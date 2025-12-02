अनफिट टू फिट... 165 किलो का पति और 145kg की पत्नी; ऐसे घटाया वजन की अब पहचानना हुआ कठिन

World News In Hindi: कहते हैं अगर सही पार्टनर मिल जाए तो जिंदगी आसान हो जाती है. आपके लिए हर बाधा को पार करना आसान हो जाता है. ऐसा ही कुछ एक कपल के साथ हुआ है. ये कपल एक समय पर अनफिट और अनहेल्दी हुआ करता था, लेकिन एक-दूसरे को मोटिवेट करके दोनों कुछ ही समय में फिट और स्लिम हो गए. ये कपल आज के समय में हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका है.

कैसे घटाना 146 किलो वजन?

बता दें कि 26 साल की एली जेफरीन का 20 की उम्र में ही तेजी से वजन बढ़ने लगा था. उन्होंने अपना अधिकतम वजन 146 किलो पहुंचने पर वेट लॉस जर्नी शुरु की. सालों तक अनियमित खानपान के कारण उनका वजन बढ़ रहा था. वहीं जनवरी साल 2022 में एली को लगा कि उन्हें अपने वजन में कुछ बदलाव करना चाहिए. उन्होंने और उनके पति 30 साल के राइस ने फैसला किया कि वे दोनों मिलकर अपना वजन घटाएंगे.

वजन घटाने के लिए लगाई गैस्ट्रिक स्लीव

वजन घटाने के लिए कपल ने सबसे पहले तुर्की जाकर गैस्ट्रिक स्लीव लगवाई. यह वजन घटाने की एक सर्जरी होती है, जिसमें पेट का बड़ा हिस्सा काट दिया जाता है और छोटी ट्यूब के आकार की एक थैली को छोड़ी जाती है. इस सर्जरी को करवाने के बाद दोनों पति-पत्नी का वजन 150 किलो से कम हो गया था. एली का वजन जहां अब 69 किलोग्राम है तो वहीं उनके पति राइज का वजन 165 से घटकर 92 किलो हो गया है.

कैसे घटाया वजन?

गैस्ट्रिक स्लीव सर्जरी के बाद कपल 2 हफ्ते तक लिक्विड डाइट में ही रहे. दोनों को जंक फूड की काफी क्रेविंग होती थी, जिसे पूरी करने के लिए वे चिक ग्रेवी के बर्तन में पानी पीते थे. उन्होंने अगले 6 महीने तक अपनी डाइट में सॉलिड फूड को शामिल करना शुरु किया. इसके बाद दोनों ने हेल्दी कुकिंग सीखी. वे नाश्ते में बॉइल अंडा, टोस्ट और लंच-डिनर में चिकन, सब्जियां और चावल खाते थे. बाद में राइज जिम जाकर कसरत करने लगे और लोगों के साथ अपना अनुभव शेयर करने लगे. अब दोनों हेल्दी खाते हैं और उनकी जंक फूड की क्रेविंग भी खत्म हो गई.