ये है आलसियों का देश! जश्न भी मनाता है तो बिस्तर पर लेटकर, त्योहर भी आलस वाला; क्या है कारण?

World Day of Laziness: दुनिया में अलग-अलग त्योहार होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई शहर आलस मनाने के लिए भी त्योहार करता है? कोलंबिया के इटागुई नामक शहर में हर साल अगस्त महीने में World Day of Laziness यानी आलस का विश्व दिवस मनाया जाता है. यह उत्सव लोगों को रुककर आराम करने और कला, म्यूजिक और क्रिएटिविटी के जरिये जिंदगी का असली मजा लेने का मौका देता है.

यह भी पढ़ें: इंग्लिश कोई लैंग्वेज नहीं रही... डिक्शनरी में घुसे Gen Z वाले ये अजीब शब्द तो लोगों के आए ऐसे रिएक्शन

आखिर क्यों मनाया जाता है ‘World Day of Laziness’?

इस उत्सव की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी. उस समय शहर में लोगों के लिए सांस्कृतिक और मनोरंजन के अवसर बहुत कम थे. साल 1985 में कार्लोस मारियो मोंटोया और लिबार्दो रेस्ट्रेपो जैसे स्थानीय नेताओं ने इस अनोखे दिन को शुरू किया. इसका उद्देश्य था लोगों को यह बताना कि रचनात्मक आलस भी इंसान का अधिकार है. धीरे-धीरे यह त्योहार शहर की सांस्कृतिक पहचान बन गया.

इस दिन लोग क्या करते हैं?

इटागुई की सड़कों पर लोग तकिए, झूले, बिस्तर और पायजामे लेकर निकलते हैं. पूरा शहर एक बड़े मंच में बदल जाता है जहां हर जगह संगीत, कला, प्रदर्शनी और मनोरंजन का माहौल होता है. लोग खुले में आराम करते हैं, खेलते हैं और साथ ही साथ परेड और शो का आनंद उठाते हैं. सुबह 9 बजे से लेकर देर रात तक यह महोत्सव चलता है. इसमें लाइव कॉन्सर्ट, आर्ट एग्जिबिशन, बीयर फेस्टिवल, क्लासिक कार परेड और सबसे खास लेजीनेस परेड होती है. लगभग 2 किलोमीटर लंबे पैदल रास्ते पर हजारों लोग शामिल होते हैं और शहर रंगीन उत्सव का रूप ले लेता है.

यह भी पढ़ें: ननद ने ही घर में किया कलेश! शादी के दिन दिया ऐसा धोखा, दुल्हन की उड़ गई नींद- भाई के एक्स-वाइफ को भेजा ऐसा VIDEO

आलस का त्योहार कैसे बना सांस्कृतिक धरोहर?

समय के साथ यह आयोजन सिर्फ एक उत्सव नहीं रहा बल्कि शहर की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर बन गया. यह बताता है कि आलस सिर्फ काम न करने का नाम नहीं है, बल्कि आराम करना भी एक कला है जो इंसान को फिर से ऊर्जावान बनाता है. आज यह त्योहार राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचाना जाता है और कोलंबिया के सांस्कृतिक कैलेंडर का अहम हिस्सा है.

कब होता है यह अनोखा उत्सव?

यह उत्सव हर साल 9 अगस्त से 17 अगस्त तक मनाए जाने वाले फेस्टिवल ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड कल्चर का आखिरी और सबसे बड़ा आकर्षण होता है. इस दौरान 1,000 से ज़्यादा कलाकार अलग-अलग मंचों पर प्रस्तुति देते हैं और 120 से अधिक गतिविधियां बिल्कुल मुफ्त करवाई जाती हैं.