद्र तल से नीचे बसा देश

नीदरलैंड का एक बड़ा हिस्सा समुद्र तल से नीचे है. पुराने समय में यहां बाढ़ से बचने और ज़मीन को रहने लायक बनाने के लिए लोगों ने अनोखा उपाय खोजा. नहरों का निर्माण. इन कृत्रिम जलमार्गों ने न सिर्फ बाढ़ को रोका, बल्कि व्यापार, खेती और परिवहन का मुख्य साधन बन गए. धीरे-धीरे नहरें देश की आर्थिक और सामाजिक जीवनरेखा बन गईं. यहां की हर नहर इंसानी बुद्धिमत्ता और प्राकृतिक सुंदरता का संतुलन दिखाती है, जो इस देश को दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग बनाती है.

क्यों कहा जाता है ‘नहरों का देश’?

नीदरलैंड में नहरों का एक विशाल नेटवर्क फैला है, जो लगभग हर हिस्से को जोड़ता है. शुरुआत में इन्हें सिर्फ पानी निकालने और बाढ़ से सुरक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन समय के साथ ये देश के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गईं. इन नहरों के जरिए खेती, व्यापार और यातायात तक सबकुछ चलता है. यही कारण है कि इसे “नहरों का देश” कहा जाता है. यहां की जल प्रबंधन प्रणाली इतनी उन्नत है कि इसे पूरी दुनिया में एक मॉडल के रूप में देखा जाता है.

एम्स्टर्डम – ‘उत्तर का वेनिस’

नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम को ‘उत्तर का वेनिस’ कहा जाता है. यह शहर अपने खूबसूरत नहर नेटवर्क के लिए दुनिया भर में मशहूर है. यहां 165 से ज्यादा नहरें हैं जो 100 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी हैं, साथ ही 1,500 से ज्यादा पुल और 90 छोटे द्वीप इस शहर को और भी अनोखा बनाते हैं. 17वीं सदी में बनी Grachtengordel नाम की नहर रिंग यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है. आज ये नहरें सुरक्षा और व्यापार के साथ-साथ पर्यटन का केंद्र हैं, जहां हर साल लाखों लोग इसकी खूबसूरती देखने आते हैं.