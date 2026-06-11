/154 साल पुराना चर्च खरीदा, अंदर घुसते ही मिला एक ऐसा गुप्त कमरा, लोगों ने कहा- तुरंत भागो वहां से...

Couple Buy 1872 Church: सोशल मीडिया पर आजकल एक बेहद हैरान करने वाला वीडियो खूब वायरल हो रहा है. अमेरिका के न्यू यॉर्क में रहने वाले एक कपल ने अपने बिजनेस के लिए एक बहुत पुराना चर्च खरीदा. यह चर्च साल 1872 में बना था यानी करीब 154 साल पुराना है. लॉरेन गुंडरमैन और उनके पार्टनर इस ऐतिहासिक बिल्डिंग को एक आलीशान वेडिंग और इवेंट वेन्यू में बदलना चाहते थे. इस प्रॉपर्टी का नाम 'द स्टेटली ऑन मेन' रखा गया है जो पहले एक प्रेस्बिटेरियन चर्च हुआ करता था. लेकिन जब इस कपल ने मरम्मत का काम शुरू किया, तो उन्हें इस पुरानी इमारत के अंदर एक ऐसी चीज दिखी जिसने उनके होश उड़ा दिए.
मिरर की रिपोर्ट्स के मुताबिक, लॉरेन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने इस चर्च की एक अजीबोगरीब समस्या को दिखाया है. दरअसल चर्च की छत के पास एक ऐसी जगह है जो पूरी तरह से बंद है. बाहर से देखने पर वहां दो बड़ी-बड़ी खिड़कियां साफ दिखाई देती हैं, लेकिन जब आप चर्च के अंदर जाते हैं तो वहां जाने का कोई रास्ता ही नहीं मिलता. इसका मतलब यह हुआ कि चर्च के अंदर एक 'रहस्यमयी कमरा' (Mystery Room) मौजूद है, जिसे जानबूझकर लकड़ियों के बोर्ड से बंद कर दिया गया था.
कैमरे में क्या दिखा
लॉरेन ने वीडियो में दिखाया कि उन्होंने और उनके पार्टनर ने उन लकड़ियों के बोर्ड को हटाने की बहुत कोशिश की. उन्होंने अपने फोन के कैमरे को उस संकरी जगह के अंदर डालकर वीडियो बनाने की कोशिश की ताकि पता चल सके कि अंदर आखिर क्या है. लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी कोशिशों के बाद भी वे उस कमरे के अंदर का सही नजारा नहीं देख पाए और न ही उसके अंदर जाने का कोई रास्ता ढूंढ पाए. बाहर से खिड़की का दिखना और अंदर से सब कुछ ब्लॉक होना सच में काफी अजीब है.
लोगों ने कहा- तुरंत भागो
जैसे ही लॉरेन ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर डाला, इंटरनेट यूजर्स के बीच खलबली मच गई. लोग इस वीडियो पर तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. कई लोगों ने तो साफ कह दिया कि यह किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लग रहा है. कुछ यूजर्स ने डरते हुए कमेंट किया कि 'तुम्हें तुरंत वहां से भाग जाना चाहिए'. लोगों का मानना है कि पुराने चर्चों में अक्सर कई तरह के दफन राज होते हैं और ऐसी रहस्यमयी जगहों को बिना सोचे-समझे खोलना खतरे से खाली नहीं हो सकता.