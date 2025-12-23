घर में छिपी थी 17 अगस्त 1997 की लिखी खुफिया चिट्ठी, पढ़कर नए मालिक की उड़ी नींद!

Advertisement
Viral News: नए घर में शिफ्ट होते ही एक कपल को दीवार के भीतर छिपा 1997 का टाइम कैप्सूल मिला, जिसने उन्हें अपने घर के 95 साल पुराने इतिहास और उसमें बसने वाली जिंदगियों की यादों से जोड़ दिया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 23, 2025, 10:09 AM IST
Time Capsule Hidden Letter: जब कोई नया घर खरीदता है, तो अक्सर लोग उसके कमरों, दीवारों और डिजाइन को देखते हैं, लेकिन उसके बीते हुए जीवन के बारे में कम ही सोचते हैं. इस कपल के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन उनके घर की दीवारों ने उन्हें चौंका दिया. बेसमेंट में काम के दौरान उन्हें एक पैकेट मिला, जो 17 अगस्त 1997 को छिपाया गया एक टाइम कैप्सूल था. यह खोज सिर्फ एक पुराना खत नहीं थी, बल्कि बीते समय की जिंदगियों की झलक थी.

टाइम कैप्सूल में ऐसा क्या लिखा था?

इस पैकेट में उस कपल का खत था जो पहले इस घर में रहता था. उन्होंने बताया कि बेसमेंट बाथरूम की मरम्मत के दौरान उन्होंने सोचा था कि शायद दीवारों में कोई राज मिलेगा, लेकिन जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने खुद ही एक राज छोड़ने का फैसला किया. उन्होंने लिखा कि पुराने मालिक का काम बेहद खराब था, इसलिए उन्हें पूरा बाथरूम फिर से बनाना पड़ा.

क्या आने वाले मालिकों से माफी भी मांगी गई थी?

खत में लिखा गया कि अगर भविष्य में कोई इस दीवार को तोड़ रहा है, तो उम्मीद है कि वजह उनकी मरम्मत की गलती न हो. अगर ऐसा है, तो वे दिल से माफी मांगते हैं. यह लाइन नए मालिकों को खास तौर पर छू गई, क्योंकि इसमें इंसानियत और जिम्मेदारी साफ झलक रही थी.

क्या यादें दीवारों में कैद थीं?

खत लिखने वाली महिला ने बताया कि वह हाल ही में पैरालीगल बनी थीं और उनके पति वीडियो गेम टेक्नीशियन थे. उन्होंने यह भी लिखा कि उनके पति ने Adirondack कुर्सियां बनाने का बिजनेस शुरू किया था और इंटरनेट पर उन्हें बेचने के लिए एक वेबपेज बनाया था, जो उस दौर में बेहद नई और रोमांचक चीज थी. उन्होंने अपने शौकों का जिक्र किया जैसे बागवानी, स्कूबा डाइविंग, राफ्टिंग, खुद की बीयर बनाना और घूमना. उनके कोई बच्चे नहीं थे, सिर्फ बिल्लियां थीं. उन्होंने टाइम कैप्सूल में कुछ चीजें भी रखीं, ताकि भविष्य में मिलने वाले लोग उनकी ज़िंदगी को महसूस कर सकें.

 

The letter from 1997 we found in a time capsule in our first home!
byu/el323904 inFirstTimeHomeBuyer

 

नए मालिकों को यह सब जानकर कैसा महसूस हुआ?

नए घर के मालिकों ने कहा कि उन्हें लगा जैसे वे उस पुराने कपल से अच्छे दोस्त बन सकते थे. इंटरनेट को लेकर की गई उनकी बातें उन्हें बेहद प्यारी लगीं. साथ ही, पुराने फोटो देखकर उन्हें अपने घर की मरम्मत का समय समझने में भी मदद मिली. इस कहानी को जब Reddit पर शेयर किया गया, तो लोगों ने उन्हें सलाह दी कि वे पुराने मालिकों को ढूंढें. नए मालिक अब 1925 से लेकर आज तक घर के हर मालिक की जानकारी जुटा रहे हैं, ताकि इस घर की कहानी को सही क्रम में समझ सकें. उनके लिए यह घर अब सिर्फ ईंट-पत्थर नहीं, बल्कि 95 साल की यादों का खजाना बन चुका है.

