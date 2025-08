स्कूल में जिस लड़के से थी सबसे ज्यादा नफरत, उसी से मैंने रचाई शादी! पढ़ें इस कपल की अनोखी LOVE STORY

Unusual Wedding: कहते हैं कि किस्मत कब, कहां और किस रूप में अपना रंग दिखा दे, कोई नहीं जानता. ऐसा ही हुआ एक लड़की के साथ, जिसने फ्रेंडशिप डे पर अपने जीवन की सबसे अनोखी कहानी ट्विटर पर शेयर की. स्कूल में जिससे वह कभी बात तक नहीं करती थी, आज वही उसका जीवनसाथी बन गया है. यह कहानी सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि भावनाओं, पुरानी यादों और मुकम्मल होने की दास्तां है.

स्कूल की दुश्मनी कैसे बदल गई प्यार में?

लड़की ने बताया कि स्कूल के दिनों में वह लड़कों से बात नहीं करना चाहती थी. एक शर्मीले से लड़के ने जब उससे दोस्ती करने की कोशिश की तो उसने उसका पोकेमॉन वाला टिफिन बॉक्स ही तोड़ दिया. उस दिन के बाद दोनों ने कभी बात नहीं की. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. 15 साल बाद जब वह जीवनसाथी वैवाहिक साइट पर गई तो वही लड़का सामने आया. और उसका पहला मैसेज था – "अब तो नया टिफिन बॉक्स दिला दोगी?"

I MARRIED THE GUY WHO HATED ME IN SCHOOL

I was the kind of girl who didn't want to be friends with boys. A nerdy shy guy tried to share his lunch with me and i accidentally broke his pokemon tiffin box lol.. I think I almost made him cry that day and he never spoke to me… pic.twitter.com/6zKlV9Num7

— Aanchal Rawat (@AanchalRaw3702) August 2, 2025