IPL मैच के दौरान Kiss करते हुए कैमरे में कैद हुआ कपल, इंटरनेट पर वायरल हुई तस्वीर

Couple Kiss During IPL: आईपीएल 2022 के 10वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 14 रनों से जीत दर्ज की. इस मैच में गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 171 रन बनाकर दिल्ली को 172 रनों का टार्गेट दिया था. हालांकि, दिल्ली की टीम निर्धारित 20 ओवर्स में 9 विकेट खोकर 157 रन ही बना पाई. इस मैच के दौरान स्टेडियम में कुछ ऐसा हुआ, जो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है.

दरअसल, इस मैच के दौरान स्टेडियम में बैठे दर्शकों के बीच एक कपल कैमरे में कैद हुआ. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कपल Kiss करता हुआ कैमरे में कैद हुआ. इसकी तस्वीर जैसे ही सोशल मीडिया में आई, तेजी से वायरल हो गई. जब गुजरात और दिल्ली के बीच जबरदस्त मुकाबला चल रहा था और दोनों टीम के खिलाड़ी जीत के लिए जी-तोड़ मेहनत कर रहे थे. तब स्टेडियम में बैठा यह कपल एक-दूसरे को Kiss करने में बिजी था.

कपल के Kiss करती हुई तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं. ट्विटर पर Dhananjay Jha नामक यूजर ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'यह कपल IPL मैच को अलग लेवल पर लेकर गया.' वहीं कई अन्य यूजर ने भी मजेदार कमेंट किया है. एक यूजर ने लिखा, 'मैं अपने परिवार के साथ IPL मैच देखने बैठा था, तभी टीवी पर यह दिख गया.' बता दें कि मैच के दौरान कैमरामैन अपने कैमरे को कई बार दर्शकों के बीच लेकर जाते हैं.

This couple took the IPL Match to next level #DCvsGT #IPL2022#PuneCouple

Lagta h Oyo ke price high chal rhe Pune me pic.twitter.com/skiQQpCdNV

— Dhananjay Jha (@DhananjayHans) April 2, 2022