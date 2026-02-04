दिखावा छोड़ पूरा किया सपना... कपल ने 'Big Fat Indian Wedding' को मारी लात; नए घर में ली ऐसी सादगी से फेरे कि इंटरनेट हुआ मुरीद

Advertisement
Big Fat Indian Wedding: दिखावे वाली भारी-भरकम शादियों के दौर में एक कपल ने मिसाल पेश की है. उन्होंने शादी का बजट बचाकर अपना नया घर खरीदा और उसी में सादगी से फेरे लिए. सोशल मीडिया पर उनके इस 'स्मार्ट इन्वेस्टमेंट' की जमकर तारीफ हो रही है. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 04, 2026, 10:56 PM IST
भारतीय समाज में शादियां अक्सर अपनी भव्यता और भारी-भरकम खर्च के लिए जानी जाती हैं. एक औसत भारतीय शादी में तीन से चार बड़े फंक्शन होना आम बात है, जिसमें जीवन भर की कमाई लगा दी जाती है. लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसी शादी का वीडियो वायरल हुआ है जिसने इस पुरानी परंपरा को चुनौती दी है. एक समझदार जोड़े ने 'बिग फैट इंडियन वेडिंग' के शोर-शराबे और लाखों के खर्च को पूरी तरह से नकार दिया. उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई को एक दिन के दिखावे में उड़ाने के बजाय भविष्य की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया. इस कपल ने शादी के भारी बजट से अपने लिए एक नया फ्लैट खरीदा और उसी घर में सादगी के साथ फेरे लेकर जीवन की नई शुरुआत की.

लग्जरी होटल के बजाय घर की चाबी को दी प्राथमिकता

आमतौर पर लोग अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए महंगे रिजॉर्ट और आलीशान मैरिज हॉल बुक करते हैं. लेकिन इस कपल की सोच बिल्कुल अलग थी. उन्होंने तय किया कि वह मेहमानों की भीड़ और सजावट पर लाखों रुपये बर्बाद नहीं करेंगे. इसके बजाय, उन्होंने उस पैसे को प्रॉपर्टी में निवेश करने का व्यावहारिक फैसला लिया. कपल का मानना था कि एक दिन का जश्न खत्म हो जाएगा, लेकिन सिर पर अपनी छत उम्र भर साथ देगी. उन्होंने शादी का भव्य आयोजन रद्द कर उस राशि से अपने सपनों का घर खरीदा. यह कदम उन लोगों के लिए एक बड़ी सीख है जो समाज के दबाव में आकर कर्ज लेकर शादियां करते हैं.

नए फ्लैट में सादगी से संपन्न हुए विवाह के फेरे

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि यह कोई साधारण अपार्टमेंट नहीं, बल्कि कपल का अपना नया आशियाना है. कपल ने अपने इस सजे-धजे फ्लैट के अंदर ही शादी की रस्में पूरी कीं. बिना किसी ताम-झाम और शोर-शराबे के, अपनों के बीच उन्होंने सात फेरे लिए. इंस्टाग्राम पर 'श्रीओम कुमार' नामक हैंडल से साझा किए गए इस पोस्ट ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. वीडियो में दूल्हा-दुल्हन अपने नए घर की दीवारों के बीच खुश नजर आ रहे हैं. उन्होंने साबित कर दिया कि शादी की पवित्रता और खुशी के लिए महंगे डेकोरेशन की नहीं, बल्कि आपसी समझ और सही फैसलों की जरूरत होती है.

 

सोशल मीडिया पर नेटिजन्स ने की कपल की जमकर तारीफ

इस पोस्ट के सामने आते ही यूजर्स ने कमेंट्स की झड़ी लगा दी है. अब तक हजारों लोग इस वीडियो को देख चुके हैं और कपल के इस 'स्मार्ट मूव' की सराहना कर रहे हैं. इंटरनेट यूजर्स का कहना है कि यह भविष्य के निवेश के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है. एक यूजर ने लिखा, "उन लोगों के लिए यह प्रेरणा है जो घर और शादी के खर्च के बीच संघर्ष करते हैं." वहीं दूसरे ने कहा, "जीवन की एक शानदार शुरुआत, फिजूलखर्ची से बेहतर है कि पैसा सही जगह लगाया जाए." लोगों का मानना है कि समाज में अब ऐसी ही सादगी भरी शादियों की जरूरत है ताकि आर्थिक बोझ से बचा जा सके.

बदलते दौर में बदल रही है शादियों की परिभाषा

महामारी के बाद से ही भारतीय शादियों के बाजार में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है. अब कई जोड़े 'इंटीमेट वेडिंग' यानी करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच छोटे आयोजनों को प्राथमिकता दे रहे हैं. दिखावे के बजाय लोग अब भावनात्मक जुड़ाव और व्यक्तिगत अनुभवों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. कोर्ट मैरिज और छोटे समारोहों का चलन बढ़ रहा है क्योंकि युवा पीढ़ी अब दिखावे से ज्यादा भविष्य की स्थिरता को महत्व दे रही है. इस कपल ने उसी ट्रेंड को आगे बढ़ाते हुए समाज को संदेश दिया है कि खुशियां आलीशान महलों में नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से बनाई गई छोटी सी दुनिया में भी मिल सकती हैं.

