कार चकनाचूर, प्यार मजबूत! मौत के मुंह से लौटे इस जोड़े ने तुरंत रचाई शादी, कहा- 'जिंदगी बहुत छोटी है'
जरा हटके

कार चकनाचूर, प्यार मजबूत! मौत के मुंह से लौटे इस जोड़े ने तुरंत रचाई शादी, कहा- 'जिंदगी बहुत छोटी है'

Viral News: चीन में एक प्रेमी जोड़ा दुर्घटना में बाल-बाल बच निकला. जहां दोनों को दुर्घटना में थोड़ी चोटें भी आईं, लेकिन इसके बाद उन्हें समय की अहमियत समझ आ गई और जिंदगी के हर पल को अनमोल मानते हुए जल्द शादी कर ली. 

 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 15, 2025, 05:46 PM IST
कार चकनाचूर, प्यार मजबूत! मौत के मुंह से लौटे इस जोड़े ने तुरंत रचाई शादी, कहा- 'जिंदगी बहुत छोटी है'

Viral News: जिंदगी में कब क्या हो ये शायद ही किसी को पता हो. मौत को खुद के नजदीक आते देखना काफी भयानक होता है. हालांकि जब मौत सामने से आकर लौट जाए तो ये उसके लिए जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा होता है. दरअसल ऐसा ही कुछ चीन में रहने वाले एक प्रेमी जोड़े के साथ हुआ. एक भयानक कार दुर्घटना में चमत्कारिक रूप से बच निकलने के बाद उन्होंने बिना देरी किए शादी करने का फैसला कर लिया. जहां इस घटना ने एक बार फिर याद दिलाया कि जिंदगी कितनी अनमोल है. प्रेमी जोड़े ने इस घटना के बाद माना है कि जिंदगी बहुत छोटी और अनमोल है. इसलिए शादी के लिए अब और इंतजार नहीं करना चाहिए. इस घटना ने साबित कर दिया कि प्यार और जीवन की अहमियत कितनी ज्यादा है.

बाल-बाल बची जान
यह कहानी चीन में रहने वाले मा (MA) और उनकी प्रेमिका की है. इस हादसे के बाद उनका रिश्ता और भी गहरा हो गया. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार यह घटना 26 जुलाई को हुई. जहां 31 साल के मा अपनी प्रेमिका के साथ रोड ट्रिप से लौट रहे थे. इस दौरान वह एक ट्रक को ओवरटेक कर रहे थे. तभी अचानक से ट्रक का टायर फट गया और वह उनकी कार की ओर मुड़ गया. इसके बाद शख्स ने तुरंत ब्रेक लगाया, लेकिन उनकी कार हाईवे के डिवाइडर से टकरा गई. जहां टक्कर इतनी भयानक थी कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. हालांकि दोनों को सिर्फ हल्की चोटें आईं. 

वहीं इस घटना के बाद जब दोनों की जान बच गई तो पुलिस ने भी इसे एक चमत्कार बताया. इस हादसे के बाद मा ने तुरंत अपनी प्रेमिका को शादी के लिए प्रपोज किया. हालांकि शादी के लिए उनकी प्रेमिका ने पहले कुछ देर के लिए झिझक महसूस की, क्योंकि दुर्घटना में उनके कपड़े फट गए थे, लेकिन 29 जुलाई को उन्होंने शादी के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया. उन्होंने अपनी कहानी ऑनलाइन शेयर की, जिसके बाद उन्हें हजारों लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

China Couple AccidentViral News

