-5 डिग्री तापमान और भारी बर्फबारी! दुल्हन ने बर्फ में चलकर पूरे किए फेरे; इस जादुई शादी का Video हो रहा वायरल

Snowfall Wedding: उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित त्रियुगीनारायण मंदिर उस दिन सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक जादुई शादी का गवाह बन गया. मेरठ से आए एक कपल ने यहां बसंत पंचमी के मौके पर विवाह किया, उसी दिन जब सीजन की पहली भारी बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद चादर में ढक दिया. मान्यता है कि इसी मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए यहां शादी करना पहले से ही बेहद शुभ माना जाता है. बर्फ से ढके मंदिर और पहाड़ों के बीच यह शादी किसी सपने जैसी लग रही थी.

दुल्हन को लहंगा में देखकर सभी चौंक गए

इस शादी का वीडियो महेंद्र सेमवाल नाम के इंस्टाग्राम यूजर ने शेयर किया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया. वीडियो में दुल्हन लाल रंग के चमकदार लहंगे में मुस्कुराती नजर आती हैं, जबकि दूल्हा शेरवानी के ऊपर जैकेट पहनकर बर्फ में चलते दिखाई देता है. दुल्हन के पीछे एक महिला उनका लहंगा संभाल रही है ताकि वह बर्फ में गीला न हो जाए. दोनों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है और वे कहते हैं कि उन्हें प्रभु का आशीर्वाद मिल गया है.

बर्फीले माहौल शादी और यादगार पल

चारों तरफ फैली बर्फ और पहाड़ों की सफेदी ने इस शादी को किसी फिल्मी सीन जैसा बना दिया. कपल की मुस्कान और ठंड में भी उनकी हिम्मत लोगों को बेहद पसंद आई. सोशल मीडिया पर लोग इस जोड़े को बधाइयां दे रहे हैं और इस शादी को जिंदगी भर याद रहने वाला पल बता रहे हैं. किसी ने “Wow” लिखा तो किसी ने दुल्हन की तारीफ करते हुए कहा “दुल्हन को सैल्यूट.” यह साफ है कि इस अनोखी शादी ने लोगों के दिल जीत लिए हैं.

शुक्रवार को उत्तराखंड में इस सीजन की पहली भारी बर्फबारी हुई. गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडलों में बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, औली, मसूरी, चकराता, धनोल्टी और मुनस्यारी जैसे इलाकों में मोटी बर्फ की चादर बिछ गई. नैनीताल के चाइना पीक और किलबरी, अल्मोड़ा के दुनागिरी और पौड़ी के तारकेश्वर जैसे ऊंचाई वाले इलाके भी बर्फ से ढक गए. स्थानीय लोग और पर्यटक इस नजारे को देखकर बेहद उत्साहित दिखे और सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते रहे.

क्या इस खूबसूरत बर्फबारी के साथ मुश्किलें भी आईं?

जहां एक ओर बर्फबारी ने उत्तराखंड को किसी परीकथा जैसा बना दिया, वहीं दूसरी ओर इससे कई परेशानियां भी पैदा हुईं. सड़कों पर बर्फ जमने से आवाजाही प्रभावित हुई. चमोली जैसे इलाकों में कुछ बारातियों को 21 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा क्योंकि रास्ते बंद हो गए थे. हालांकि प्रशासन लगातार सड़कों से बर्फ हटाने में लगा हुआ है ताकि ट्रैफिक फिर से शुरू हो सके.