मियां-बीवी ने मिलकर बना डाला चलता-फिरता महल! कैसा दिखता है अंदर का नजारा? Video तो देखिए जरा

School Bus Home: पहले इसे अजीब-सा शौक माना जाता था, लेकिन अब स्कूल बस को घर में बदलना एक बड़ा ट्रेंड बनता जा रहा है. जो लोग आजादी, एडवेंचर और इंडिपेंडेंट लाइफ चाहते हैं, उनके लिए यह नया रास्ता है. पॉल और शे नाम के कपल ने इसी सपने को सच कर दिखाया और 2006 की एक स्कूल बस को पूरी तरह से रहने लायक घर में बदल दिया. कपल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी तीन साल की जर्नी दिखाई. मार्च 2022 में सिर्फ 6,000 डॉलर में खरीदी गई इस बस को उन्होंने हर वीकेंड मेहनत करके बदला. करीब 25,000 डॉलर खर्च कर इस बस को उन्होंने पहियों पर चलते-फिरते सपनों का घर बना दिया.

बाहर से बस और अंदर से लक्ज़री होम!

यह 42 फीट लंबी बस बाहर से सफेद विनाइल से ढकी हुई है, जिस पर उनका लोगो BusLife4Me और कलरफुल स्ट्राइप्स लगे हैं. आगे बाइक रैक, सिक्योरिटी कैमरा और नए टायर जैसी डिटेलिंग की गई है. साइड में 15 फीट का सनशेड लगाया गया है, ताकि बाहर बैठकर मजा लिया जा सके. वहीं, छत पर लकड़ी का डेक और 450 वॉट के चार सोलर पैनल भी हैं.

अंदर क्या-क्या है इस चलते-फिरते घर में?

अंदर आते ही डुअल ऑफिस स्पेस मिलते हैं, जिनमें स्विवल चेयर, डेस्क और स्टोरेज हैं. इनके बीच एक मल्टीपर्पस लाउंज है, जहां कुशन बेंच, फोल्डेबल टेबल और हिडन स्टोरेज दिए गए हैं. सामने की ओर एक मॉडर्न किचन है जिसमें इंडक्शन कुकटॉप, ओवन और एयर फ्रायर जैसी सुविधाएं मौजूद हैं.

छोटा बाथरूम और सुकूनभरा बेडरूम

किचन के पास एक छोटा लेकिन क्रिएटिव बाथरूम है. पीछे की ओर एक क्वीन साइज बेड वाला बेडरूम है, जिसके नीचे बड़ा स्टोरेज और 75 लीटर का वॉटर टैंक फिट किया गया है. बांस की लकड़ी की छत, वुडन काउंटरटॉप और सॉफ्ट डेकोर इस घर को बेहद रस्टिक और कोजी बनाते हैं. वीडियो के साथ कपल ने लिखा, “हमारी बस कन्वर्जन को शुरुआत से अंत तक देखना पागलपन जैसा लगता है. यह हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था. हम यूट्यूब पर इसका एक्सटेंडेड वर्जन भी लेकर आए हैं. अगर आप नए हैं, तो हमारे Bus Life फैमिली में आपका स्वागत है.” आज यह कपल अपने इस चलते-फिरते घर में सफर और जिंदगी का मजा ले रहा है.