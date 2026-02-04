ये है देश का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन! जहां प्लेटफॉर्म ढूंढते-ढूंढते छूट जाती है ट्रेन

रेलवे स्टेशन आमतौर पर सफर की शुरुआत होते हैं, लेकिन देश का यह ऐतिहासिक स्टेशन कई बार सफर से पहले ही यात्रियों की परीक्षा ले लेता है. पहली बार आने वाला यात्री यहां प्लेटफॉर्म, सीढ़ियों और रास्तों में ही उलझ जाता है. कभी बोर्ड समझ नहीं आते, तो कभी भीड़ रास्ता रोक लेती है. यही वजह है कि लोग मजाक में कहते हैं कि यहां ट्रेन पकड़ना भी एक टास्क है. लेकिन इस भागदौड़ के पीछे छुपा है देश के रेल इतिहास का सबसे बड़ा अध्याय. यह वही जगह है जहां से भारत में रेल यात्रा की नींव पड़ी थी. वक्त के साथ इसका आकार, नाम और पहचान बदली, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व आज भी उतना ही बड़ा है.

भारत की पहली ट्रेन और रेलवे इतिहास की शुरुआत

भारत में रेल यात्रा की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को हुई थी, जब पहली पैसेंजर ट्रेन चली. यह ट्रेन करीब 34 किलोमीटर का सफर तय कर गंतव्य तक पहुंची थी. उस ऐतिहासिक यात्रा में लगभग 400 खास मेहमान सवार थे, जिनमें उस समय के गवर्नर की पत्नी लेडी फॉकलैंड भी शामिल थीं. यह सिर्फ एक ट्रेन यात्रा नहीं थी, बल्कि भारत में आधुनिक परिवहन की शुरुआत थी. इसी सफर ने आने वाले समय में रेलवे नेटवर्क के विस्तार की नींव रखी. उस दौर में बना छोटा सा स्टेशन बाद में देश की सबसे बड़ी रेल पहचान बन गया. आज भी लोग इस पहली ट्रेन को भारतीय रेलवे की जन्मकथा मानते हैं.

छोटे स्टेशन से भव्य इमारत तक का सफर

शुरुआत में बना यह स्टेशन काफी साधारण था और Great Indian Peninsula Railway द्वारा तैयार किया गया था. जैसे-जैसे यात्रियों और ट्रेनों की संख्या बढ़ी, स्टेशन छोटा पड़ने लगा. इसके बाद पुराने ढांचे को हटाकर एक नई, विशाल इमारत बनाने का फैसला लिया गया. 1878 में निर्माण कार्य शुरू हुआ और करीब दस साल बाद 1887–88 में यह भव्य स्टेशन बनकर तैयार हुआ. इसे Victoria Terminus नाम दिया गया. मशहूर आर्किटेक्ट फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस ने इसे Gothic Revival शैली में डिजाइन किया, जो किसी ऐतिहासिक महल जैसा नजर आता है. इसकी भव्यता ही इसकी सबसे बड़ी पहचान बन गई.

नाम बदले, पहचान वही रही

समय के साथ स्टेशन का नाम भी बदला. 1996 में इसका नाम Chhatrapati Shivaji Terminus रखा गया और 2017 में इसे Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus नाम मिला. इसकी ऐतिहासिक और वास्तुशिल्प खूबसूरती को देखते हुए 2004 में इसे UNESCO World Heritage Site का दर्जा दिया गया. आज यह स्टेशन देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में गिना जाता है. यहां लोकल ट्रेनों से लेकर लंबी दूरी की ट्रेनें चलती हैं और रोज़ लाखों यात्री सफर करते हैं. भीड़, तेज़ रफ्तार और शानदार इमारत – सब मिलकर इसे खास बनाते हैं. हालांकि कुछ लोग अन्य पुराने स्टेशनों का नाम लेते हैं, लेकिन पहली ट्रेन की शुरुआत से जुड़ा होने के कारण इसे ही देश का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन माना जाता है.