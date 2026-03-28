सन 1500 की हवेली, कीमत 50 करोड़ से भी ज्यादा! सिर्फ 2500 रुपये में कैसे खरीद लिया? जानें असली वजह

Viral Property Story: 47 साल के पॉल नाइट ने एक ड्रा के जरिए यह शानदार 6 बेडरूम वाला महल जीता था. यह कोई साधारण घर नहीं बल्कि 1500 के दशक से जुड़ा शाही इतिहास रखने वाली प्रॉपर्टी है. दिलचस्प बात यह है कि पॉल को इस जीत की खबर तब मिली जब वे बाथरूम में थे. यह वही एस्टेट है जो कभी दुनिया के पहले फ्लश टॉयलेट बनाने वाले सर जॉन हैरिंगटन का था. इस अनोखी कहानी ने इसे और भी खास बना दिया.

क्या इस घर में ही हुई थी शादी?

पॉल और उनके पति जेसन स्नोडन ने इसी आलीशान महल में अपनी शादी रचाई. उन्होंने कहा कि जब पहली बार घर देखा तो मजाक में बोले थे कि यह तो राजाओं के लायक है, इसलिए शादी भी यहीं करनी चाहिए. अक्टूबर 2025 में हुई इस शादी में परिवार और दोस्तों के बीच यह महल किसी ड्रीम वेन्यू से कम नहीं लगा. बताया जाता है कि यह हवेली सन 1500 की है.

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क्या इस घर से कमाई भी हो रही थी?

शादी के बाद कपल ने इस प्रॉपर्टी को हफ्ते के करीब 4,000 पाउंड (5 लाख रुपये) में किराए पर देना शुरू किया. लोग यहां ठहरने के लिए उत्साहित रहते थे क्योंकि यह ओमेज हाउस था. इस किराए से उन्हें शानदार इनकम मिली और उनकी लाइफस्टाइल पूरी तरह बदल गई. पॉल ने अपनी नौकरी तक छोड़ दी और सिर्फ इस प्रॉपर्टी को मैनेज करने लगे.

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आखिर फिर बेचने का फैसला क्यों लिया?

हालांकि इस घर से उन्हें आर्थिक आजादी मिली, लेकिन कपल का कहना है कि वे इस जीत को और बड़े मौके में बदलना चाहते हैं. सिर्फ 20 पाउंड में जीता गया यह घर अब उन्हें करोड़पति बना सकता है. वे इस पैसे से नया घर खरीदने और एक नया बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहे हैं.

कैसा दिखता है ये 300 साल पुराना महल अंदर से?

यह ग्रेड-II लिस्टेड महल 1712 से लगभग वैसा ही बना हुआ है. अंदर पुराने जमाने की कई खास चीजें हैं जैसे एक वर्किंग कुआं, छिपा हुआ सेफ और 1636 के लिखे गए निशान. साथ ही इसमें मॉडर्न सुविधाएं भी हैं जैसे होम सिनेमा और हॉट टब. बड़ी-बड़ी खिड़कियां, खूबसूरत सीढ़ियां और शानदार गार्डन इसे और खास बनाते हैं. पॉल का कहना है कि इस जीत ने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी. अब वे और प्रॉपर्टी में निवेश करने की योजना बना रहे हैं और एक नया बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं. उनका मानना है कि सही मौके इंसान की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है.