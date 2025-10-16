Advertisement
कपल को झाड़ियों में मिला रहस्य्मयी नीला अंडा, फिर 50 दिन के बाद मिला बड़ा सरप्राइज

Blue Egg Surprising Story: एक कपल को झाड़ियों में नीले रंग का चमकदार बड़ा अंडा मिला तो वो अंडे को अपने घर ले गए. 50 दिन घर पर ही अंडे की देखभाल की और जब अंडा फूटा तो ऐसा सरप्राइज मिला जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था.

 

Oct 16, 2025
Blue Egg Surprising Story: कभी-कभी लाइफ ऐसा सरप्राइज देती है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता है. आज हम आपको ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले कपल की कहानी बता रहे हैं जिन्हें लाइफ ने एक शानदार सरप्राइज दिया. सिडनी में रहने वाले एक युवा कपल को घूमते फिरते झाड़ियों के बीच एक बड़ा-सा अंडा दिखा. ये अंडा कोई नॉर्मल नहीं था बल्कि नीले रंग का चमकदार अंडा था. कपल ने सोचा कि ये इतना बड़ा नीले रंग का चमकदार अंडा किसका हो सकता है. ऐसे में वो लोग इस रहस्यमयी अंडे को अपने घर लेकर चले गए.

कपन ने अंडे का क्या किया?
घर लाने के बाद इस कपल ने अंडे की देखभाल करने का फैसला लिया और एक इनक्यूबेटर में रख दिया. अंडे की सेहत को सही बनाए रखने के लिए उन्होंने इनक्यूबेटर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रखा. इसी के साथ वो अंडे को रोज पलटकर देखते कि अंदर कोई हलचल तो नहीं हो रही. इसी तरह लगभग 50 दिन उन्होंने इस अंडे की सेवा की और पूरा ख्याल रखा. रोज उनकी उत्सुकता बढ़ रही थी कि इस अंडे से क्या निकलेगा. फिर वो दिन भी आ गया जब इस फैमिली को सरप्राइज मिला.
यह भी पढ़ें: इन जानवरों के पास होता है अनोखा 'डिफेंस सिस्टम'! खतरा महसूस होते ही बन जाते हैं मजबूत गेंद

 

अंडा फूटा तो क्या निकला?
एक दिन अचानक से अंडे में हलचल होने लगी और वो धीरे-धीरे टूटने लगा. ऐसे में कपल की नजरें अंडे पर ही थी कि क्या निकलेगा. जैसे ही अंडा पूरी तरह टूटा तो उसमें से एक जीव निकला, उस जीव को देखकर दोनों हैरान रह गए थे. उस अंडे से एमू निकला था जो कि ऑस्ट्रेलिया का बड़ा पक्षी है. ये आकार और शारीरिक बनावट में शुतुरमुर्ग की तरह दिखाई देता है.
यह भी पढ़ें: ये है जंगल का नशेड़ी जानवर! पूरे दिन रहता है नशे में धुत, जानें दिलचस्प कहानी

कितना बड़ा हो गया एमू?
एमू करीब 6 फिट लंबा और 50 किलो भारी हो सकता है. अंडे से निकलकर ये आम चूजे की तरह लगता है, लेकिन धीरे-धीरे ये बड़ा होकर कई फीट बड़ा पक्षी बन जाता है. देखने में ये बिल्कुल शुतुरमुर्ग की तरह लगता है. परिवार के लिए ये बड़ा और अद्भुत सरप्राइज था. अब ये एमू उनकी फैमिली का हिस्सा बन गया था, ये कपल न सिर्फ एमू का ख्याल रखता, बल्कि उसके साथ खेलता और समय बिताता था. कपल ने इन खास पलों को कैमरे में कैद कर लिया और एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. वीडियो  झाडियों में अंडा मिलने से शुरू होता है और एक बड़े पक्षी  के साथ खेलते हुए खत्म होता है. आप भी देखें ये शानदार सरप्राइज की फुल स्टोरी. ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @019_editss नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

